รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Bessent เตือนว่า Fed อาจลดดอกเบี้ยอย่างรุนแรงได้

รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Scott Bessent แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ดังนี้
สหรัฐฯ จะประชุมกับจีนอีกครั้งในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน
สารเคมีบางชนิดและเครื่องยนต์อากาศยานอาจเป็นตัวต่อรองในการเจรจากับจีน
บางอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ เปราะบาง จำเป็นต้องเสริมความแข็งแกร่ง
แร่ธาตุหายากจากจีน ยังคงไหลเข้าสหรัฐฯ
ความคืบหน้าเกี่ยวกับ Fannie Mae และ Freddie Mac
ยังไม่ชัดเจนว่าจะเกิด shutdown รัฐบาล สัปดาห์หน้าไหม
กำลังวางแผนรองรับ งานที่ถูกแทนด้วย AI และจับตากระแส AI boom
มองว่า เงินเฟ้อจะลดลงอย่างมาก
มีความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอย น้อยลง
มองว่า Powell ควรส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย 100–150 bps
จะสรุปการสัมภาษณ์รอบแรก ภายในสัปดาห์แรกของตุลาคม
การปรับตัวเลขงานชี้ว่ามีข้อมูลผิดพลาดบางส่วน
ประหลาดใจที่ Fed Chair Powell ยังไม่ได้กำหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ย
มองว่า อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันสูงเกินไปและควรลดลง
สหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ รอบการผ่อนคลาย (easing cycle)
เห็นว่า Fed อยู่ระดับสูงเกินไปนานเกินควร