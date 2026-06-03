BREAKING: ตัวเลข JOLTS ออกมาดีกว่าคาดการณ์! 📊

📊 ตัวเลขล่าสุด (เมษายน รายงานวันที่ 2 มิถุนายน 2026)
• จำนวนตำแหน่งงานว่างจริง: 6.88 ล้านตำแหน่ง
• ตลาดคาดการณ์: 6.866 ล้านตำแหน่ง
• ตัวเลขก่อนหน้า: 6.866 ล้านตำแหน่ง
📌 ทำไมรายงานนี้จึงสำคัญ
รายงาน JOLTS ถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ที่มีความสำคัญและเชื่อถือได้มากที่สุด โดยมีเหตุผลหลักหลายประการ
ประการแรก เป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ให้ความสำคัญมากที่สุด
แตกต่างจากอัตราการว่างงาน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดแบบ lagging indicator ที่มักตอบสนองเมื่อเศรษฐกิจเข้าสู่วิกฤตไปแล้ว ขณะที่ “จำนวนตำแหน่งงานว่าง” ถือเป็น leading indicator ที่สะท้อนความต้องการจ้างงานและแผนการใช้จ่ายของนายจ้างในปัจจุบันได้โดยตรง
นอกจากนี้ รายงานนี้ยังช่วยให้สามารถเปรียบเทียบระหว่าง “จำนวนตำแหน่งงานว่าง” และ “จำนวนผู้หางาน” ได้อย่างชัดเจน
📈 เซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ในตลาดแรงงานสหรัฐฯ: JOLTS พุ่งเหนือคาดการณ์
รายงาน JOLTS เดือนเมษายนที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2026 สร้างความประหลาดใจอย่างมาก โดยจำนวนตำแหน่งงานว่างพุ่งขึ้นไปที่ 7.618 ล้านตำแหน่ง
ทั้งตัวเลขคาดการณ์ของตลาดและค่าก่อนหน้าอยู่ที่ 6.866 ล้านตำแหน่งเท่ากัน ดังนั้นตัวเลขจริงจึงสูงกว่าคาดมากกว่า 750,000 ตำแหน่ง
การพุ่งขึ้นครั้งนี้เป็นการหยุดแนวโน้ม “การชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป” ของตลาดแรงงาน และสะท้อนว่าอุปสงค์แรงงานของภาคธุรกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งอย่างมาก
🏦 ผลกระทบต่อ Fed
ตัวเลขนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และอาจเป็นแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ
เมื่อจำนวนตำแหน่งงานว่างเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ว่างงาน จะเพิ่มแรงกดดันด้านค่าแรง (wage pressure) เพราะบริษัทต้องแข่งขันกันจ้างงานด้วยเงินเดือนที่สูงขึ้น
ดังนั้น ตัวเลข 7.618 ล้านจึงถูกมองว่าเป็นสัญญาณเชิง “hawkish” ที่ทำให้ Fed อาจ:
• ชะลอการลดดอกเบี้ย
• หรือคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงนานขึ้น
และเป็นปัจจัยที่ตลาดการเงินต้องปรับตัวรับความจริงใหม่นี้อย่างรวดเร็ว
Source: xStation5
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