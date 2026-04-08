Austan Goolsbee เตือนถึงความเสี่ยงของภาวะ stagflation ในสหรัฐฯ 📊

Austan Goolsbee จากเฟดชิคาโกสะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นภายในธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่แรงกดดันเงินเฟ้อจะกลับมาอีกครั้ง โดยเฉพาะในบริบทของราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น
- ตามที่เขาระบุ สถานการณ์ปัจจุบันมีลักษณะคล้ายกับ “ช็อกแบบ stagflation” แบบคลาสสิก ซึ่งเป็นการผสมกันระหว่างต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นและความเสี่ยงของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ สิ่งที่น่ากังวลเป็นพิเศษคือความเป็นไปได้ของภาวะเศรษฐกิจถดถอยควบคู่กับเงินเฟ้อ (stagflationary recession) ซึ่งเขามองว่าเป็นกรณีเลวร้ายที่สุด ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อาจเพิ่มขึ้นไปถึงระดับ 5 ดอลลาร์ต่อแกลลอน อาจยิ่งทำให้ห่วงโซ่อุปทานถูกรบกวน และส่งผ่านเป็นแรงกดดันด้านต้นทุนทั่วทั้งเศรษฐกิจ
- Goolsbee เน้นว่าเงินเฟ้ออาจ “กลับมาพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง” หากปัจจัยด้านอุปทานในปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป เขายังระบุว่าความเสี่ยงสำคัญอยู่ที่การสะสมของแรงกระแทกราคา ทั้งจากพลังงานรอบใหม่ และจากปัจจัยก่อนหน้า เช่น นโยบายการค้า
- ในมุมของนโยบายการเงิน เขาส่งสัญญาณความระมัดระวังอย่างชัดเจน และสะท้อนถึงความไม่แน่นอนสูงเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจในอนาคต เขาชี้ว่า Fed อยู่ในสถานะที่ไม่สบายใจ เนื่องจากขาดแนวทางในอดีตที่ชัดเจนสำหรับการตอบสนองที่เหมาะสม ตลาดแรงงานยังคงมีเสถียรภาพ แต่ไม่ได้แข็งแรงพอที่จะหนุนการเติบโต ขณะที่การจ้างงานและการเลิกจ้างอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
- ในขณะเดียวกัน มีความกังวลเพิ่มขึ้นว่าเงินเฟ้อที่ยืดเยื้ออาจฝังตัวในระบบเศรษฐกิจ ทำให้ควบคุมได้ยากขึ้นในอนาคต Goolsbee ยังเน้นความสำคัญของความเป็นอิสระของ Fed โดยระบุว่าธนาคารกลางไม่ควรถูกกำหนดทิศทางโดยความคาดหวังของตลาดหรือแรงกดดันทางการเมือง โดยรวมแล้ว มุมมองของเขาสอดคล้องกับภาพใหญ่ที่เศรษฐกิจสหรัฐมีความอ่อนไหวต่อแรงกระแทกด้านอุปทานมากขึ้น และมีพื้นที่จำกัดสำหรับการดำเนินนโยบายการเงินที่รวดเร็วและเด็ดขาด
เมื่อพิจารณาความเสี่ยง stagflation แนวโน้มของดอลลาร์สหรัฐอาจมีโอกาสแข็งค่าขึ้น แต่ไม่แน่นอน ทิศทางจะขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจประเทศอื่น ๆ รวมถึงความสามารถของผู้บริโภคสหรัฐในการรับมือกับราคาที่สูงขึ้นโดยไม่ลดการใช้จ่ายอย่างมีนัยสำคัญ หากสถานการณ์ค่อย ๆ เป็นไปตามนี้ และเศรษฐกิจยังคงมีความยืดหยุ่น ดัชนีดอลลาร์อาจกลับไปยืนเหนือระดับ 100 ได้อย่างยั่งยืน
