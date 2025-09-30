ตลาดเด่นวันนี้ - AUDUSD

แม้ว่าทองคำจะยังคงเป็นจุดสนใจ แต่ความผันผวนอย่างรุนแรงในช่วงเช้าแรกของคู่เงิน AUDUSD หลังการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ทำให้กลายเป็น “กราฟประจำวัน” ที่ควรจับตา
RBA มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง แต่คำแถลงที่ตามมากลับส่งสัญญาณเชิงเข้มงวดต่อแนวโน้มเงินเฟ้ออย่างชัดเจน แม้การตัดสินใจตรงตามคาด แต่ข้อความที่ออกมาถูกตีความว่าลดโอกาสการปรับลดดอกเบี้ยในระยะสั้นลงมาก RBA เน้นว่าความเร็วในการลดลงของเงินเฟ้อพื้นฐานเริ่มชะลอ ซึ่งตลาดมองว่าเป็นสัญญาณแข็งกร้าวต่อการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการฟื้นตัวของการบริโภคและการทรงตัวของตลาดแรงงาน ทำให้ไม่จำเป็นต้องรีบลดดอกเบี้ย และยิ่งหนุนค่าเงิน AUD ให้แข็งค่า RBA ระบุว่ากิจกรรมเศรษฐกิจกำลังค่อยๆ ฟื้นตัว ตลาดแรงงานยังคงตึงตัว ขณะที่ความไม่แน่นอนระดับโลกยังมีอยู่ โดยเฉพาะนโยบายการค้าของสหรัฐฯ แต่สถานการณ์เลวร้ายสุดๆ ดูมีโอกาสน้อยลง และผลกระทบจากภาษีน่าจะจำกัด
RBA ยังคงเดินเกมอย่างระมัดระวัง พร้อมปรับนโยบายตามข้อมูลใหม่ และเน้นว่ายังต้องใช้เวลาเพื่อประเมินผลของการลดดอกเบี้ยที่ผ่านมา การตอบสนองของตลาดเกิดขึ้นทันที: AUD/USD พุ่งแรงเมื่อนักลงทุนตัดความเสี่ยงเรื่องการลดดอกเบี้ยออกไป หนุนค่าเงินในระยะสั้น วงจรการหยุดพักน่าจะยืดออก หากเงินเฟ้อยังคงสูงและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังแข็งแรง นอกจากนี้ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นยังเป็นบวกต่อออสเตรเลีย ช่วยเพิ่มรายได้จากการส่งออก การขยายตัวที่แข็งแกร่งขึ้นของจีนก็ชี้ไปสู่การเติบโตเร็วขึ้นของออสเตรเลียในระยะใกล้
คู่เงิน AUDUSD ทะลุระดับ 0.6600 และกำลังทดสอบแนว Fibonacci Retracement 50% ของขาลงรอบก่อนในเทรนด์ขาขึ้นที่กว้างกว่า ขณะเดียวกัน ราคาทองแดงยังคงพุ่งต่อเนื่อง สะท้อนแรงหนุนจากสินค้าโภคภัณฑ์ที่ช่วยผลักดันค่าเงิน AUD ให้แข็งแรงยิ่งขึ้น
It is also worth noting that the Australian Dollar, when measured against the New Zealand Dollar, sees the AUDNZD pair hitting 1.14, its highest level since 2022. While this is a rare sight over the past 12 years, the pair traded significantly higher at the end of the previous decade, suggesting potential for substantial further gains in the event of a global recovery. Furthermore, a notable divergence is currently observed in the monetary policy stances of Australia and New Zealand.