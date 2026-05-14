หุ้น Birkenstock ร่วงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ IPO หลังประกาศผลประกอบการ 💥

ผลประกอบการไตรมาส 2 ของ Birkenstock (BIRK.US) ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงกว่า 7% ในช่วง pre-market แม้ว่ารายได้ของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเกือบ 8% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 618.3 ล้านยูโร แต่ทั้งยอดขายและกำไรจากการดำเนินงานยังต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ นักลงทุนคาดหวังการเติบโตที่แข็งแกร่งกว่านี้ แต่ตัวเลขการเงินสะท้อนให้เห็นถึงการชะลอตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน
สาเหตุหลักของผลประกอบการที่อ่อนแอมาจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้โดยตรง บริษัทระบุว่าสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางส่งผลให้รายได้ในภูมิภาค EMEA ลดลงประมาณ 6 ล้านยูโร ซึ่งกระทบต่อการเติบโตในภูมิภาคดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ยังสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อมาร์จิ้นและกำไรสุทธิ ซึ่งลดลงถึง 22% เมื่อเทียบรายปี
ผลประกอบการไตรมาส 2
• กำไรจากการดำเนินงาน: 155.5 ล้านยูโร ลดลง 11% YoY (คาดการณ์: 168.1 ล้านยูโร)
• รายได้: 618.3 ล้านยูโร +7.7% YoY (คาดการณ์: 620.3 ล้านยูโร)
• รายได้ในทวีปอเมริกา: 324.4 ล้านยูโร +3.8% YoY (คาดการณ์: 325.9 ล้านยูโร)
• รายได้ B2B: 471.7 ล้านยูโร +9.1% YoY (คาดการณ์: 479.3 ล้านยูโร)
• รายได้ DTC: 146.4 ล้านยูโร +4% YoY (คาดการณ์: 145.9 ล้านยูโร)
• รายได้จากกิจกรรมองค์กรและอื่น ๆ: 0.28 ล้านยูโร ลดลง 75% YoY (คาดการณ์: 1.1 ล้านยูโร)
• Adjusted EBITDA: 198.3 ล้านยูโร ลดลง 0.9% YoY (คาดการณ์: 199.5 ล้านยูโร)
• กำไรสุทธิ: 81.9 ล้านยูโร ลดลง 22% YoY (คาดการณ์: 109.4 ล้านยูโร)
• กำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้ว (Adjusted EPS): 0.50 ยูโร เทียบกับ 0.55 ยูโรปีก่อน (คาดการณ์: 0.59 ยูโร)
• รายได้ในภูมิภาค EMEA: 235.1 ล้านยูโร +10% YoY
• รายได้ในภูมิภาค APAC: 58.6 ล้านยูโร +22% YoY
แนวโน้มทั้งปี
• Birkenstock ยังคงคาดการณ์ Adjusted EBITDA Margin ที่ระดับ 30%–30.5% (ตลาดคาด 30.4%)
• บริษัทยังคงคาดการณ์การเติบโตของรายได้ที่ 13%–15% ที่อัตราแลกเปลี่ยนคงที่
มุมมองและบริบทเพิ่มเติม
• Birkenstock ยังคงคาดการณ์อัตรากำไรขั้นต้นปรับปรุงแล้วสำหรับปี 2026 ที่ 57%–57.5%
• บริษัทยังคงคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วสำหรับปี 2026 ที่ 1.9–2.05 ยูโร โดยคำนึงถึงผลกระทบจากภาษีและอัตราแลกเปลี่ยน
• บริษัทได้ยืนยันแผนระยะ 3 ปี ซึ่งตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ 13%–15% และ Adjusted EBITDA Margin มากกว่า 30%
แม้จะเผชิญความท้าทายดังกล่าว แต่คณะผู้บริหารของ Birkenstock ยังตัดสินใจไม่ปรับลดประมาณการทั้งปี และยังคงเป้าหมายการเติบโตของรายได้ไว้ที่ 13%–15% อย่างไรก็ตาม นักลงทุนบางส่วนมองว่านี่เป็นสัญญาณที่น่าผิดหวัง เพราะตลาดเคยคาดหวังว่าบริษัทจะปรับเพิ่มเป้าหมายสำหรับครึ่งหลังของปี 2026
ด้าน CEO Oliver Reichert ยังคงใช้กลยุทธ์ที่ระมัดระวัง โดยเน้นการขายแบบคัดเลือกและการควบคุมต้นทุนอย่างมีวินัย เพื่อปกป้องแบรนด์ท่ามกลางความไม่แน่นอนของผู้บริโภคที่ยังคงดำเนินต่อไป
หุ้น Birkenstock (BIRK.US) ดิ่งแรงหลังประกาศผลประกอบการ โดยราคาทะลุแนวรับต่ำสุดก่อนหน้าและร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น (IPO)
ในเชิงเทคนิค ราคาหุ้นยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน และกำลังซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญทั้งหมด ขณะที่ “gap down” ที่เกิดขึ้นในวันนี้ ยิ่งตอกย้ำว่าแรงขายยังคงครอบงำตลาดอย่างเต็มรูปแบบ
Source: xStation
