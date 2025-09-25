อ่านเพิ่มเติม

รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Bessent เตือนว่า Fed อาจลดดอกเบี้ยอย่างรุนแรงได้

08:17 25 กันยายน 2025

รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Scott Bessent แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ดังนี้

  • สหรัฐฯ จะประชุมกับจีนอีกครั้งในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน

  • สารเคมีบางชนิดและเครื่องยนต์อากาศยานอาจเป็นตัวต่อรองในการเจรจากับจีน

  • บางอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ เปราะบาง จำเป็นต้องเสริมความแข็งแกร่ง

  • แร่ธาตุหายากจากจีน ยังคงไหลเข้าสหรัฐฯ

  • ความคืบหน้าเกี่ยวกับ Fannie Mae และ Freddie Mac

  • ยังไม่ชัดเจนว่าจะเกิด shutdown รัฐบาล สัปดาห์หน้าไหม

  • กำลังวางแผนรองรับ งานที่ถูกแทนด้วย AI และจับตากระแส AI boom

  • มองว่า เงินเฟ้อจะลดลงอย่างมาก

  • มีความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอย น้อยลง

  • มองว่า Powell ควรส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย 100–150 bps

  • จะสรุปการสัมภาษณ์รอบแรก ภายในสัปดาห์แรกของตุลาคม

  • การปรับตัวเลขงานชี้ว่ามีข้อมูลผิดพลาดบางส่วน

  • ประหลาดใจที่ Fed Chair Powell ยังไม่ได้กำหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ย

  • มองว่า อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันสูงเกินไปและควรลดลง

  • สหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ รอบการผ่อนคลาย (easing cycle)

  • เห็นว่า Fed อยู่ระดับสูงเกินไปนานเกินควร

หุ้น:
26.09.2025
16:34

