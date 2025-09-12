Bitcoin พุ่งเหนือ $114,000 ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าและความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเพิ่มขึ้น

Bitcoin วันนี้เพิ่มขึ้นอีก 0.5% พุ่งเหนือ $114,000 และกำลังเข้าใกล้โซนสำคัญใกล้ $115,000 ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าหลังตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานอ่อนแอ ขณะเดียวกันวอลล์สตรีทปรับตัวขึ้นจากความหวังว่าจะมีการลดดอกเบี้ยของ Fed อย่างน้อย 2 ครั้งในปีนี้ Ethereum ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน เพิ่มเกือบ 1.5% เหนือ $4,400
จากข้อมูล on-chain ปัจจุบัน Bitcoin ซื้อขายเหนือ STH Realized Price ซึ่งเป็นโซนแนวรับสำคัญอยู่ราว $110,000 ตราบใดที่ราคายังอยู่เหนือระดับนี้ ความต้องการมีแนวโน้มฟื้นตัวหลังจากการเทขายระยะสั้น
Source: Bitcoin Magazine Pro
Bitcoin (D1 interval)
Looking at the chart, we can see that Bitcoin rebounds above EMA50 (the orange line) and 38.2 Fibonacci retracement of the last downward wave, signalling a possible test of $117k price zone.
Source: xStation5