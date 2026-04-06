16:42 · 6 เมษายน 2026

📈 Bitcoin ปรับตัวขึ้น 3.5% เข้าใกล้ระดับ $70,000

บรรยากาศตลาดรอบ Bitcoin เริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐเล็กน้อย และแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มขึ้นก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ ในวันจันทร์ ขณะเดียวกัน การเจรจาระหว่างวอชิงตัน–เตหะรานยังคงดำเนินอยู่ ทำให้ในระยะสั้นตลาดยังมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังต่อโอกาสการหยุดยิงชั่วคราว

Bitcoin (กรอบเวลา D1)

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมราคาจากแรงปรับตัวลง 2 รอบล่าสุด BTC แสดงรูปแบบที่คล้ายกัน โดยในรอบปัจจุบัน และช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2025 ราคาได้ปรับตัวลงราว 10% ต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 23.6% ของขาลง โดยในอดีตอยู่บริเวณ $91,000 และในรอบปัจจุบันอยู่แถว $69,000

เช่นเดียวกับรอบก่อนหน้า ราคาได้ดีดตัวขึ้นจากแนวต้านบริเวณ Fibonacci retracement 38.2% โดยก่อนหน้านี้อยู่แถว $98,000 และปัจจุบันอยู่ประมาณ $74,600

📌 แนวรับสำคัญปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $65,000 หากราคาหลุดระดับนี้ลงไป อาจกระตุ้นแรงขายรอบที่ 3 อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งหากรูปแบบซ้ำกับ 2 รอบก่อนหน้า (ประมาณสัดส่วน 1:1) Bitcoin อาจมีโอกาสปรับตัวลงไปสู่โซน $45,000 ได้

ในทางกลับกัน หากราคาสามารถยืนเหนือ $70,000 ได้อย่างมั่นคง จะเพิ่มโอกาสในการกลับไปทดสอบแนวต้านบริเวณ $74,600 อีกครั้ง 📈

Source: xStation5

