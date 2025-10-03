อ่านเพิ่มเติม
08:27 · 3 ตุลาคม 2025

Bitcoin ปรับตัวขึ้น +1.25% ทะลุเหนือระดับ $120,000

Bitcoin & Crypto Update

  • Bitcoin: +1.25% ซื้อขายที่ $120,200

  • Ethereum: +2.20% ที่ $4,447

  • Altcoins: มูลค่าตลาดรวม +1.70% เป็น $1.13 ล้านล้าน

ปัจจัยหนุนตลาดคริปโต:

  1. เราเพิ่งเข้าสู่ ไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุดของปี สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ย. มักมีผลตอบแทนสูงสุด แสดงว่าการปรับขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่แค่ seasonal

  2. หุ้นและทองคำปรับขึ้นแรงในซัมเมอร์ ขณะที่คริปโตนิ่ง การขึ้นครั้งนี้อาจเป็น catch-up rebound

  3. Government shutdown ของสหรัฐฯ เมื่อวาน ทำให้ Bitcoin เริ่มปรับขึ้น ขณะที่ความไม่แน่นอนทางตลาดสหรัฐผลักดันเงินทุนเข้าสู่คริปโต

นอกจากนี้ การปรับนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของ เฟด (คาดลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมใน ต.ค.–พ.ย.) ก็สนับสนุนการปรับตัวขึ้นด้วย

แนวต้านสำคัญ: Bitcoin เผชิญแนวต้านราว $120,500 ซึ่งเคยจำกัดการขึ้นใน ก.ค.–ส.ค.
⚠️ ด้วยการพุ่งขึ้นเร็วในช่วงที่ผ่านมา นักลงทุนบางส่วนอาจทำ กำไรบางส่วน (profit-taking)

3 ตุลาคม 2025, 16:18

ตลาดเด่นวันนี้
3 ตุลาคม 2025, 15:55

ข่าวเด่น: PMI ยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
3 ตุลาคม 2025, 08:29

ข่าวเด่นวันนี้
3 ตุลาคม 2025, 08:26

💲📈 USDIDX ฟื้นตัว +0.3% หลังจากปรับลง 4 วันติด

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก