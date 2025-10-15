อ่านเพิ่มเติม
08:34 · 15 ตุลาคม 2025

📉 Bitcoin เสียโมเมนตัม ร่วงลงสู่ 111,000 ดอลลาร์ 💻 Ethereum ลดลง 3%

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • Bitcoin และ Ethereum ร่วงลงหลังจากพยายามฟื้นตัว
  •  ที่อยู่วาฬ 0xb317 เปิดสถานะ short ใหม่บน BTC
  •  ความเชื่อมั่นในวอลล์สตรีทเริ่มอ่อนตัวอีกครั้ง

Bitcoin ราคาร่วงกลับสู่ระดับ 111,000 ดอลลาร์ โดยการปรับฐานครั้งนี้สะท้อนว่าฝั่ง Bear อาจต้องการทดสอบจุดต่ำสุดล่าสุดราว 108,000 ดอลลาร์

ความเชื่อมั่นในตลาดวอลล์สตรีทยังคงอ่อนตัว ขณะที่ที่อยู่วาฬ 0xb317 — ที่มีชื่อเสียงจากการเดิมพัน short Bitcoin มูลค่า 192 ล้านดอลลาร์ ก่อนทวีตของ Donald Trump ในวันศุกร์ — ได้เปิดสถานะ short ใหม่มูลค่า 163 ล้านดอลลาร์ ปัจจุบันสถานะนี้มีกำไรยังไม่ตระหนี่ประมาณ 5 ล้านดอลลาร์ และมีราคาล้างสถานะอยู่ที่ 125,500 ดอลลาร์

เหตุการณ์นี้จุดประกายความสงสัยเกี่ยวกับ การซื้อขายภายใน (insider trading) ของที่อยู่ 0xb317 ในตลาด Bitcoin

Source: xStation5

Ethereum ร่วงต่ำกว่าแนวรับสำคัญ 4,000 ดอลลาร์ และไม่สามารถทะลุ 50-day EMA เพื่อกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

แนวรับสำคัญปัจจุบันอยู่ที่ 3,600 ดอลลาร์ (200-day EMA)

Source: xStation5

ETF inflows to Bitcoin were negative on Friday, and Monday (-326M).

 

Source: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

