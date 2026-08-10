Economic Calendar: ตลาดกลับมาคึกคัก หลังสุดสัปดาห์ที่ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ยังไร้ทางออก 🚢

วันนี้มีอะไรที่ควรจับตา?
ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาควันนี้ค่อนข้างเบาบาง โดยมีเพียงการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของคณะกรรมการนโยบายการเงินโรมาเนียในเวลา 14:00 น. ดังนั้น ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์จึงเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดหลักในวันนี้
ราคาน้ำมัน Brent ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 84 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล หลังอิหร่านเพิ่มเงื่อนไขสำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ได้แก่ การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร การยุติการปิดล้อม และการระงับปฏิบัติการทางทหาร
นอกจากนี้ การโจมตีเรือที่เชื่อมโยงกับ ADNOC และการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของ Aramco ในเมือง Jazan โดยกลุ่มฮูตี กำลังทำให้ความขัดแย้งขยายไปสู่ “แนวรบที่สอง” อย่างชัดเจน
ขณะนี้ตลาดเริ่มเห็นความผันผวนในสินทรัพย์บางประเภท ก่อนเข้าสู่ช่วงเปิดตลาดยุโรป โดยอ้างอิงข้อมูลจาก xStation
Trump ยังคงมุ่งเน้นไปที่การใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจมากกว่าการเปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหม่ ซึ่งลดโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่ BOJ ส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงที่เงินเฟ้ออาจสูงเกินคาด และความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ส่งผลให้เงินเยนอ่อนค่าลงเล็กน้อย ขณะที่สกุลเงินอื่น ๆ เคลื่อนไหวในกรอบแคบ
ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นตามการปรับตัวของตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ หลังตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอกว่าคาด ซึ่งลดความคาดหวังต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed อย่างรวดเร็ว
ตลาดยุโรปเปิดทำการและมุมมองรายสัปดาห์ – ปฏิทินผลประกอบการ
Futures ของ DAX และ Euro Stoxx 50 ชี้ว่าตลาดยุโรปมีแนวโน้มเปิดบวกเล็กน้อย แม้ราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้น
สัปดาห์นี้จะเริ่มเข้าสู่ช่วงที่มีข้อมูลสำคัญมากขึ้นในวันพุธ โดยมีตัวเลข CPI จากเยอรมนีและสหรัฐฯ ตามด้วยวันพฤหัสบดีที่ตลาดจับตา CPI ของโปแลนด์และตัวเลข GDP ของสหราชอาณาจักร ก่อนปิดท้ายสัปดาห์ในวันศุกร์ด้วยข้อมูลเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ และยูโรโซน
ที่มา: XTB
บริษัทสำคัญที่มีกำหนดรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ ได้แก่ Cisco และ Applied Materials
ที่มา: XTB
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