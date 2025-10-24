Banco Macro พุ่ง +5% รับแรงหนุนกระทรวงการคลังสหรัฐฯ 🗽

- Banco Macro พุ่ง +5% ได้แรงหนุนจาก กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เข้าช่วยพยุงค่าเงินเปโซอาร์เจนตินา
- การเลือกตั้งประธานาธิบดีอาร์เจนตินา กำหนดจัดขึ้นวันที่ 26 ตุลาคม
หุ้นกลุ่มธนาคารอาร์เจนตินาปรับตัวขึ้น หลังมีรายงานจากสื่อว่า กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ขายเงินดอลลาร์ เพื่อพยุงค่าเงิน เปโซของอาร์เจนตินา
หุ้น Banco Macro พุ่งขึ้นกว่า +5% ในวันนี้ ฟื้นตัวแรงหลังร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน แรงขายก่อนหน้านี้เกิดจาก กระแสสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามของ Javier Milei ในการเลือกตั้งระดับภูมิภาค ซึ่งสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนต่างชาติ เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงินในอนาคตของประเทศ
นักวิเคราะห์มองว่า หาก Javier Milei ได้รับการสนับสนุนจาก โดนัลด์ ทรัมป์ และสามารถชนะการเลือกตั้งได้ อาจช่วยหนุน บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นอาร์เจนตินา ให้กลับมาเชิงบวกมากขึ้น
การเลือกตั้งประธานาธิบดีอาร์เจนตินา มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา หุ้นธนาคารหลักของประเทศปรับตัวขึ้นแรง แซงหน้าดัชนี S&P 500 โดย Banco Macro พุ่งกว่า +40%, Financiero Galicia เพิ่มขึ้นเกือบ +25%, และ Banco BBVA Argentina บวกกว่า +17%
