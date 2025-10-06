Bitcoin พุ่งขึ้น 2% ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล 📈

Bitcoin พุ่งขึ้น จากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า และความเชื่อมั่นใน Wall Street
ตลาดคาดว่า เฟดอาจปรับลดดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม
ราคาของ Bitcoin พุ่งเหนือ $122,000 ใกล้ระดับแนวต้านสำคัญราว $123,000 ซึ่งเคยทำให้เกิดแรงขาย 2 ครั้งก่อนหน้า
ก่อนหน้านี้ Bitcoin ฟื้นตัวจาก EMA 200 วัน ประมาณ $108,000 และสร้าง รูปแบบ double-bottom หนุนแนวโน้มขาขึ้น
EMA 50 วัน ประมาณ $115,000 ทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญ
การฟื้นตัวได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่า เฟดจะปรับลดดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม
Source: xStation5
