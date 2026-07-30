สรุปตลาดเช้า: ตลาดพยายามฟื้นตัว หลังผลประกอบการ Big Tech และมติ Fed

- ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง หลังสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC) เพื่อตอบโต้การโจมตีฐานทัพสหรัฐด้วยขีปนาวุธ ขณะที่การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซแทบหยุดชะงัก ส่งผลให้ความกังวลด้านอุปทานน้ำมันเพิ่มขึ้น
- Fed มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.50-3.75% ด้วยคะแนนเสียง 9 ต่อ 3 อย่างไรก็ตาม ประธาน Fed Kevin Warsh ส่งสัญญาณลดการชี้นำทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต และผลักภาระการกำหนดราคาดอกเบี้ยไปยังตลาดพันธบัตร ทำให้นักลงทุนประเมินแนวโน้มดอกเบี้ยได้ยากขึ้น
- วันนี้ตลาดยุโรปจับตาตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ของฝรั่งเศส สเปน เยอรมนี อิตาลี และยูโรโซน รวมถึงตัวเลข CPI เดือนกรกฎาคม ของเยอรมนีและสเปน โดยตลาดให้น้ำหนักราว 64% ว่า ECB อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนกันยายน
- ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะประกาศผลการประชุมนโยบายการเงินเวลา 13:00 GMT โดยตลาดคาดว่าจะคงดอกเบี้ยที่ 3.75% ก่อนที่ผู้ว่าการ Andrew Bailey จะแถลงข่าวในเวลา 13:30 GMT
- ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบแรงหลังผลประชุม Fed และความขัดแย้งในตะวันออกกลางกลับมาปะทุ โดย Dow Jones -2.19%, S&P 500 -1.52% และ Nasdaq -1.74% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปีพุ่งแตะ 5.21% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 กดดันหุ้นเทคโนโลยี
- เช้าวันนี้ ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฟื้นตัว หลังนักลงทุนหันมาโฟกัสผลประกอบการของ Big Tech โดย Dow Futures +0.14%, S&P 500 Futures +0.35% และ Nasdaq 100 Futures +0.78%
- ผลประกอบการของ Meta และ Microsoft สะท้อนภาพที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
- Meta ร่วงราว 10-11% หลังประกาศเดินหน้าลงทุนด้าน AI ต่อเนื่องถึงปี 2028 และกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) ลดลงอย่างมาก
- Microsoft พุ่ง 7-8% หลังรายได้จาก Azure เติบโต 43% และยังคงคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระเป็นบวก แม้จะใช้งบลงทุนสูง
- ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวผสมผสาน โดย Nikkei 225 ฟื้นตัวประมาณ 1% ขณะที่ KOSPI ลดลงราว 1.1% ท่ามกลางแรงขายต่อเนื่องในหุ้นกลุ่มหน่วยความจำ แม้ SK Hynix จะรายงานกำไรสูงเป็นประวัติการณ์ แต่ยังต่ำกว่าที่ตลาดคาด
- Samsung กลายเป็นจุดเด่นของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ หลังธุรกิจชิปมีกำไรเพิ่มขึ้นกว่า 250 เท่า จากอานิสงส์ความต้องการชิป AI พร้อมประกาศสัญญาจัดหาชิปมูลค่ากว่า 200,000 ล้านดอลลาร์ ให้กับ Broadcom จนถึงปี 2030 ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับขึ้นกว่า 7%
- ตลาดเงินยังสะท้อนแรงขายสินทรัพย์สหรัฐ แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับตัวสูงขึ้น โดยเมื่อคืน EUR/USD +0.70%, GBP/USD +0.56% ส่วนเช้าวันนี้ค่าเงินเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ดัชนีดอลลาร์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.12%
- ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวขึ้นแรงจากความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมัน โดย Brent +7.9% แตะ 90.74 ดอลลาร์/บาร์เรล และ WTI +6.6% แตะ 84.46 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่ทองคำและเงินเริ่มพักฐานหลังปรับขึ้นแรงในวันก่อนหน้า
- Bitcoin ฟื้นตัวเล็กน้อยสู่บริเวณ 63,900 ดอลลาร์ หลังปรับตัวลงในวันก่อนหน้า ขณะที่ Stablecoin ยังคงเคลื่อนไหวอย่างมีเสถียรภาพ
- เหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตามในวันนี้ ได้แก่ ตัวเลข GDP และ CPI ของยุโรป, ผลประชุม BoE, ผลประกอบการของ Amazon, Apple และ Coinbase หลังตลาดหุ้นสหรัฐปิด รวมถึงพัฒนาการของสถานการณ์อิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางตลาดโลกและราคาน้ำมัน
Volatility currently observed in selected instruments. Source: xStation
Economic Calendar: ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดวันนี้
Meta รายได้ทุบสถิติ แต่หุ้นร่วงเกือบ 10% ตลาดตั้งคำถามต่อผลตอบแทนจากการลงทุน AI
Microsoft พิสูจน์ว่า Data Center สร้างรายได้ได้จริง การลงทุน AI เริ่มให้ผลตอบแทน
ข่าวเด่นวันนี้ 30 ก.ค.