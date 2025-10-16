อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ดัชนี Philly Fed สหรัฐฯ และคำกล่าวของผู้ว่าธนาคารกลางอยู่ในความสนใจ

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • ข้อมูล Philly Fed สหรัฐฯ อยู่ในจุดสนใจทางเศรษฐกิจมหภาค (คาดการณ์ 10 เทียบกับ 23.2 ก่อนหน้า)
  • ตลาดรอติดตามคำกล่าวของสมาชิก Fed
  • การเริ่มสร้างบ้านในแคนาดาคาดว่าจะอยู่ที่ 257k เทียบกับ 245.8k ก่อนหน้า

นักลงทุนกำลังรอติดตามข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับรองในวันนี้ ซึ่งท่ามกลางการปิดรัฐบาลยาวนาน ข้อมูลเหล่านี้จะต้อง “เพียงพอ” เป็นตัวชี้วัดแนวโน้มเศรษฐกิจข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคไม่ได้คึกคักเป็นพิเศษ โดยความสนใจอยู่ที่ดัชนีการผลิต Philadelphia Fed (Philly Fed) ประจำเดือนตุลาคม

ในสหราชอาณาจักร ข้อมูล GDP การใช้จ่ายก่อสร้าง และบริการออกมาค่อนข้างอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ แม้การผลิตภาคอุตสาหกรรมจะเหนือความคาดหมาย ในช่วงเซสชันเอเชีย ตลาดยังได้รับข้อมูลตลาดแรงงานอ่อนตัวจากออสเตรเลีย โดยอัตราว่างงานเพิ่มจาก 4.2% เป็น 4.5% แต่การจ้างงานกลับเติบโตเหนือคาด

ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค

  • 12:15 น. GMT (CA) – Housing Starts (ตุลาคม): คาด 257k เทียบกับ 245.8k ก่อนหน้า

  • 12:30 น. GMT (US) – Philly Fed Index (ตุลาคม): คาด 10 เทียบกับ 23.2 ก่อนหน้า

คำกล่าวของผู้ว่าธนาคารกลาง

  • 13:00 น. GMT – Fed: Waller, Miran, Barr

  • 14:00 น. GMT – Fed: Bowman

  • 14:45 น. GMT – BoE: Mann

  • 14:45 น. GMT – ECB: Kocher

  • 16:00 น. GMT – ECB: Lagarde

  • 17:30 น. GMT – BoC: Macklem

  • 18:30 น. GMT – BoE: Greene

ปฏิทินผลประกอบการ

  • ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ: Charles Schwab, Marsh & McLennan, Intuitive Surgical, BNY Mellon, U.S. Bancorp, Travelers

  • หลังปิดตลาด: CSX Corp, Interactive Brokers

17 ตุลาคม 2025, 16:33

