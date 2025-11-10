อัตราเงินเฟ้อของจีนกลับมาเป็นบวก — สัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ?

ในเดือนตุลาคม 2025 จีนบันทึกอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภค (CPI) เป็นบวกครั้งแรกตั้งแต่เดือนมิถุนายน โดย CPI เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ศูนย์ การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งชี้ว่าภาวะเงินฝืดที่เกิดขึ้นตลอดปีเริ่มคลี่คลาย ซึ่งเกิดจากความต้องการผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นและผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวระดับชาติ ในเชิงรายเดือน CPI ก็เพิ่มขึ้น 0.2% ซึ่งสัญญาณนี้แสดงถึงแนวโน้มการปรับตัวของราคาผู้บริโภคที่เริ่มมีความเสถียร
ในขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI) ยังคงอยู่ในระดับติดลบ ลดลง 2.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้จะน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ -2.2% สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าความกดดันจากภาวะเงินฝืดในภาคอุตสาหกรรมยังคงอยู่ แต่มีแนวโน้มลดลงและดำเนินต่อเนื่องมากว่าสามปี ราคาสินค้าอาหารลดลง 2.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน แม้ว่าจะปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.2% ในเชิงรายเดือน ซึ่งมีส่วนทำให้เงินเฟ้อรวมของจีนอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารวมกัน ตัวเลขเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจจีนกำลังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากช่วงภาวะเงินฝืดระยะยาว โดยนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเพิ่มความต้องการภายในเริ่มส่งผล
การปรับตัวเสถียรของอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคในเดือนตุลาคม แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงของการปรับขึ้นราคากะทันหันในระยะสั้นยังคงต่ำ ในทางปฏิบัติ สิ่งนี้ช่วยให้ธนาคารประชาชนจีนสามารถรักษานโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ซึ่งสามารถสนับสนุนการบริโภคและการลงทุนได้ต่อไป อย่างไรก็ตาม สถานการณ์นี้ยังต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากภาวะเงินฝืดของผู้ผลิตที่ดำเนินต่อเนื่องบ่งชี้ถึงความท้าทายในภาคอุตสาหกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก
การปรับตัวขึ้นของ CPI ของจีนยังส่งผลโดยตรงต่อหุ้นทั่วโลก การอ่านค่าเป็นบวกหลังจากช่วงเงินฝืดยาวนานชี้ถึงการฟื้นตัวของความต้องการภายในประเทศ ซึ่งอาจช่วยกระตุ้นการเติบโตของบริษัทที่พึ่งพาการบริโภค สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยเฉพาะในตลาดหุ้นเอเชีย และส่งผลบวกต่อดัชนีทั่วโลก เพิ่มความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้ นอกจากนี้ การเติบโตของ CPI ในระดับปานกลางยังลดความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรง ซึ่งอาจจำกัดมูลค่าสินทรัพย์ ทำให้ตลาดหุ้นยังคงได้รับการสนับสนุน แต่ภาวะเงินฝืดของผู้ผลิตที่ต่อเนื่องยังคงเป็นปัจจัยที่นักลงทุนติดตามอย่างใกล้ชิดในการประเมินแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อของจีนยังมีบทบาทสำคัญต่อค่าเงินดอลลาร์และการไหลของเงินทุนทั่วโลก สัญญาณบวกจากอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุนในสินทรัพย์จีน ซึ่งอาจนำไปสู่การไหลเข้าของเงินทุนและทำให้เงินหยวนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน แนวโน้มเศรษฐกิจที่มั่นคงขึ้นช่วยลดความกังวลความเสี่ยง สนับสนุนการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ และมีอิทธิพลต่อแนวโน้มเงินทุนทั่วโลก
นอกจากนี้ ยังควรสังเกตว่าสินทรัพย์ประเภทใดมักได้รับประโยชน์จาก CPI ที่สูงขึ้นในจีน หุ้นผู้บริโภคและสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะโลหะอุตสาหกรรมและพลังงาน มักมีผลตอบแทนสูงที่สุด เนื่องจากได้รับประโยชน์จากความต้องการภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นและราคาที่สูงขึ้น พันธบัตรรัฐบาลให้ผลตอบแทนสูงกว่า ทำหน้าที่เป็นแหล่งปลอดภัยมากกว่าสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง สัญญาณเงินเฟ้อเชิงบวกยังช่วยสนับสนุนตลาดหุ้นในเศรษฐกิจเกิดใหม่ ซึ่งมักได้รับประโยชน์จากการบริโภคที่เพิ่มขึ้นของจีน
ข้อมูลเงินเฟ้อในเดือนตุลาคมของจีนชี้ให้เห็นถึงการเริ่มฟื้นตัวของการบริโภคและการปรับตัวของราคาผู้บริโภค ซึ่งสามารถสนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายและสร้างความเชื่อมั่นเชิงบวกในตลาดโลก ในขณะเดียวกัน ภาวะเงินฝืดของผู้ผลิตที่ต่อเนื่องเตือนว่าความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมยังคงอยู่และจะเป็นกุญแจสำคัญต่อความยั่งยืนของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีน
Source: xStation5
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทุกสายตาจับจ้องไปที่การลงมติร่างกฎหมายงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ
ข่าวเด่น: EURUSD ทรงตัว หลังอัตราเงินเฟ้อ CPI เยอรมนีออกมาตรงตามคาด 🇩🇪📌
สรุปข่าวเช้า
US100 ตก 0.5%🚩