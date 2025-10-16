อ่านเพิ่มเติม
08:58 · 16 ตุลาคม 2025

เจ้าหน้าที่ Fed, Christopher Miran ส่งสัญญาณว่าปีนี้อาจมีการลดอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้ง พร้อมชี้ถึงกระบวนการเงินเฟ้อต่ำลง (disinflation) 🗽

ประเด็นหลัก
  • เจ้าหน้าที่ Fed, Miran ส่งสัญญาณว่าปีนี้อาจมีการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง
  • โดย Miran ระบุว่าตลาดที่อยู่อาศัยจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อต่ำลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
  • แรงกดดันจากการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและทำให้ตลาดแรงงานอ่อนตัวลง

เจ้าหน้าที่ Fed, Stephen Miran ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย Donald Trump ส่งสัญญาณว่าจำเป็นต้องมีการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม เปิดทางสำหรับการลดอัตราอย่างน้อย 2 ครั้งในปีนี้ ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Bessnet ระบุถึงความเป็นไปได้ของการเลื่อนการขึ้นภาษีจีน

ประเด็นสำคัญจากคำกล่าวของ Fed Miran:

  • การลดดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี้ถือว่าเป็นไปได้จริง

  • ตลาดแรงงานอ่อนตัวชัดเจน

  • ความเสี่ยงด้านลบสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

  • ยากที่จะระบุอัตราดอกเบี้ยเป็นกลาง (neutral rate) อย่างแม่นยำ

  • จำเป็นต้องไปสู่ neutral rate อย่างรวดเร็ว

  • ความแตกต่างระหว่างความเห็นของตัวเองกับ FOMC อยู่ที่ความเร็วในการไปสู่ neutral rate

  • Fed ต้องพิจารณาความเสี่ยงใหม่ (tail risk)

  • ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ–จีนอาจมีผลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ

  • ด้วยการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ทำให้จำเป็นต้องปรับนโยบายไปสู่ภาวะเป็นกลางมากขึ้น

  • คาดว่าจะเกิดภาวะ disinflation อย่างชัดเจนในอีก 1 ปีข้างหน้า รวมถึงตลาดที่อยู่อาศัยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

 

Source: xStation5

