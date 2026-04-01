AU200.cash: สัญญาณผสมจากเศรษฐกิจออสเตรเลีย ⚔️

ก่อนหน้านี้ในวันนี้ ตลาดได้รับข้อมูล PMI รอบสุดท้ายของออสเตรเลียสำหรับเดือนมีนาคม ซึ่งส่งสัญญาณชัดเจนถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจ โดยดัชนีกลับลงสู่โซนหดตัว (<50) ที่ระดับ 49.8 (จาก 51.0 ในเดือนกุมภาพันธ์) นับเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 5 เดือน
รายละเอียดในรายงานสะท้อนภาพที่อ่อนแอ: คำสั่งซื้อใหม่ลดลงเป็นครั้งแรกในหลายเดือน ผลผลิตยังคงลดลง และการจ้างงานก็เข้าสู่แดนลบ แสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวในวงกว้างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน ปัจจัยหลักไม่ได้มาจากอุปสงค์ในประเทศเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงแรงกดดันด้านต้นทุนและวิกฤตพลังงาน ราคาต้นทุนเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี จากราคาน้ำมันและค่าขนส่งที่พุ่งสูงขึ้น สิ่งนี้สร้างสภาพแวดล้อมแบบ “stagflation” ให้กับออสเตรเลีย — การเติบโตชะลอลงแต่เงินเฟ้อยังคงเพิ่มขึ้น - โดยมีสาเหตุหลักจากความปั่นป่วนในห่วงโซ่อุปทานพลังงานโลก
อย่างไรก็ตาม แม้สัญญาณเศรษฐกิจมหภาคจะอ่อนแอ ตลาดหุ้นกลับตอบสนองในทิศทางตรงกันข้าม โดยดัชนี AU200 (S&P/ASX 200) ปรับตัวขึ้นประมาณ +2.2% สู่ระดับ 8,680 จุด ได้รับแรงหนุนจากบรรยากาศ risk-on ทั่วโลก และความหวังต่อการคลี่คลายความตึงเครียดในตะวันออกกลาง การปรับตัวขึ้นนำโดยหุ้นกลุ่มเหมืองแร่และหุ้นวัฏจักร สะท้อนถึงความเชื่อมโยงของออสเตรเลียกับสินค้าโภคภัณฑ์และอุปสงค์โลก
อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวนี้เกิดขึ้นหลังจากเดือนมีนาคมที่อ่อนแอมาก ซึ่งดัชนีร่วงลงเกือบ 10% ตลาดหุ้นออสเตรเลียมีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ความผันผวนของราคาน้ำมัน และแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ทำให้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
