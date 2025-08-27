อ่านเพิ่มเติม

ตลาดเด่นวันนี้ - Bitcoin

16:13 27 สิงหาคม 2025

ตลอดช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา Bitcoin ปรับฐานลงมากกว่า 10% ในขณะที่ Ethereum ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น ปัจจุบัน Bitcoin กำลังซื้อขายใกล้ระดับแนวรับที่ 110,000 ดอลลาร์ ซึ่งทำให้การเคลื่อนไหวของราคาต่อไปมีความสำคัญอย่างยิ่ง

หากต้องการให้แนวโน้มขาขึ้นดำเนินต่อไป ฝั่งกระทิงจำเป็นต้องกลับมาควบคุมตลาดและปกป้องระดับเหนือ 110,000 ดอลลาร์ มิเช่นนั้น อาจมีการปรับฐานต่อไปสู่โซน 100,000 ดอลลาร์

การไหลเข้าของ ETF ล่าสุดไม่ได้ช่วยหนุนราคาของ Bitcoin ความต้องการซื้อเริ่มชะลอตัวลงอย่างชัดเจน ขณะที่ความสนใจของนักลงทุนได้หันไปที่ Ethereum แทน อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า ยังไม่พบแรงขายออกอย่างมีนัยสำคัญ แต่ตลาดกำลังอยู่ในภาวะทรงตัวมากกว่าในระดับปัจจุบัน


สภาพคล่องทั่วโลกยังคงบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวขาขึ้นต่อเนื่อง โดยมีโอกาสมุ่งหน้าไปที่โซน 140,000 ดอลลาร์


