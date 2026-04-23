ตลาดเด่นวันนี้: เงินเยนกำลังมุ่งหน้าไปทางไหน ท่ามกลางความเสี่ยงช่องแคบฮอร์มุซและนโยบาย Bank of Japan

ตลาดกำลังเคลื่อนไหวบริเวณระดับเทคนิคสำคัญ โดยเฉพาะโซน 160 ซึ่งถูกปกป้องมาอย่างต่อเนื่อง และถูกมองว่าเป็นทั้ง แนวต้านทางจิตวิทยาที่สำคัญ รวมถึงอาจเป็น โซนที่ทางการญี่ปุ่นเข้ามาแทรกแซงได้
สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่า ระดับนี้จะถูกทะลุขึ้นไปหรือไม่ และหากเกิดขึ้น จะเกิดภายใต้เงื่อนไขและช่วงเวลาใด
แรงขับเคลื่อนของตลาดในปัจจุบันมาจากทั้งความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลก และการถกเถียงที่เข้มข้นขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ญี่ปุ่นจะเริ่มกระบวนการ ปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ภาวะปกติ (monetary policy normalization)
แหล่งที่มา: xStation5
อะไรเป็นตัวขับเคลื่อนราคาของ USD/JPY ?
ภูมิรัฐศาสตร์และช่องแคบฮอร์มุซในฐานะแหล่งความเสี่ยงต่อการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั่วโลก
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่กำหนดบรรยากาศตลาดยังคงเป็นความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน เช่น ช่องแคบฮอร์มุซ ตลาดตอบสนองอย่างอ่อนไหวต่อความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจกระทบการขนส่งน้ำมันและก๊าซ ซึ่งทำให้ราคาพลังงานปรับสูงขึ้นและความผันผวนเพิ่มขึ้น
ญี่ปุ่นพึ่งพาการนำเข้าพลังงานเป็นอย่างมาก โดยส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย ดังนั้นราคาน้ำมันและก๊าซที่สูงขึ้นจะทำให้ ดุลการค้าแย่ลง และเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อนำเข้า ส่งผลให้ความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซ ไม่ได้สนับสนุนค่าเงินเยน แต่กลับยิ่งกดดันให้เยนอ่อนค่าลง
ในบริบทนี้ ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้ให้ทิศทางชัดเจนต่อ USDJPY แต่เป็นตัวเพิ่มความผันผวนและสนับสนุนแรงกดดันขาขึ้นของคู่เงิน
ข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นและสัญญาณ PMI
เมื่อไม่นานมานี้ ดัชนี PMI ของญี่ปุ่นเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น โดยแสดงสัญญาณการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป แม้ยังไม่ใช่แนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน แต่ความเสถียรในภาคการผลิตและบริการช่วยเพิ่มโอกาสให้ Bank of Japan มีพื้นที่ในการเดินหน้าปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ภาวะปกติ (normalization)
สำหรับตลาด FX สิ่งนี้มีความสำคัญ เพราะเงินเยนอ่อนค่ามานานจากนโยบายดอกเบี้ยต่ำมาก การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลต่อกระแสเงินทุนโลกอย่างมีนัยสำคัญ
เงินเฟ้อ (CPI) ตัวเร่งสำคัญของ BOJ
ปัจจัยระยะสั้นที่สำคัญที่สุดคือ ดัชนี CPI ของญี่ปุ่น ซึ่งมีบทบาทหลักต่อความคาดหวังนโยบายการเงินในอนาคต
- หากเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% → ตลาดจะเริ่มคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยหรือท่าที hawkish มากขึ้น → สนับสนุนค่าเงินเยน
- หากเงินเฟ้ออ่อนตัว → คาดว่า BOJ จะคงนโยบายผ่อนคลายยาวนาน → กดดันให้เยนอ่อนค่าต่อไป
นโยบาย BOJ และส่วนต่างดอกเบี้ย
ปัจจัยระยะกลาง–ยาวคือทิศทางนโยบายของ BOJ ที่กำลังค่อย ๆ ออกจากยุค ดอกเบี้ยต่ำมากและ yield curve control
USDJPY ไวต่อ ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่น อย่างมาก ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของกลยุทธ์ carry trade มานาน หากส่วนต่างนี้เริ่มแคบลง อาจกระตุ้นกระแสเงินทุนและเปลี่ยนแนวโน้มระยะกลางได้
ระดับ 160 และความเสี่ยงการแทรกแซง
ระดับ 160 ของ USDJPY ยังเป็นจุดอ้างอิงสำคัญทั้งในเชิงเทคนิคและการเมือง
ระดับนี้เคยถูกจับตามองอย่างมากว่าเป็นโซนที่ทางการญี่ปุ่นอาจเข้ามาดูแลค่าเงินเมื่อมีความผันผวนเกินควร ทำให้ตลาดเริ่ม “pricing in” ความเสี่ยงการแทรกแซงจากกระทรวงการคลังญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการส่งสัญญาณหรือการเข้าแทรกแซงโดยตรง ซึ่งมักทำให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ช่วงสั้น
สรุปประเด็นสำคัญ
- USD/JPY อยู่ในภาวะความผันผวนสูง
- ภูมิรัฐศาสตร์ (รวมช่องแคบฮอร์มุซ) เพิ่มความไม่ชอบความเสี่ยง
- ข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มฟื้นตัว สนับสนุนการปรับนโยบาย BOJ
- เงินเฟ้อ (CPI) เป็นตัวแปรสำคัญระยะสั้น
- ส่วนต่างดอกเบี้ยสหรัฐฯ–ญี่ปุ่นยังเป็นปัจจัยโครงสร้างหลัก
- ระดับ 160 เป็นแนวต้านเชิงจิตวิทยาและความเสี่ยงแทรกแซง
- ตลาดยังขับเคลื่อนด้วย “ความคาดหวัง” ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวแรงแต่สั้นเป็นช่วง ๆ
