อ่านเพิ่มเติม
10:10 · 24 ตุลาคม 2025

Banco Macro พุ่ง +5% รับแรงหนุนกระทรวงการคลังสหรัฐฯ 🗽

ประเด็นหลัก
Banco Macro
หุ้น
BMA.US, Banco Macro SA - ADR
-
-
ประเด็นหลัก
  • Banco Macro พุ่ง +5% ได้แรงหนุนจาก กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เข้าช่วยพยุงค่าเงินเปโซอาร์เจนตินา
  • การเลือกตั้งประธานาธิบดีอาร์เจนตินา กำหนดจัดขึ้นวันที่ 26 ตุลาคม

หุ้นกลุ่มธนาคารอาร์เจนตินาปรับตัวขึ้น หลังมีรายงานจากสื่อว่า กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ขายเงินดอลลาร์ เพื่อพยุงค่าเงิน เปโซของอาร์เจนตินา

หุ้น Banco Macro พุ่งขึ้นกว่า +5% ในวันนี้ ฟื้นตัวแรงหลังร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน แรงขายก่อนหน้านี้เกิดจาก กระแสสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามของ Javier Milei ในการเลือกตั้งระดับภูมิภาค ซึ่งสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนต่างชาติ เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงินในอนาคตของประเทศ

นักวิเคราะห์มองว่า หาก Javier Milei ได้รับการสนับสนุนจาก โดนัลด์ ทรัมป์ และสามารถชนะการเลือกตั้งได้ อาจช่วยหนุน บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นอาร์เจนตินา ให้กลับมาเชิงบวกมากขึ้น

การเลือกตั้งประธานาธิบดีอาร์เจนตินา มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา หุ้นธนาคารหลักของประเทศปรับตัวขึ้นแรง แซงหน้าดัชนี S&P 500 โดย Banco Macro พุ่งกว่า +40%, Financiero Galicia เพิ่มขึ้นเกือบ +25%, และ Banco BBVA Argentina บวกกว่า +17%

ที่มา: xStation5

24 ตุลาคม 2025, 11:15

หุ้นเด่นประจำสัปดาห์ – Merck & Co Inc (23.10.2025)
24 ตุลาคม 2025, 10:58

IBM Earnings: เติบโตชะลอ ตลาดผิดหวัง
24 ตุลาคม 2025, 10:53

หุ้น STMicroelectronics ร่วงแรง – แนวโน้มอนาคตยังไม่แน่นอน 📉
24 ตุลาคม 2025, 10:33

หุ้น BYND.US (Beyond Meat) หลังร่วงหนัก แต่ Short Squeeze ยังมีลุ้น?

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก