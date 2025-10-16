ปฏิทินเศรษฐกิจ: ดัชนี Philly Fed สหรัฐฯ และคำกล่าวของผู้ว่าธนาคารกลางอยู่ในความสนใจ

- ข้อมูล Philly Fed สหรัฐฯ อยู่ในจุดสนใจทางเศรษฐกิจมหภาค (คาดการณ์ 10 เทียบกับ 23.2 ก่อนหน้า)
- ตลาดรอติดตามคำกล่าวของสมาชิก Fed
- การเริ่มสร้างบ้านในแคนาดาคาดว่าจะอยู่ที่ 257k เทียบกับ 245.8k ก่อนหน้า
- ข้อมูล Philly Fed สหรัฐฯ อยู่ในจุดสนใจทางเศรษฐกิจมหภาค (คาดการณ์ 10 เทียบกับ 23.2 ก่อนหน้า)
- ตลาดรอติดตามคำกล่าวของสมาชิก Fed
- การเริ่มสร้างบ้านในแคนาดาคาดว่าจะอยู่ที่ 257k เทียบกับ 245.8k ก่อนหน้า
นักลงทุนกำลังรอติดตามข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับรองในวันนี้ ซึ่งท่ามกลางการปิดรัฐบาลยาวนาน ข้อมูลเหล่านี้จะต้อง “เพียงพอ” เป็นตัวชี้วัดแนวโน้มเศรษฐกิจข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคไม่ได้คึกคักเป็นพิเศษ โดยความสนใจอยู่ที่ดัชนีการผลิต Philadelphia Fed (Philly Fed) ประจำเดือนตุลาคม
ในสหราชอาณาจักร ข้อมูล GDP การใช้จ่ายก่อสร้าง และบริการออกมาค่อนข้างอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ แม้การผลิตภาคอุตสาหกรรมจะเหนือความคาดหมาย ในช่วงเซสชันเอเชีย ตลาดยังได้รับข้อมูลตลาดแรงงานอ่อนตัวจากออสเตรเลีย โดยอัตราว่างงานเพิ่มจาก 4.2% เป็น 4.5% แต่การจ้างงานกลับเติบโตเหนือคาด
ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค
-
12:15 น. GMT (CA) – Housing Starts (ตุลาคม): คาด 257k เทียบกับ 245.8k ก่อนหน้า
-
12:30 น. GMT (US) – Philly Fed Index (ตุลาคม): คาด 10 เทียบกับ 23.2 ก่อนหน้า
คำกล่าวของผู้ว่าธนาคารกลาง
-
13:00 น. GMT – Fed: Waller, Miran, Barr
-
14:00 น. GMT – Fed: Bowman
-
14:45 น. GMT – BoE: Mann
-
14:45 น. GMT – ECB: Kocher
-
16:00 น. GMT – ECB: Lagarde
-
17:30 น. GMT – BoC: Macklem
-
18:30 น. GMT – BoE: Greene
ปฏิทินผลประกอบการ
-
ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ: Charles Schwab, Marsh & McLennan, Intuitive Surgical, BNY Mellon, U.S. Bancorp, Travelers
-
หลังปิดตลาด: CSX Corp, Interactive Brokers
ข่าวเด่น: ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อยูโรโซนช่วงท้ายสัปดาห์
ข่าวเด่น: อัตราการว่างงานของสวีเดนลดลงเล็กน้อย
ข่าวเด่นวันนี้