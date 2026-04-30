ผลประกอบการ Big Tech ทุบสถิติจากแรงหนุน AI ขณะที่ Fed ไม่มีเซอร์ไพรส์

- บรรยากาศการซื้อขายใน Wall Street เมื่อวานปิดแบบผสมและค่อนข้างระมัดระวัง นักลงทุนชะลอการตัดสินใจก่อนการประกาศผลประกอบการของกลุ่ม “Mag7” หลังตลาดปิด โดยดัชนี S&P 500 ปรับตัวลงเล็กน้อย Nasdaq ขยับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ Dow Jones ลดลงเกือบ 0.6%
- ตลาดออปชันสะท้อนความคาดหวังต่อความผันผวนสูงมากหลังงบ โดยเฉพาะใน Alphabet, Microsoft และ Meta ซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าตลาดรวมกันราว 1 ล้านล้านดอลลาร์ จุดโฟกัสอยู่ที่การเติบโตของ Azure, การใช้จ่ายด้าน AI ของ Meta และความสามารถของ Google ในการรักษาโมเมนตัมของ Search ควบคู่กับการเร่งตัวของ Cloud
- Alphabet รายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง โดย AI และ Google Cloud มีบทบาทสำคัญมากขึ้น รายได้อยู่ที่ประมาณ 109.9 พันล้านดอลลาร์ พร้อมกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนว่าการลงทุนใน AI เริ่มสร้างผลลัพธ์จริง
- Microsoft ก็รายงานผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งเช่นกัน โดยได้รับแรงหนุนจากกำไรและกระแสเงินสดที่ดี ช่วยลดความกังวลก่อนหน้าที่เกี่ยวกับการเติบโตของ Cloud และต้นทุนด้าน AI พร้อมยืนยันศักยภาพในการขยาย Azure อย่างต่อเนื่อง
- Amazon รายงานผลประกอบการที่ดีจาก e-commerce, AWS และโฆษณา แต่ตลาดตอบสนองอย่างระมัดระวัง เนื่องจากแนวโน้มที่ค่อนข้าง conservative และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนด้าน AI และโครงสร้างพื้นฐาน
- Meta รายงานกำไรแข็งแกร่ง โดยธุรกิจโฆษณายังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ร่วมกับประสิทธิภาพแพลตฟอร์มที่ดีขึ้นจาก AI อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นตอบสนองจำกัด เนื่องจากนักลงทุนกังวลเรื่องต้นทุนการขยาย AI
- ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยตามคาด สะท้อนท่าทีระมัดระวัง และยังไม่มีแรงกดดันให้เริ่มลดดอกเบี้ยในระยะสั้น นอกจากนี้ยังเห็นความเห็นที่แตกต่างกันมากขึ้นในคณะกรรมการ (FOMC) ทำให้แนวโน้มนโยบายในอนาคตขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจมากขึ้น
- Jerome Powell ระบุว่า หลังหมดวาระประธาน เขาจะยังคงอยู่ใน Fed ในตำแหน่งผู้ว่าการ เพื่อรักษาความต่อเนื่องของนโยบาย
- ด้าน Donald Trump มองว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลดดอกเบี้ย พร้อมวิจารณ์ Fed ว่าเข้มงวดเกินไป และยืนยันว่าจะไม่ยกเลิกมาตรการปิดล้อมทางทะเลจนกว่าอิหร่านจะยอมทำข้อตกลงนิวเคลียร์
- สถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงความคืบหน้าที่หยุดชะงักของการเจรจา ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent crude พุ่งขึ้นเหนือ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- ในฝั่งเอเชีย ข้อมูล PMI ของจีนสะท้อนการฟื้นตัวที่ไม่สม่ำเสมอ ภาคการผลิตเอกชนแข็งแกร่งขึ้น แต่ภาคบริการยังอ่อนแอ บ่งชี้ว่าการเติบโตยังพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก
- ขณะที่ญี่ปุ่นรายงานข้อมูลเศรษฐกิจแบบผสม โดยการผลิตอุตสาหกรรมลดลง แต่ยอดค้าปลีกยังเติบโต สะท้อนความแข็งแกร่งของการบริโภคภายใน
- ในตลาดค่าเงิน เงินเยนยังคงอ่อนค่า โดยคู่ USDJPY ทะลุระดับจิตวิทยาที่ 160 และยังคงเคลื่อนไหวเหนือระดับดังกล่าวต่อไป
