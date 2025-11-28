ตลาดเด่น: AUDUSD

อะไรเป็นปัจจัยที่กำลังกระทบค่าเงิน AUD/USD ในตอนนี้?
คู่เงิน AUD/USD ปรับตัวขึ้นในวันนี้ โดยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยมหภาคทั้งในออสเตรเลียและสหรัฐฯ ปัจจุบันคู่เงินเคลื่อนไหวในกรอบ 0.6520–0.6540 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
อัตราเงินเฟ้อที่ยังทรงตัวในระดับสูงของออสเตรเลียช่วยหนุนความคาดหวังว่า ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะยังไม่เร่งลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น ในขณะเดียวกัน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง เพราะนักลงทุนเริ่มเชื่อมากขึ้นว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อาจหันไปใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมากขึ้นในอนาคตอันใกล้
การผสมผสานของทั้งสองปัจจัยนี้ช่วยพยุงแนวโน้มขาขึ้นของคู่เงิน AUD/USD ในช่วงนี้
Source: xStation5
อะไรคือปัจจัยที่ขับเคลื่อนคู่เงิน AUD/USD ในวันนี้?
1) เงินเฟ้อสูงในออสเตรเลียและทิศทางนโยบายของ RBA
ตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดของออสเตรเลียกลับมาสร้างความประหลาดใจให้ตลาดอีกครั้ง ด้วยแรงกดดันด้านราคาที่สูงกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่เหนือเป้าหมายของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ส่งเสริมมุมมองของนักลงทุนว่า RBA ไม่น่าจะผ่อนคลายนโยบายการเงินในเร็ว ๆ นี้ การคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงช่วยหนุนให้ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียมีแนวโน้มแข็งค่าต่อไป ขณะเดียวกัน ข้อมูลเงินเฟ้อที่ดีเกินคาดยังช่วยเสริมแรงบวกทางเทคนิค ทำให้นักลงทุนต้องการถือ AUD มากขึ้น
2) ความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยของ Fed และการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ
ในด้านเศรษฐกิจสหรัฐฯ กระแสคาดการณ์เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อาจหันไปใช้นโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายในไม่ช้า ความเป็นไปได้ของการลดดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้ดอลลาร์สหรัฐลดความน่าสนใจ ส่งผลให้สกุลเงินในตลาดพัฒนาแล้วอย่าง AUD ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ ความแตกต่างของแนวโน้มด้านนโยบายการเงินระหว่างทั้งสองประเทศจึงเป็นปัจจัยที่เอื้อประโยชน์ต่อออสเตรเลียในตอนนี้ นอกจากนี้ บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกที่ดีขึ้นยังช่วยหนุนกระแสเงินไหลเข้าสู่สกุลเงินเชิงวัฏจักรอย่าง AUD อีกด้วย
