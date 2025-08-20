อัตราเงินเฟ้อสหราชอาณาจักรสูงกว่าที่คาดการณ์; ปอนด์ปรับตัวขึ้น 📈

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในสหราชอาณาจักร (เดือนต่อเดือน) กรกฎาคม: 0.1% (คาดการณ์ 0.0%; ก่อนหน้า 0.3%)
-
CPI (ปีต่อปี): 3.8% (คาดการณ์ 3.7%; ก่อนหน้า 3.6%)
-
Core CPI (ปีต่อปี): 3.8% (คาดการณ์ 3.7%; ก่อนหน้า 3.7%)
-
CPI Services (ปีต่อปี): 5.0% (คาดการณ์ 4.8%; ก่อนหน้า 4.7%)
-
CPIH (ปีต่อปี): 4.2% (คาดการณ์ 4.1%; ก่อนหน้า 4.1%)
เงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรสูงกว่าที่คาดการณ์ ยืนยันมุมมองของธนาคารกลางอังกฤษที่จะหยุดรอบการลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ณ จุดนี้ ความน่าจะเป็นของสถานการณ์ดังกล่าว (คงอัตราดอกเบี้ย) อยู่ใกล้เคียง 93%
