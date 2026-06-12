🔥 โอกาสครั้งประวัติศาสตร์! SpaceX บุก Nasdaq

การซื้อหุ้น SpaceX กำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกตั้งแต่วันแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาด NASDAQ
ติดตามความเคลื่อนไหวของราคา SPCX.US แบบเรียลไทม์ และเริ่มลงทุนได้ทันทีบน XTB
📌 หมายเหตุ:
- คาดว่าหุ้น SpaceX จะถูกอัปเดตบนแพลตฟอร์ม XTB ภายใน 1 ถึง 2 ชั่วโมงหลังตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการ
- สามารถเริ่มลงทุนได้ผ่านหุ้นเศษส่วน (fractional shares) ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 15 USD
- ค่าคอมมิชชั่น 0% สำหรับมูลค่าการซื้อขายต่อเดือนไม่เกิน 100,000 ยูโร หากเกินขีดจำกัด จะมีค่าคอมมิชชั่น 0.2% (ขั้นต่ำ 10 ยูโร) และอาจมีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน 0.5%
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