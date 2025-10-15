📉 Bitcoin เสียโมเมนตัม ร่วงลงสู่ 111,000 ดอลลาร์ 💻 Ethereum ลดลง 3%

- Bitcoin และ Ethereum ร่วงลงหลังจากพยายามฟื้นตัว
- ที่อยู่วาฬ 0xb317 เปิดสถานะ short ใหม่บน BTC
- ความเชื่อมั่นในวอลล์สตรีทเริ่มอ่อนตัวอีกครั้ง
Bitcoin ราคาร่วงกลับสู่ระดับ 111,000 ดอลลาร์ โดยการปรับฐานครั้งนี้สะท้อนว่าฝั่ง Bear อาจต้องการทดสอบจุดต่ำสุดล่าสุดราว 108,000 ดอลลาร์
ความเชื่อมั่นในตลาดวอลล์สตรีทยังคงอ่อนตัว ขณะที่ที่อยู่วาฬ 0xb317 — ที่มีชื่อเสียงจากการเดิมพัน short Bitcoin มูลค่า 192 ล้านดอลลาร์ ก่อนทวีตของ Donald Trump ในวันศุกร์ — ได้เปิดสถานะ short ใหม่มูลค่า 163 ล้านดอลลาร์ ปัจจุบันสถานะนี้มีกำไรยังไม่ตระหนี่ประมาณ 5 ล้านดอลลาร์ และมีราคาล้างสถานะอยู่ที่ 125,500 ดอลลาร์
เหตุการณ์นี้จุดประกายความสงสัยเกี่ยวกับ การซื้อขายภายใน (insider trading) ของที่อยู่ 0xb317 ในตลาด Bitcoin
Source: xStation5
Ethereum ร่วงต่ำกว่าแนวรับสำคัญ 4,000 ดอลลาร์ และไม่สามารถทะลุ 50-day EMA เพื่อกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
แนวรับสำคัญปัจจุบันอยู่ที่ 3,600 ดอลลาร์ (200-day EMA)
Source: xStation5
ETF inflows to Bitcoin were negative on Friday, and Monday (-326M).
Source: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
