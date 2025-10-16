เจ้าหน้าที่ Fed, Christopher Miran ส่งสัญญาณว่าปีนี้อาจมีการลดอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้ง พร้อมชี้ถึงกระบวนการเงินเฟ้อต่ำลง (disinflation) 🗽

- เจ้าหน้าที่ Fed, Miran ส่งสัญญาณว่าปีนี้อาจมีการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง
- โดย Miran ระบุว่าตลาดที่อยู่อาศัยจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อต่ำลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
- แรงกดดันจากการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและทำให้ตลาดแรงงานอ่อนตัวลง
เจ้าหน้าที่ Fed, Stephen Miran ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย Donald Trump ส่งสัญญาณว่าจำเป็นต้องมีการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม เปิดทางสำหรับการลดอัตราอย่างน้อย 2 ครั้งในปีนี้ ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Bessnet ระบุถึงความเป็นไปได้ของการเลื่อนการขึ้นภาษีจีน
ประเด็นสำคัญจากคำกล่าวของ Fed Miran:
-
การลดดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี้ถือว่าเป็นไปได้จริง
-
ตลาดแรงงานอ่อนตัวชัดเจน
-
ความเสี่ยงด้านลบสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา
-
ยากที่จะระบุอัตราดอกเบี้ยเป็นกลาง (neutral rate) อย่างแม่นยำ
-
จำเป็นต้องไปสู่ neutral rate อย่างรวดเร็ว
-
ความแตกต่างระหว่างความเห็นของตัวเองกับ FOMC อยู่ที่ความเร็วในการไปสู่ neutral rate
-
Fed ต้องพิจารณาความเสี่ยงใหม่ (tail risk)
-
ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ–จีนอาจมีผลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ
-
ด้วยการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ทำให้จำเป็นต้องปรับนโยบายไปสู่ภาวะเป็นกลางมากขึ้น
-
คาดว่าจะเกิดภาวะ disinflation อย่างชัดเจนในอีก 1 ปีข้างหน้า รวมถึงตลาดที่อยู่อาศัยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ตลาดเด่นวันนี้ - EURUSD
ข่าวเด่น: ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อยูโรโซนช่วงท้ายสัปดาห์
ข่าวเด่น: อัตราการว่างงานของสวีเดนลดลงเล็กน้อย