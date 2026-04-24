21:06 · 24 เมษายน 2026

🚩 Avid Budget ร่วงแรง หลังแรงขายและความตื่นตระหนกกดดัน จบรอบพุ่งกว่า 600% อย่างรวดเร็ว

Avis Budget

หุ้นบริษัทให้เช่ารถยนต์แห่งนี้ผ่านวัฏจักร “พุ่งแรง → ดิ่งแรง” ภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน สะท้อนพฤติกรรมเก็งกำไรที่รุนแรงในตลาด

  • ราคาพุ่งสูงสุดประมาณ 600% จากแรง short squeeze
  • จากนั้นร่วงกว่า 70% ภายใน 2 วัน
  • สัดส่วน short interest สูงถึงราว 64% ของ free float
  • ความผันผวนของออปชันอยู่ระดับสูงมาก (implied volatility ~235%)
  • มูลค่าตลาดปัจจุบันราว 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปัจจัยหลักไม่ได้มาจากพื้นฐานธุรกิจ แต่เกิดจากโครงสร้างตลาด ได้แก่ free float ที่ต่ำ สัดส่วน short ที่สูง และแรงบังคับให้ปิดสถานะขายชอร์ต

ปัจจุบันราคาพยายามทรงตัวหลังช่วง panic แต่ความผันผวนยังอยู่ในระดับสูง และยังสะท้อนลักษณะการเก็งกำไรอย่างชัดเจน

 

จุดกลับตัว: เงินใหม่ไม่เข้าตลาด

แรงขึ้นเริ่มหมดลงเมื่อไม่มีเงินทุนใหม่ไหลเข้าเพื่อหนุนราคา ทำให้แรงกดดันฝั่ง short เริ่มลดลง และโมเมนตัมของขาขึ้นขาดแรงส่ง

หลังทำจุดสูงสุดเหนือ 713 ดอลลาร์ ราคาหุ้นร่วงประมาณ 40% ในวันเดียว และยังปรับตัวลงต่อเนื่องในวันถัดมา รวมแล้วลดลงมากกว่า 70% ในช่วงสั้น ๆ ซึ่งเป็นลักษณะปกติของ short squeeze ที่หมดแรง

บทบาทกลับด้าน: ฝั่ง short กลับมาคุมเกม

การปรับฐานแรงทำให้โครงสร้างตลาดเปลี่ยนทันที นักลงทุนที่เคยถูกกดดันเริ่มกลับมาทำกำไร

ตามข้อมูลจาก S3 Partners การร่วงลงครั้งนี้สร้างกำไรให้ฝั่ง short ประมาณ 2.8 พันล้านดอลลาร์ภายในวันเดียว เกือบชดเชยความเสียหายก่อนหน้า และ short interest ยังกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

พื้นฐานธุรกิจ: ภาพแบบ “meme stock” ชัดเจน

การเคลื่อนไหวของราคาไม่ได้มาจากผลประกอบการที่ดีขึ้น บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้การพุ่งขึ้นก่อนหน้านี้แทบไม่เกี่ยวข้องกับพื้นฐาน

ปัจจัยหลักของหุ้นประเภทนี้คือ

  • narrative ของตลาด
  • การเข้าซื้อของรายย่อย
  • โครงสร้างตลาด (short interest และสภาพคล่อง) มากกว่ากำไรจริง

ออปชันและความผันผวน: เชื้อเพลิงของการเก็งกำไร

ปริมาณการซื้อขายออปชันสูงกว่า 200,000 สัญญาต่อวัน และ implied volatility พุ่งถึง 235%

โบรกเกอร์บางรายต้องเพิ่ม margin requirement เป็น 100% ซึ่งสะท้อนภาวะความเสี่ยงสูงสุดในตลาด

ภาพรวม

หลังจากการพุ่งและร่วงรุนแรง ตลาดเริ่มกลับสู่การประเมินตามพื้นฐานมากขึ้น และ sentiment ของนักวิเคราะห์เริ่มระมัดระวัง

เหตุการณ์นี้เป็นแพทเทิร์นคล้าย GameStop หรือ Hertz คือ

  • short interest สูง
  • free float ต่ำ
  • เงินเก็งกำไรไหลเข้า
  • short squeeze
  • ตามด้วยการหมดแรงและปรับฐานแรง

ปัจจุบันความไม่แน่นอนยังสูงมาก และแม้จะมีโอกาสรีบาวด์ระยะสั้น แต่ทิศทางต่อจากนี้ยังไม่ชัดเจนเท่าช่วงจุดพีคของรอบก่อนหน้า

24 เมษายน 2026, 21:04

Market Wrap: ดัชนีพยายามฟื้นตัวจากความหวังการเจรจา United States–Iran 🇪🇺 SAP พุ่งขึ้น 6% หลังประกาศผลประกอบการ 📈
24 เมษายน 2026, 16:20

Intel: AI เป็นแรงขับเคลื่อนหลัก และ CPU อาจเป็น “คลื่นถัดไป” ของการปฏิวัติ
23 เมษายน 2026, 21:36

ผลประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมกลาโหม: Saab, Safran, Lockheed Martin
23 เมษายน 2026, 21:21

ServiceNow ร่วง 13% หลังประกาศผลประกอบการ 📉 การเทขายหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง?
