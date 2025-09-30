AUDUSD พุ่ง 0.4% ก่อนการตัดสินใจดอกเบี้ย

เตรียมรับ “Hawkish Pivot”❓🦅
พรุ่งนี้ 05:30 BST: ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะประกาศ ดอกเบี้ย
-
ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดแทบตัดความเป็นไปได้ของ การลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม หลังจากการลด 25 จุดพื้นฐานอย่างระมัดระวังในเดือนสิงหาคม
-
ภาพรวมเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น ทำให้ไม่มีเหตุผลเพียงพอสำหรับการลดดอกเบี้ยเพิ่ม
นักลงทุนจับตาผลการประชุมเพื่อประเมินทิศทาง AUD/USD และตลาดการเงินออสเตรเลีย
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
AUD/USD วิเคราะห์ก่อนการประชุม RBA
-
แนวโน้มขาขึ้นชัดเจนตั้งแต่เมษายน ได้แรงหนุนหลักจาก ดอลลาร์อ่อนค่า (USDIDX ผกผัน, สีน้ำเงิน)
-
หลังความผันผวนในเดือนกันยายน คู่สกุลปรับขึ้นเพียง 0.5% MTD
-
แนวโน้มขาขึ้นยังต่อเนื่อง หาก RBA แสดงท่าที Hawkish และตลาดสหรัฐฯ ยังมีนโยบายผ่อนคลายเข้มข้น
สิ่งที่คาดจากการประชุม RBA พรุ่งนี้:
-
ตลาดคาด ดอกเบี้ยคงที่ที่ 3.60% (Bloomberg Consensus)
-
การลดดอกเบี้ย 25 จุดฐานครั้งสุดท้ายในสิงหาคมเป็น เชิงป้องกัน เพื่อรองรับเศรษฐกิจจากผลกระทบของ ภาษี Trump
สัญญาณเศรษฐกิจไตรมาส 3:
-
กิจกรรมทางเศรษฐกิจแข็งแกร่งกว่าความไม่แน่นอนด้านการค้า
-
การใช้จ่ายผู้บริโภคเพิ่มขึ้นชัดเจน (มิ.ย. +5.1% YoY สูงสุดตั้งแต่พ.ย. 2023)
-
GDP สูงกว่าคาด (1.8% vs 1.6% consensus)
นักลงทุนจะจับตาการประชุมเพื่อยืนยัน แนวโน้มดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อไป
อัปเดตเศรษฐกิจออสเตรเลีย – การใช้จ่ายและเงินเฟ้อ
-
การใช้จ่ายครัวเรือน ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง (ที่มา: Australian Bureau of Statistics)
เงินเฟ้อและตลาดแรงงาน
-
CPI ส.ค.: +3.0% YoY (ก.ค. +2.8%) สูงกว่าที่คาดเล็กน้อย
-
แรงกดดันเงินเฟ้อยังอยู่ใน บริการ เช่น ร้านอาหาร, สั่งกลับบ้าน และสื่อบันเทิง
-
ที่อยู่อาศัยและค่าเช่า เพิ่มขึ้นชัดเจน → อาจเพิ่มแรงกดดันค่าแรงไตรมาส 4
ผลกระทบต่อนโยบายดอกเบี้ย:
-
ตลาดลดความเป็นไปได้ในการ ลดดอกเบี้ยรอบถัดไป
-
ธนาคารและสถาบันการเงินใหญ่หลายแห่งถอนคาดการณ์การลดดอกเบี้ยในเดือนพ.ย.
-
ตลาด swap สะท้อน โอกาสลดดอกเบี้ยพ.ย. ประมาณ 50%
-
บางสถาบันคาดว่า ดอกเบี้ยคงที่จนสิ้นปี
ตลาดแรงงาน:
-
ยังคง แน่นแต่ทรงตัว
-
การจ้างงานสลับระหว่าง ต่ำกว่าคาด และ สูงกว่าคาด → ไม่ชัดเจนแนวโน้ม
-
การว่างงาน คงที่ที่ 4.2% สองเดือนหลังลดจาก 4.3%
-
RBA เน้นใช้ ข้อมูลรายไตรมาส เนื่องจากความผันผวนต่ำ
สภาพเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่แข็งแกร่ง ทำให้ โอกาส RBA ลดดอกเบี้ยต่อเนื่องแทบไม่มีThe monthly CPI in Australia rose to 3%, with core CPI at 3.4%, the highest since July 2024. Source: Australian Bureau of Statistics