  
15:06 · 30 กรกฎาคม 2026

สรุปตลาดเช้า: ตลาดพยายามฟื้นตัว หลังผลประกอบการ Big Tech และมติ Fed

  • ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง หลังสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC) เพื่อตอบโต้การโจมตีฐานทัพสหรัฐด้วยขีปนาวุธ ขณะที่การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซแทบหยุดชะงัก ส่งผลให้ความกังวลด้านอุปทานน้ำมันเพิ่มขึ้น
  • Fed มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.50-3.75% ด้วยคะแนนเสียง 9 ต่อ 3 อย่างไรก็ตาม ประธาน Fed Kevin Warsh ส่งสัญญาณลดการชี้นำทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต และผลักภาระการกำหนดราคาดอกเบี้ยไปยังตลาดพันธบัตร ทำให้นักลงทุนประเมินแนวโน้มดอกเบี้ยได้ยากขึ้น
  • วันนี้ตลาดยุโรปจับตาตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ของฝรั่งเศส สเปน เยอรมนี อิตาลี และยูโรโซน รวมถึงตัวเลข CPI เดือนกรกฎาคม ของเยอรมนีและสเปน โดยตลาดให้น้ำหนักราว 64% ว่า ECB อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนกันยายน
  • ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะประกาศผลการประชุมนโยบายการเงินเวลา 13:00 GMT โดยตลาดคาดว่าจะคงดอกเบี้ยที่ 3.75% ก่อนที่ผู้ว่าการ Andrew Bailey จะแถลงข่าวในเวลา 13:30 GMT
  • ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบแรงหลังผลประชุม Fed และความขัดแย้งในตะวันออกกลางกลับมาปะทุ โดย Dow Jones -2.19%, S&P 500 -1.52% และ Nasdaq -1.74% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปีพุ่งแตะ 5.21% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 กดดันหุ้นเทคโนโลยี
  • เช้าวันนี้ ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฟื้นตัว หลังนักลงทุนหันมาโฟกัสผลประกอบการของ Big Tech โดย Dow Futures +0.14%, S&P 500 Futures +0.35% และ Nasdaq 100 Futures +0.78%
  • ผลประกอบการของ Meta และ Microsoft สะท้อนภาพที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
    • Meta ร่วงราว 10-11% หลังประกาศเดินหน้าลงทุนด้าน AI ต่อเนื่องถึงปี 2028 และกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) ลดลงอย่างมาก
    • Microsoft พุ่ง 7-8% หลังรายได้จาก Azure เติบโต 43% และยังคงคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระเป็นบวก แม้จะใช้งบลงทุนสูง
  • ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวผสมผสาน โดย Nikkei 225 ฟื้นตัวประมาณ 1% ขณะที่ KOSPI ลดลงราว 1.1% ท่ามกลางแรงขายต่อเนื่องในหุ้นกลุ่มหน่วยความจำ แม้ SK Hynix จะรายงานกำไรสูงเป็นประวัติการณ์ แต่ยังต่ำกว่าที่ตลาดคาด
  • Samsung กลายเป็นจุดเด่นของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ หลังธุรกิจชิปมีกำไรเพิ่มขึ้นกว่า 250 เท่า จากอานิสงส์ความต้องการชิป AI พร้อมประกาศสัญญาจัดหาชิปมูลค่ากว่า 200,000 ล้านดอลลาร์ ให้กับ Broadcom จนถึงปี 2030 ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับขึ้นกว่า 7%
  • ตลาดเงินยังสะท้อนแรงขายสินทรัพย์สหรัฐ แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับตัวสูงขึ้น โดยเมื่อคืน EUR/USD +0.70%, GBP/USD +0.56% ส่วนเช้าวันนี้ค่าเงินเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ดัชนีดอลลาร์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.12%
  • ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวขึ้นแรงจากความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมัน โดย Brent +7.9% แตะ 90.74 ดอลลาร์/บาร์เรล และ WTI +6.6% แตะ 84.46 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่ทองคำและเงินเริ่มพักฐานหลังปรับขึ้นแรงในวันก่อนหน้า
  • Bitcoin ฟื้นตัวเล็กน้อยสู่บริเวณ 63,900 ดอลลาร์ หลังปรับตัวลงในวันก่อนหน้า ขณะที่ Stablecoin ยังคงเคลื่อนไหวอย่างมีเสถียรภาพ
  • เหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตามในวันนี้ ได้แก่ ตัวเลข GDP และ CPI ของยุโรป, ผลประชุม BoE, ผลประกอบการของ Amazon, Apple และ Coinbase หลังตลาดหุ้นสหรัฐปิด รวมถึงพัฒนาการของสถานการณ์อิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางตลาดโลกและราคาน้ำมัน

Volatility currently observed in selected instruments. Source: xStation 

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