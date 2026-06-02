📉 Bitcoin ร่วง 3% แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน

Bitcoin กำลังอ่อนตัวลงในวันนี้ โดยร่วงลงมาใกล้ระดับ 72,000 ดอลลาร์ ขณะที่บนกราฟรายวัน (D1) ค่า RSI ลดลงมาอยู่ที่ 32.6 ซึ่งใกล้เข้าสู่โซน "Oversold" แล้ว
- อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากข้อมูลในอดีต จุดต่ำสุดของตลาดมักเกิดขึ้นเมื่อ RSI ลดลงไปอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจสะท้อนว่าหากรอบขาลงนี้ยังดำเนินต่อไป ก็อาจเร็วเกินไปที่จะคาดหวังว่าตลาดจะเริ่มทรงตัวในระยะสั้น
- ข้อมูล On-chain ยังแสดงให้เห็นว่าเหล่าวาฬ (Whales) ได้ชะลอการสะสม Bitcoin ลงแล้ว ซึ่งในอดีตพฤติกรรมลักษณะนี้มักเกิดขึ้นก่อนช่วงอ่อนแอของตลาดคริปโตในภาวะขาลง
- หากอ้างอิงจากวัฏจักรหลังเหตุการณ์ Halving ในอดีต มีความเป็นไปได้ที่ Bitcoin จะสร้างจุดต่ำสุดรอบใหม่ได้ในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงปี 2026 ขณะที่อุปสงค์จากตลาด Spot ยังคงฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่
- ในเชิงฤดูกาล ช่วงฤดูร้อนมักเป็นช่วงที่ตลาดคริปโตเผชิญแรงกดดัน โดย Bitcoin ยังคงปรับตัวลดลงในวันนี้ แม้ว่าตลาดหุ้นทั่วโลกจะเพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ก็ตาม
- นอกจากนี้ สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำและโลหะมีค่าก็กำลังเผชิญแรงขายเช่นกัน เนื่องจากตลาดกำลังปรับมุมมองต่อแนวโน้มเงินเฟ้อและนโยบายการเงินของธนาคารกลางที่มีลักษณะเข้มงวดมากขึ้น เมื่อเทียบกับบรรยากาศในช่วงปลายปี 2025 ถึงต้นปี 2026
Bitcoin (D1 timeframe)
ที่มา: xStation5
เมื่อพิจารณากราฟรายชั่วโมง (H1) จะเห็นว่า Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบแนวโน้มขาลง (Downward Price Channel) และปัจจุบันราคาซื้อขายอยู่บริเวณกึ่งกลางของกรอบดังกล่าว
ระดับแนวรับสำคัญแรกอยู่ใกล้บริเวณ 67,000 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับถัดไปอยู่ในโซน 60,000–61,000 ดอลลาร์ ซึ่งอาจเป็นพื้นที่สำคัญที่นักลงทุนจับตาหากแรงขายยังคงกดดันตลาดต่อไปในระยะสั้น
ที่มา: xStation5
