ข่าวเด่นวันนี้: Big Techs หนุนวอลล์สตรีท ปกป้องกำไรที่ทำได้

หุ้นสหรัฐฯ (Wall Street)
-
ตลาดปิดใกล้ระดับบวกเล็กน้อย
-
US100 (Nasdaq 100 Futures) +0.5%, US500 (S&P 500 Futures) +0.2%, US2000 ทรงตัว, US30 -0.05%
-
ความเสี่ยง Government Shutdown เพิ่มขึ้น → หน่วยงานรัฐหลายแห่งอาจหยุดทำงาน หากสภาไม่ผ่านงบประมาณก่อนวันพุธ
-
พนักงานรัฐบาล ~800,000 คนอาจไม่ได้รับค่าจ้าง
-
รายงาน NFP วันศุกร์ อาจล่าช้า หากเกิด shutdown
-
Donald Trump ขู่อาจเลิกจ้างถาวรหากงบไม่ผ่าน
เศรษฐกิจสหรัฐฯ
-
Dallas Fed Manufacturing Index ก.ย. ร่วง -8.7 ต่ำกว่าคาด (-1)
หุ้นยุโรป
-
ตลาดหุ้นยุโรปเปิดสัปดาห์บวก
-
FTSE 100 +0.15%, CAC 40 +0.1%, AEX +0.36%, DAX +0.15%
-
เศรษฐกิจยุโรปและสเปน
-
สเปน CPI ก.ย.: +2.9% YoY ต่ำกว่าคาด 3.1%, MoM -0.4%
-
Core CPI: +2.3% YoY
-
Eurozone Economic Sentiment: 95.5 > คาด 95.2
-
Consumer Confidence: -14.9, Industrial Sentiment: -10.3
-
Services Sector: ผลลัพธ์อ่อนแอ → เศรษฐกิจยังไม่สมดุล
Forex
-
ดอลลาร์อ่อนค่าต่อเนื่อง (USDIDX -0.2%)
-
JPY แข็งค่าที่สุดในกลุ่ม G10 (USDJPY -0.6%, EURJPY -0.4%)
-
AUDUSD +0.4% ก่อนประกาศดอกเบี้ย RBA
-
สกุลเงินนอร์ดิกยังอ่อน โดยเฉพาะ NOK (USDNOK +0.2%)
Commodity
-
WTI Crude ร่วง >3% กังวล OPEC+ เพิ่มกำลังผลิตเกิน 137k บาร์เรล/วันจากพ.ย. → อาจทำให้ตลาดล้น
-
นักลงทุนรอ การประชุม OPEC และคำกล่าวรัฐมนตรีพลังงานซาอุดี
Cryptocurrency
-
ตลาดค่อนข้างเป็นบวก แม้ ETF outflows
-
Bitcoin +2.7% → $114,200, Ethereum +2.6% → $4,160
Precious Metals
-
ทองคำ +1.6% → ใกล้ $4,000/oz ($3,830)
-
เงิน +1.5%, แพลทินัม +1%