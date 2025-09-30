อ่านเพิ่มเติม

AUDUSD พุ่ง 0.4% ก่อนการตัดสินใจดอกเบี้ย

08:39 30 กันยายน 2025

เตรียมรับ “Hawkish Pivot”❓🦅

พรุ่งนี้ 05:30 BST: ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะประกาศ ดอกเบี้ย

  • ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดแทบตัดความเป็นไปได้ของ การลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม หลังจากการลด 25 จุดพื้นฐานอย่างระมัดระวังในเดือนสิงหาคม

  • ภาพรวมเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น ทำให้ไม่มีเหตุผลเพียงพอสำหรับการลดดอกเบี้ยเพิ่ม

 นักลงทุนจับตาผลการประชุมเพื่อประเมินทิศทาง AUD/USD และตลาดการเงินออสเตรเลีย

AUD/USD วิเคราะห์ก่อนการประชุม RBA

  • แนวโน้มขาขึ้นชัดเจนตั้งแต่เมษายน ได้แรงหนุนหลักจาก ดอลลาร์อ่อนค่า (USDIDX ผกผัน, สีน้ำเงิน)

  • หลังความผันผวนในเดือนกันยายน คู่สกุลปรับขึ้นเพียง 0.5% MTD

  • แนวโน้มขาขึ้นยังต่อเนื่อง หาก RBA แสดงท่าที Hawkish และตลาดสหรัฐฯ ยังมีนโยบายผ่อนคลายเข้มข้น

สิ่งที่คาดจากการประชุม RBA พรุ่งนี้:

  • ตลาดคาด ดอกเบี้ยคงที่ที่ 3.60% (Bloomberg Consensus)

  • การลดดอกเบี้ย 25 จุดฐานครั้งสุดท้ายในสิงหาคมเป็น เชิงป้องกัน เพื่อรองรับเศรษฐกิจจากผลกระทบของ ภาษี Trump

สัญญาณเศรษฐกิจไตรมาส 3:

  • กิจกรรมทางเศรษฐกิจแข็งแกร่งกว่าความไม่แน่นอนด้านการค้า

  • การใช้จ่ายผู้บริโภคเพิ่มขึ้นชัดเจน (มิ.ย. +5.1% YoY สูงสุดตั้งแต่พ.ย. 2023)

  • GDP สูงกว่าคาด (1.8% vs 1.6% consensus)

 นักลงทุนจะจับตาการประชุมเพื่อยืนยัน แนวโน้มดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อไป

อัปเดตเศรษฐกิจออสเตรเลีย – การใช้จ่ายและเงินเฟ้อ

  • การใช้จ่ายครัวเรือน ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง (ที่มา: Australian Bureau of Statistics)

เงินเฟ้อและตลาดแรงงาน

  • CPI ส.ค.: +3.0% YoY (ก.ค. +2.8%) สูงกว่าที่คาดเล็กน้อย

  • แรงกดดันเงินเฟ้อยังอยู่ใน บริการ เช่น ร้านอาหาร, สั่งกลับบ้าน และสื่อบันเทิง

  • ที่อยู่อาศัยและค่าเช่า เพิ่มขึ้นชัดเจน → อาจเพิ่มแรงกดดันค่าแรงไตรมาส 4

ผลกระทบต่อนโยบายดอกเบี้ย:

  • ตลาดลดความเป็นไปได้ในการ ลดดอกเบี้ยรอบถัดไป

  • ธนาคารและสถาบันการเงินใหญ่หลายแห่งถอนคาดการณ์การลดดอกเบี้ยในเดือนพ.ย.

  • ตลาด swap สะท้อน โอกาสลดดอกเบี้ยพ.ย. ประมาณ 50%

  • บางสถาบันคาดว่า ดอกเบี้ยคงที่จนสิ้นปี

ตลาดแรงงาน:

  • ยังคง แน่นแต่ทรงตัว

  • การจ้างงานสลับระหว่าง ต่ำกว่าคาด และ สูงกว่าคาด → ไม่ชัดเจนแนวโน้ม

  • การว่างงาน คงที่ที่ 4.2% สองเดือนหลังลดจาก 4.3%

  • RBA เน้นใช้ ข้อมูลรายไตรมาส เนื่องจากความผันผวนต่ำ

สภาพเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่แข็งแกร่ง ทำให้ โอกาส RBA ลดดอกเบี้ยต่อเนื่องแทบไม่มี

The monthly CPI in Australia rose to 3%, with core CPI at 3.4%, the highest since July 2024. Source: Australian Bureau of Statistics
หุ้น:
