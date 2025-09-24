อ่านเพิ่มเติม

Barkin และ Bowman จากเฟดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐและอัตราดอกเบี้ย

08:42 24 กันยายน 2025

สมาชิกเฟด Raphael Bostic และ Michelle Bowman แสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ยและสภาพเศรษฐกิจสหรัฐวันนี้ โดยถ้อยแถลงค่อนข้างมีท่าทีผ่อนคลาย ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงภาวะ Stagflation ที่อาจเกิดขึ้นในเศรษฐกิจสหรัฐ

Bostic:

  • ปัจจุบันเห็นว่า อัตราดอกเบี้ยจริงที่เป็นกลาง อยู่ราว 1.25% อาจมีแนวโน้มสูงขึ้น

  • ความเสี่ยงต่อการจ้างงานเทียบเท่ากับความเสี่ยงเงินเฟ้อ

  • ความกังวลต่อการจ้างงานเพิ่มขึ้นมาก

  • ธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ได้จ้างเพิ่มหรือลดพนักงาน

  • การชะลอตัวของตลาดแรงงานมาจากทั้งอุปสงค์และอุปทาน

  • ต้องใส่ใจต่อจิตวิทยาผู้บริโภค

  • เชื่อว่ายังมีเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอีก

  • บริษัทเผชิญแรงกดดันต้นทุนและจำกัดการส่งต่อค่าใช้จ่าย

  • ผลกระทบจากภาษีนำเข้ามีต่อเงินเฟ้อน้อยกว่าคาด

  • ควรกังวลเรื่องเงินเฟ้อเพราะสูงกว่าตัวเลขเป้าหมายมานาน

  • สนับสนุนช่วงเป้าหมายเงินเฟ้อ 1.75–2.25% ในอนาคต

  • พร้อมพิจารณาใช้ช่วงเป้าหมายเงินเฟ้อ

Bowman:

  • มองว่าจะมีการ ลดดอกเบี้ย 3 ครั้งในปี 2025

  • กังวลว่าความอ่อนแอของตลาดที่อยู่อาศัยอาจทำให้มูลค่าลดลงเร็ว

  • ตลาดแรงงานอาจเสื่อมลงอย่างรวดเร็วในเดือนข้างหน้า

  • ผลกระทบจากภาษีนำเข้าต่อเงินเฟ้อจะลดลง เงินเฟ้อยังคงใกล้เป้าหมาย

  • หากสภาพอุปสงค์ไม่ดีขึ้น ธุรกิจอาจเริ่มเลิกจ้างพนักงาน

  • มองว่าการลดดอกเบี้ยสัปดาห์ที่แล้วเป็นก้าวแรกสู่ระดับดอกเบี้ยเป็นกลาง หากเศรษฐกิจเป็นไปตามคาด

  • ข้อความล่าสุดรวมมุมมองล่วงหน้าสำหรับการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

  • กังวลว่าเฟดอาจตามไม่ทันความอ่อนแอของตลาดแรงงาน นโยบายอาจต้องปรับเร็วขึ้นหากความเสี่ยงเกิดขึ้น

  • สนับสนุนการลดดอกเบี้ย 0.25% แต่เห็นว่าต้องสนับสนุนตลาดแรงงานอย่างเชิงรุก

