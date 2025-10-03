Bitcoin ปรับตัวขึ้น +1.25% ทะลุเหนือระดับ $120,000

Bitcoin & Crypto Update
-
Bitcoin: +1.25% ซื้อขายที่ $120,200
-
Ethereum: +2.20% ที่ $4,447
-
Altcoins: มูลค่าตลาดรวม +1.70% เป็น $1.13 ล้านล้าน
ปัจจัยหนุนตลาดคริปโต:
-
เราเพิ่งเข้าสู่ ไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุดของปี สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ย. มักมีผลตอบแทนสูงสุด แสดงว่าการปรับขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่แค่ seasonal
-
หุ้นและทองคำปรับขึ้นแรงในซัมเมอร์ ขณะที่คริปโตนิ่ง การขึ้นครั้งนี้อาจเป็น catch-up rebound
-
Government shutdown ของสหรัฐฯ เมื่อวาน ทำให้ Bitcoin เริ่มปรับขึ้น ขณะที่ความไม่แน่นอนทางตลาดสหรัฐผลักดันเงินทุนเข้าสู่คริปโต
นอกจากนี้ การปรับนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของ เฟด (คาดลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมใน ต.ค.–พ.ย.) ก็สนับสนุนการปรับตัวขึ้นด้วย
แนวต้านสำคัญ: Bitcoin เผชิญแนวต้านราว $120,500 ซึ่งเคยจำกัดการขึ้นใน ก.ค.–ส.ค.
⚠️ ด้วยการพุ่งขึ้นเร็วในช่วงที่ผ่านมา นักลงทุนบางส่วนอาจทำ กำไรบางส่วน (profit-taking)
ตลาดเด่นวันนี้
ข่าวเด่น: PMI ยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
ข่าวเด่นวันนี้
💲📈 USDIDX ฟื้นตัว +0.3% หลังจากปรับลง 4 วันติด