บริษัทไหนเซอร์ไพรส์ผลประกอบการในสัปดาห์นี้?

ฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 กำลังเข้าสู่ช่วงท้าย แต่ยังมีบริษัทที่น่าสนใจอีกหลายแห่งซึ่งกำลังจะรายงานผลประกอบการในช่วงนี้ บริษัทจำนวนมากเป็นหุ้นกลุ่ม Mid Cap ซึ่งแนวโน้มทั้งด้านบวกและด้านลบยังคงมีความไม่แน่นอน การทำความเข้าใจปัจจัยเฉพาะของแต่ละบริษัทจะช่วยให้นักลงทุนสามารถวางกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมก่อนประกาศผลประกอบการ และช่วยให้ตีความตัวเลขที่ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Lumentum
บริษัทนี้ถือเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์สำคัญจากความต้องการด้านพลังประมวลผลที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดย Lumentum เป็นผู้นำในหนึ่งในอุตสาหกรรมที่น่าจับตามองมากที่สุด ซึ่งเพิ่งเริ่มแสดงศักยภาพและอาจกลายเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของการขยายตัวรอบใหม่ของภาคเทคโนโลยี นั่นคือ อุตสาหกรรมโฟโตนิกส์ (Photonics)
- บริษัทมักถูกตลาดประเมินมูลค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็นอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดการประกาศผลประกอบการ 8 ครั้งล่าสุด บริษัทสามารถทำผลงานเหนือความคาดหมายของตลาดได้ครบทั้ง 8 ครั้ง และใน 6 ครั้งจากทั้งหมดนั้น ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นตามมา
- อัตราการเติบโตกำลังเร่งตัวขึ้น ขณะที่กำไรก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด สะท้อนว่าตลาดอาจไม่ได้ประเมินกำไรของบริษัทไว้สูงพอ และหากแนวโน้มกำไรในปัจจุบันยังดำเนินต่อไป ส่วนต่างระหว่างผลประกอบการจริงกับที่ตลาดคาดอาจยิ่งกว้างขึ้น โดยไตรมาสปัจจุบันมีสัญญาณไปในทิศทางดังกล่าว
- อีกปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันคือ กำไรเติบโตเร็วกว่ารายได้ ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่สูงและ Operating Leverage ที่มีนัยสำคัญ
- มีรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐฯ และกระทรวงพาณิชย์กำลังพิจารณาห้ามนำเข้าสวิตช์ออปติคัลจากจีน เพื่อป้องกันการพึ่งพาชิ้นส่วนจากจีน แม้ข้อเสนอดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ผลกระทบต่อผลประกอบการ แม้อาจไม่มากนัก ก็อาจเริ่มเห็นได้แล้ว
- หากต้องการสร้างผลประกอบการที่เหนือความคาดหมายของตลาดอย่างแท้จริง บริษัทจำเป็นต้องรักษาอัตราการขยายตัวของทั้ง Margin และรายได้ไว้ให้ได้ ปัจจุบันตลาดคาดว่ารายได้จะอยู่ที่ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ EPS ราว 3 ดอลลาร์ โดยมี Gross Margin อย่างน้อย 35% ส่วนผลประกอบการที่จะถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์จริง ๆ ควรอยู่เหนือระดับ 1.02-1.05 พันล้านดอลลาร์ พร้อม EPS ประมาณ 3.1-3.2 ดอลลาร์ และ Gross Margin ไม่ต่ำกว่า 36%
Cardinal Health
ภาค Healthcare มีช่วงเวลาที่แข็งแกร่งในด้านการประเมินมูลค่า แต่การที่ Valuation ปรับตัวขึ้นมามากก็ทำให้ระดับการเติบโตที่ตลาดคาดหวังจากบริษัทในกลุ่มนี้ในปัจจุบันเริ่มไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น
Brinker International
Brinker เป็นกลุ่มบริษัทที่เป็นเจ้าของแบรนด์ร้านอาหารชื่อดังของสหรัฐฯ หลายแบรนด์ เช่น Chipotle และ Chili’s ผลประกอบการในไตรมาสก่อน ๆ ค่อนข้างเป็นบวก แต่ส่วนหนึ่งของการเติบโตเกิดขึ้นจากฐานที่ค่อนข้างต่ำ ขณะที่ปัจจุบันฐานดังกล่าวสูงขึ้นมากแล้ว และความคาดหวังของตลาดก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยความคาดหวังของตลาดและนักวิเคราะห์ยังไม่ได้สะท้อน Risk Asymmetry อย่างเหมาะสม โดยปัจจุบันความเสี่ยงมีแนวโน้มเอียงไปในทางเสียเปรียบสำหรับผู้ซื้อหุ้น ผลประกอบการของธุรกิจค้าปลีกและร้านอาหารราคาประหยัด เช่น McDonald’s รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค สะท้อนว่าผู้บริโภคกลุ่มรายได้ต่ำกำลังเผชิญแรงกดดัน ขณะที่ผู้บริโภคที่มีรายได้สูงกำลังใช้จ่ายกับธุรกิจที่ตอบโจทย์กลุ่มของตนมากกว่า ตลาดคาดว่าจำนวนลูกค้าที่เข้าร้านอาหารจะเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน Chipotle มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อต้นทุนน้ำมันเบนซิน เนื้อวัว และแรงงาน ขณะที่บริษัทมีเครื่องมือและความสามารถในการบริหารต้นทุนเหล่านี้ค่อนข้างจำกัด Consensus คาดการณ์ EPS ไว้ประมาณ 10-11 ดอลลาร์ และในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน การทำผลประกอบการได้ถึงระดับดังกล่าวอาจเป็นเรื่องยาก ธุรกิจร้านอาหารที่มีเครือข่ายในต่างประเทศสามารถบริหาร Margin ต้นทุนแรงงาน และโลจิสติกส์ในระดับโลกได้ ทำให้มีความยืดหยุ่นมากกว่า ขณะที่กลุ่มบริษัทขนาดเล็กที่เน้นตลาดสหรัฐฯ เป็นหลักไม่มีความสามารถในการบริหารต้นทุนในระดับเดียวกัน
Coherent
Coherent เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มุ่งเน้นด้าน Photonics และจะได้รับประโยชน์จากปัจจัยสนับสนุนหลายประการเช่นเดียวกับ Lumentum แต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่ Coherent ยังไม่ได้มีสถานะที่แข็งแกร่งเทียบเท่า Lumentum แม้ปัจจัยพื้นฐานจะอยู่ในระดับที่ดี แต่ความคาดหวังของตลาดยังไม่สูงเท่า Lumentumปัจจัยสำคัญที่สุดที่ช่วยผลักดันการขยายตัวของกำไรคือ Product Mix ซึ่งไม่ได้หมายถึงเพียงการเพิ่มสัดส่วนธุรกิจ Data Center เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มที่มี Margin สูงกว่า ปัจจัยนี้มีความสำคัญเนื่องจากธุรกิจ Data Center เติบโตประมาณ 40% ขณะที่ธุรกิจ Industrial เติบโตเพียงระดับเลขหลักเดียวในระดับต่ำ ปัจจัยสำคัญต่อการตอบรับของตลาดคือการรักษาการเติบโตของรายได้ให้สูงกว่า 20% YoY พร้อมกับรักษา Gross Margin ให้สูงกว่า 40% ขณะเดียวกัน การทำ EPS สูงกว่า 1.50 ดอลลาร์ และการให้ Guidance ที่เป็นบวกจากฝ่ายบริหารก็มีความสำคัญเช่นกัน หากไม่สามารถทำได้ ปฏิกิริยาของตลาดต่อผลประกอบการอาจค่อนข้างจำกัด ความเสี่ยงสำคัญที่สุดคือการขยายกำลังการผลิตที่รวดเร็วเกินไป การลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตมากเกินไปหรือใช้เงินลงทุนสูงเกินความจำเป็นอาจสร้างความกังวลให้กับนักลงทุน เนื่องจาก CAPEX อาจกดดันกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow)
- ในแง่หนึ่ง บริษัทได้ตั้งเป้าความคาดหวังไว้สูงด้วยตัวเอง หลังให้ Guidance กำไรต่อหุ้น (EPS) สำหรับทั้งปีที่ 10.7-10.8 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม Cardinal Health เป็นกรณีที่แสดงให้เห็นว่า “กำไร” ไม่ใช่ทุกอย่าง เพราะขนาดของการเติบโตก็มีความสำคัญเช่นกัน ในไตรมาสก่อน หุ้นปรับตัวลงหลังประกาศผลประกอบการ แม้ EPS จะออกมาแข็งแกร่ง แต่รายได้กลับต่ำกว่าคาด สาเหตุหลักมาจากธุรกิจ Global Medical ที่ทำผลงานได้อ่อนแอมาก โดยกำไรลดลงมากกว่า 30%
- ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทขึ้นอยู่กับธุรกิจ Specialty Pharmaceuticals เป็นสำคัญ โดยสถานการณ์ในธุรกิจดังกล่าวอยู่ในระดับที่ดีมากในขณะนี้ ซึ่งได้รับการยืนยันจากรายงานของนักวิเคราะห์ เช่นเดียวกับกรณีของ McKesson อย่างไรก็ตาม ปัจจัยบวกดังกล่าวอาจยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันราคาหุ้นของทั้งกลุ่มให้ปรับตัวขึ้น
- ผลประกอบการที่ดีถูกสะท้อนเข้าไปในราคาหุ้นแล้ว ดังนั้น EPS ที่ระดับ 10.8 ดอลลาร์สหรัฐ จึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ไม่ใช่เป้าหมาย ตลาดยังคาดหวังการเติบโตของรายได้ การขยายตัวของ Margin ในธุรกิจที่กำลังเติบโต และการรักษา Margin ในธุรกิจที่ตลาดกำลังหดตัว นอกจากนี้ บริษัทจำเป็นต้องให้ Guidance สำหรับปีถัดไปที่เป็นบวกและสะท้อนแนวโน้มที่แข็งแกร่ง เพื่อให้ตลาดตอบรับผลประกอบการในเชิงบวกอย่างเต็มที่
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