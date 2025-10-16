สรุปข่าวเช้า

- ผลประกอบการไตรมาส 3 ของ TSMC แข็งแกร่ง หนุนบรรยากาศตลาดหุ้น
- ผลประกอบการไตรมาส 3 ของ TSMC แข็งแกร่ง หนุนบรรยากาศตลาดหุ้น
- อัตราว่างงานในออสเตรเลียปรับตัวเพิ่มขึ้น
- ตลาดจับตารายงานผลประกอบการของบริษัทสหรัฐฯ ในวันนี้
- ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกเมื่อคืนที่ผ่านมา แม้แรงซื้อส่วนใหญ่ถูกลบล้างไปในครึ่งหลังของการซื้อขายในวอลล์สตรีท ขณะที่เช้าวันนี้ ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นตามแรงหนุนจากผลประกอบการไตรมาส 3 ที่แข็งแกร่งของ TSMC นักลงทุนจะจับตาคำแถลงจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง เนื่องจากรายงานเงินเฟ้อ PPI เดือนกันยายนถูกเลื่อนออกไปจากภาวะ government shutdown ของสหรัฐฯ
- วันนี้บริษัทที่มีกำหนดประกาศผลประกอบการ ได้แก่ Intuitive Surgical, The Charles Schwab, Infosys, U.S. Bancorp, The Travelers Company และ BNY Mellon
- TSMC ของไต้หวันรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3 กว่า 452,000 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน สูงกว่าคาดที่ 405,000 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้นกว่า 39% เมื่อเทียบรายปี อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 59.5% (คาด 57.1%) และอัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 50.6% (คาด 47.3%) รายได้รวมเพิ่มขึ้น 30% YoY สู่ระดับ 989,000 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน สูงกว่าคาดที่ 967,000 ล้าน ขณะที่เงินลงทุน (CAPEX) ในช่วง 9 เดือนแรกของปีแตะเกือบ 29.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- รายงาน Beige Book เดือนกันยายนของเฟดระบุว่า ค่าจ้างในทุกภูมิภาคยังคงเพิ่มขึ้น หนึ่งในรายงานภูมิภาคชี้ว่าการปิดหน่วยงานรัฐบาลที่ยืดเยื้ออาจเป็นความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยรวมแล้วกิจกรรมทางเศรษฐกิจแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากรายงานก่อนหน้า — 3 เขตรายงานการเติบโตเล็กน้อย, 5 เขตทรงตัว และ 4 เขตชะลอลงเล็กน้อย
- ในช่วงเอเชีย ดัชนีฮั่งเส็งของจีนลดลง 0.8% ขณะที่ นิกเกอิของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นกว่า 1.2% และ ASX ของออสเตรเลีย ขยับขึ้นเกือบ 0.9% หลังข้อมูลตลาดแรงงานออกมาผสมกัน โดยอัตราว่างงานเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเป็น 4.5% (คาด 4.3%, ก่อนหน้า 4.2%) แต่การจ้างงานเพิ่มขึ้น 14,900 ตำแหน่ง ดีกว่าคาดที่ลดลง 5,400 ตำแหน่ง
- เช่นเดียวกับในเนเธอร์แลนด์ อัตราว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.0% (คาด 3.9%, ก่อนหน้า 3.9%)
- คู่เงิน EUR/USD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับ 1.166 ขณะที่ราคาทองคำทรงตัวอยู่เหนือระดับ 4,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วน ราคาซิลเวอร์ปรับลง 0.5%
- อดีตประธานาธิบดี ทรัมป์ เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรี โมดี ของอินเดียตกลงที่จะ ยุติการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย หลังถ้อยแถลงนี้ ราคาน้ำมัน Brent และ WTI ดีดตัวขึ้น ก่อนที่ Brent จะอ่อนกลับลงสู่ระดับ ราว 62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- ทรัมป์ยังแสดงจุดยืนสนับสนุน มาตรการภาษี และระบุว่าสหรัฐฯ “อยู่ในสงครามการค้ากับจีน” พร้อมประกาศว่าจะ ยุติโครงการของพรรคเดโมแครตที่ไม่จำเป็นทั้งหมด
- นอกจากนี้ ทรัมป์ยังกล่าวว่า จะสนับสนุนอิสราเอลหากฮามาสละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในกาซา
- ด้านเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ชี้แจงว่า การปิดหน่วยงานรัฐบาลสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจราว 15 พันล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์ ไม่ใช่ต่อวัน ตามที่นักลงทุน Scott Bessent เข้าใจผิดก่อนหน้านี้
ตลาดเด่นวันนี้ - EURUSD
ข่าวเด่น: ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
ธนาคารกดดัชนีตลาดร่วง 🚨
หุ้น Zions Bancorporation ร่วง หลัง ตัดจำหน่ายสินเชื่อ!