📈 Bitcoin ปรับตัวขึ้น 3.5% เข้าใกล้ระดับ $70,000

บรรยากาศตลาดรอบ Bitcoin เริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐเล็กน้อย และแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มขึ้นก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ ในวันจันทร์ ขณะเดียวกัน การเจรจาระหว่างวอชิงตัน–เตหะรานยังคงดำเนินอยู่ ทำให้ในระยะสั้นตลาดยังมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังต่อโอกาสการหยุดยิงชั่วคราว
Bitcoin (กรอบเวลา D1)
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมราคาจากแรงปรับตัวลง 2 รอบล่าสุด BTC แสดงรูปแบบที่คล้ายกัน โดยในรอบปัจจุบัน และช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2025 ราคาได้ปรับตัวลงราว 10% ต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 23.6% ของขาลง โดยในอดีตอยู่บริเวณ $91,000 และในรอบปัจจุบันอยู่แถว $69,000
เช่นเดียวกับรอบก่อนหน้า ราคาได้ดีดตัวขึ้นจากแนวต้านบริเวณ Fibonacci retracement 38.2% โดยก่อนหน้านี้อยู่แถว $98,000 และปัจจุบันอยู่ประมาณ $74,600
📌 แนวรับสำคัญปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $65,000 หากราคาหลุดระดับนี้ลงไป อาจกระตุ้นแรงขายรอบที่ 3 อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งหากรูปแบบซ้ำกับ 2 รอบก่อนหน้า (ประมาณสัดส่วน 1:1) Bitcoin อาจมีโอกาสปรับตัวลงไปสู่โซน $45,000 ได้
ในทางกลับกัน หากราคาสามารถยืนเหนือ $70,000 ได้อย่างมั่นคง จะเพิ่มโอกาสในการกลับไปทดสอบแนวต้านบริเวณ $74,600 อีกครั้ง 📈
Source: xStation5
📈 ทองคำพุ่งขึ้น 2% ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัวลง
การเปลี่ยนแปลงในตลาดฟอเร็กซ์จากปัจจัยสงคราม: USD ดิ่งลง 💥; AUD, NZD และ CHF ฟื้นตัว 🚀
NZDUSD: การตัดสินใจเชิง Hawkish ของ RBNZ และ TACO trade หนุนค่าเงิน NZD 🚀
ราคาน้ำมันร่วง 10% 📉