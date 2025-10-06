อ่านเพิ่มเติม
08:59 · 6 ตุลาคม 2025

Bitcoin พุ่งขึ้น 2% ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล 📈

ประเด็นหลัก

Bitcoin พุ่งขึ้น จากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า และความเชื่อมั่นใน Wall Street

ตลาดคาดว่า เฟดอาจปรับลดดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม

ประเด็นหลัก

Bitcoin พุ่งขึ้น จากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า และความเชื่อมั่นใน Wall Street

ตลาดคาดว่า เฟดอาจปรับลดดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม

ราคาของ Bitcoin พุ่งเหนือ $122,000 ใกล้ระดับแนวต้านสำคัญราว $123,000 ซึ่งเคยทำให้เกิดแรงขาย 2 ครั้งก่อนหน้า

  • ก่อนหน้านี้ Bitcoin ฟื้นตัวจาก EMA 200 วัน ประมาณ $108,000 และสร้าง รูปแบบ double-bottom หนุนแนวโน้มขาขึ้น

  • EMA 50 วัน ประมาณ $115,000 ทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญ

  • การฟื้นตัวได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่า เฟดจะปรับลดดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม

Source: xStation5

8 ตุลาคม 2025, 13:57

💥 NZDUSD ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน หลัง RBNZ ประกาศลดดอกเบี้ยแบบไม่คาดคิด ✂️
8 ตุลาคม 2025, 13:53

🥇 ทองคำทะลุระดับ 4,000 ดอลลาร์ ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์! 🚀
8 ตุลาคม 2025, 13:51

ข่าวเด่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีร่วงลงมากกว่าที่คาดไว้ 📉 🇩🇪
8 ตุลาคม 2025, 13:49

สรุปข่าวเช้า

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก