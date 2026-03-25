25 มีนาคม 2026

BAE Systems ชนะสัญญา 7 ปี กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ⚔️

หุ้นของ BAE Systems (BA.UK) ปรับตัวขึ้นเกือบ 2% วันนี้ หลังมีข่าวการเซ็นสัญญาระยะ 7 ปีกับ กระทรวงกลาโหมสหรัฐ

บริษัทได้ทำ ข้อตกลงกรอบงาน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเซนเซอร์อินฟราเรดสำหรับขีปนาวุธสกัดกั้น THAAD ให้มากขึ้นเป็นสี่เท่า ซึ่งถือเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนสำคัญที่สุดของระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐ งานดังกล่าวจะดำเนินการที่โรงงานใน Nashua (New Hampshire) และ Endicott (New York) ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่ออุตสาหกรรมป้องกันประเทศของสหรัฐ

สัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของ กลยุทธ์การปรับโครงสร้างการจัดซื้อของกระทรวงกลาโหม ที่มุ่งเร่งการส่งมอบเทคโนโลยีสำคัญให้กองทัพ สำหรับ BAE Systems ข้อตกลงนี้ถือเป็นสัญญาณระยะยาวของความต้องการ ซึ่งชี้ชัดถึงความเหมาะสมในการลงทุนเพิ่มเติมทั้งในด้านกำลังการผลิต เทคโนโลยี และการจ้างงาน Tom Arseneault ซีอีโอของ BAE Systems Inc. ระบุชัดเจนว่าลักษณะระยะยาวของสัญญานี้ทำให้บริษัทมั่นใจในขนาดและจังหวะการขยายกำลังการผลิต

จากมุมมองตลาด สัญญานี้ช่วยลดความไม่แน่นอนด้านรายได้ในอีก 7 ปีข้างหน้า และตลาดมองว่าการมองเห็นกระแสเงินสดที่ชัดเจนนี้เป็นบวก THAAD เป็นระบบที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อการปกป้องดินแดนสหรัฐและพันธมิตร จึงมีความเสี่ยงทางการเมืองในการยกเลิกคำสั่งซื้อต่ำ การเพิ่มกำลังการผลิตของระบบเหล่านี้ยังสอดคล้องกับแนวโน้มการใช้จ่ายด้านป้องกันประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

หุ้นของบริษัทยังคงอยู่ใน แนวโน้มขาขึ้นระยะสั้น โดยถูกจำกัดด้วย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณ 50 วัน (EMA) (เส้นสีน้ำเงินในกราฟ) ตราบใดที่ราคายังคงเหนือระดับนี้ โอกาสที่แนวโน้มจะดำเนินต่อยังมีอยู่ อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินหุ้นในอนาคตอันใกล้อาจขึ้นอยู่กับการแก้ไขความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และว่าสถานการณ์จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือคลี่คลายลง

 

Źródło: xStation 

