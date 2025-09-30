อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่นวันนี้: Big Techs หนุนวอลล์สตรีท ปกป้องกำไรที่ทำได้

08:41 30 กันยายน 2025

 

หุ้นสหรัฐฯ (Wall Street)

  • ตลาดปิดใกล้ระดับบวกเล็กน้อย

  • US100 (Nasdaq 100 Futures) +0.5%, US500 (S&P 500 Futures) +0.2%, US2000 ทรงตัว, US30 -0.05%

  • ความเสี่ยง Government Shutdown เพิ่มขึ้น → หน่วยงานรัฐหลายแห่งอาจหยุดทำงาน หากสภาไม่ผ่านงบประมาณก่อนวันพุธ

  • พนักงานรัฐบาล ~800,000 คนอาจไม่ได้รับค่าจ้าง

  • รายงาน NFP วันศุกร์ อาจล่าช้า หากเกิด shutdown

  • Donald Trump ขู่อาจเลิกจ้างถาวรหากงบไม่ผ่าน

เศรษฐกิจสหรัฐฯ

  • Dallas Fed Manufacturing Index ก.ย. ร่วง -8.7 ต่ำกว่าคาด (-1)

หุ้นยุโรป

  • ตลาดหุ้นยุโรปเปิดสัปดาห์บวก

    • FTSE 100 +0.15%, CAC 40 +0.1%, AEX +0.36%, DAX +0.15%

เศรษฐกิจยุโรปและสเปน

  • สเปน CPI ก.ย.: +2.9% YoY ต่ำกว่าคาด 3.1%, MoM -0.4%

  • Core CPI: +2.3% YoY

  • Eurozone Economic Sentiment: 95.5 > คาด 95.2

  • Consumer Confidence: -14.9, Industrial Sentiment: -10.3

  • Services Sector: ผลลัพธ์อ่อนแอ → เศรษฐกิจยังไม่สมดุล

Forex

  • ดอลลาร์อ่อนค่าต่อเนื่อง (USDIDX -0.2%)

  • JPY แข็งค่าที่สุดในกลุ่ม G10 (USDJPY -0.6%, EURJPY -0.4%)

  • AUDUSD +0.4% ก่อนประกาศดอกเบี้ย RBA

  • สกุลเงินนอร์ดิกยังอ่อน โดยเฉพาะ NOK (USDNOK +0.2%)

Commodity

  • WTI Crude ร่วง >3% กังวล OPEC+ เพิ่มกำลังผลิตเกิน 137k บาร์เรล/วันจากพ.ย. → อาจทำให้ตลาดล้น

  • นักลงทุนรอ การประชุม OPEC และคำกล่าวรัฐมนตรีพลังงานซาอุดี

Cryptocurrency

  • ตลาดค่อนข้างเป็นบวก แม้ ETF outflows

  • Bitcoin +2.7% → $114,200, Ethereum +2.6% → $4,160

Precious Metals

  • ทองคำ +1.6% → ใกล้ $4,000/oz ($3,830)

  • เงิน +1.5%, แพลทินัม +1%

  •  
หุ้น:
ข่าวในตลาดการเงิน

