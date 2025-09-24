Barkin และ Bowman จากเฟดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐและอัตราดอกเบี้ย

สมาชิกเฟด Raphael Bostic และ Michelle Bowman แสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ยและสภาพเศรษฐกิจสหรัฐวันนี้ โดยถ้อยแถลงค่อนข้างมีท่าทีผ่อนคลาย ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงภาวะ Stagflation ที่อาจเกิดขึ้นในเศรษฐกิจสหรัฐ
Bostic:
ปัจจุบันเห็นว่า อัตราดอกเบี้ยจริงที่เป็นกลาง อยู่ราว 1.25% อาจมีแนวโน้มสูงขึ้น
ความเสี่ยงต่อการจ้างงานเทียบเท่ากับความเสี่ยงเงินเฟ้อ
ความกังวลต่อการจ้างงานเพิ่มขึ้นมาก
ธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ได้จ้างเพิ่มหรือลดพนักงาน
การชะลอตัวของตลาดแรงงานมาจากทั้งอุปสงค์และอุปทาน
ต้องใส่ใจต่อจิตวิทยาผู้บริโภค
เชื่อว่ายังมีเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอีก
บริษัทเผชิญแรงกดดันต้นทุนและจำกัดการส่งต่อค่าใช้จ่าย
ผลกระทบจากภาษีนำเข้ามีต่อเงินเฟ้อน้อยกว่าคาด
ควรกังวลเรื่องเงินเฟ้อเพราะสูงกว่าตัวเลขเป้าหมายมานาน
สนับสนุนช่วงเป้าหมายเงินเฟ้อ 1.75–2.25% ในอนาคต
พร้อมพิจารณาใช้ช่วงเป้าหมายเงินเฟ้อ
Bowman:
มองว่าจะมีการ ลดดอกเบี้ย 3 ครั้งในปี 2025
กังวลว่าความอ่อนแอของตลาดที่อยู่อาศัยอาจทำให้มูลค่าลดลงเร็ว
ตลาดแรงงานอาจเสื่อมลงอย่างรวดเร็วในเดือนข้างหน้า
ผลกระทบจากภาษีนำเข้าต่อเงินเฟ้อจะลดลง เงินเฟ้อยังคงใกล้เป้าหมาย
หากสภาพอุปสงค์ไม่ดีขึ้น ธุรกิจอาจเริ่มเลิกจ้างพนักงาน
มองว่าการลดดอกเบี้ยสัปดาห์ที่แล้วเป็นก้าวแรกสู่ระดับดอกเบี้ยเป็นกลาง หากเศรษฐกิจเป็นไปตามคาด
ข้อความล่าสุดรวมมุมมองล่วงหน้าสำหรับการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม
กังวลว่าเฟดอาจตามไม่ทันความอ่อนแอของตลาดแรงงาน นโยบายอาจต้องปรับเร็วขึ้นหากความเสี่ยงเกิดขึ้น
สนับสนุนการลดดอกเบี้ย 0.25% แต่เห็นว่าต้องสนับสนุนตลาดแรงงานอย่างเชิงรุก