🚩 Avid Budget ร่วงแรง หลังแรงขายและความตื่นตระหนกกดดัน จบรอบพุ่งกว่า 600% อย่างรวดเร็ว

Avis Budget
หุ้นบริษัทให้เช่ารถยนต์แห่งนี้ผ่านวัฏจักร “พุ่งแรง → ดิ่งแรง” ภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน สะท้อนพฤติกรรมเก็งกำไรที่รุนแรงในตลาด
- ราคาพุ่งสูงสุดประมาณ 600% จากแรง short squeeze
- จากนั้นร่วงกว่า 70% ภายใน 2 วัน
- สัดส่วน short interest สูงถึงราว 64% ของ free float
- ความผันผวนของออปชันอยู่ระดับสูงมาก (implied volatility ~235%)
- มูลค่าตลาดปัจจุบันราว 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ปัจจัยหลักไม่ได้มาจากพื้นฐานธุรกิจ แต่เกิดจากโครงสร้างตลาด ได้แก่ free float ที่ต่ำ สัดส่วน short ที่สูง และแรงบังคับให้ปิดสถานะขายชอร์ต
ปัจจุบันราคาพยายามทรงตัวหลังช่วง panic แต่ความผันผวนยังอยู่ในระดับสูง และยังสะท้อนลักษณะการเก็งกำไรอย่างชัดเจน
จุดกลับตัว: เงินใหม่ไม่เข้าตลาด
แรงขึ้นเริ่มหมดลงเมื่อไม่มีเงินทุนใหม่ไหลเข้าเพื่อหนุนราคา ทำให้แรงกดดันฝั่ง short เริ่มลดลง และโมเมนตัมของขาขึ้นขาดแรงส่ง
หลังทำจุดสูงสุดเหนือ 713 ดอลลาร์ ราคาหุ้นร่วงประมาณ 40% ในวันเดียว และยังปรับตัวลงต่อเนื่องในวันถัดมา รวมแล้วลดลงมากกว่า 70% ในช่วงสั้น ๆ ซึ่งเป็นลักษณะปกติของ short squeeze ที่หมดแรง
บทบาทกลับด้าน: ฝั่ง short กลับมาคุมเกม
การปรับฐานแรงทำให้โครงสร้างตลาดเปลี่ยนทันที นักลงทุนที่เคยถูกกดดันเริ่มกลับมาทำกำไร
ตามข้อมูลจาก S3 Partners การร่วงลงครั้งนี้สร้างกำไรให้ฝั่ง short ประมาณ 2.8 พันล้านดอลลาร์ภายในวันเดียว เกือบชดเชยความเสียหายก่อนหน้า และ short interest ยังกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
พื้นฐานธุรกิจ: ภาพแบบ “meme stock” ชัดเจน
การเคลื่อนไหวของราคาไม่ได้มาจากผลประกอบการที่ดีขึ้น บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้การพุ่งขึ้นก่อนหน้านี้แทบไม่เกี่ยวข้องกับพื้นฐาน
ปัจจัยหลักของหุ้นประเภทนี้คือ
- narrative ของตลาด
- การเข้าซื้อของรายย่อย
- โครงสร้างตลาด (short interest และสภาพคล่อง) มากกว่ากำไรจริง
ออปชันและความผันผวน: เชื้อเพลิงของการเก็งกำไร
ปริมาณการซื้อขายออปชันสูงกว่า 200,000 สัญญาต่อวัน และ implied volatility พุ่งถึง 235%
โบรกเกอร์บางรายต้องเพิ่ม margin requirement เป็น 100% ซึ่งสะท้อนภาวะความเสี่ยงสูงสุดในตลาด
ภาพรวม
หลังจากการพุ่งและร่วงรุนแรง ตลาดเริ่มกลับสู่การประเมินตามพื้นฐานมากขึ้น และ sentiment ของนักวิเคราะห์เริ่มระมัดระวัง
เหตุการณ์นี้เป็นแพทเทิร์นคล้าย GameStop หรือ Hertz คือ
- short interest สูง
- free float ต่ำ
- เงินเก็งกำไรไหลเข้า
- short squeeze
- ตามด้วยการหมดแรงและปรับฐานแรง
ปัจจุบันความไม่แน่นอนยังสูงมาก และแม้จะมีโอกาสรีบาวด์ระยะสั้น แต่ทิศทางต่อจากนี้ยังไม่ชัดเจนเท่าช่วงจุดพีคของรอบก่อนหน้า
