20:47 · 22 เมษายน 2026

Bitcoin พุ่งขึ้นเกือบ 4% แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2026

Bitcoin ปรับตัวขึ้นในวันนี้จากบรรยากาศเชิงบวกในตลาดหุ้น โดยได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินไหลเข้า ETF ที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2025 และกิจกรรมของ “วาฬ” (whales) ที่เพิ่มขึ้น ราคากำลังพยายามเบรกเอาต์เหนือระดับ 78,000 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง และทดสอบเส้น EMA 200 วัน

  • หากราคาสามารถยืนเหนือ 78,000 ดอลลาร์ได้ จะเป็นสัญญาณหนุนให้แนวโน้มขาขึ้นมีโอกาสขยายตัวต่อ โดยมีเป้าหมายถัดไปที่โซน 84,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับ EMA 200 ที่เคยทำหน้าที่เป็นแนวรับก่อนกลายเป็นแนวต้านสำคัญตั้งแต่เดือนตุลาคม 2025
  • ในทางกลับกัน หากราคาหลุดต่ำกว่า EMA 50 วัน (ประมาณ 75,000 ดอลลาร์) อาจเป็นสัญญาณของการกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลง พร้อมแรงขายทำกำไร และความเสี่ยงที่ราคาจะอ่อนตัวลงลึกไปยังบริเวณ 60,000 ดอลลาร์
  • เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัด SAR ยังพบรูปแบบที่คล้ายกับช่วงเดือนมกราคม 2026 การทะลุระดับ 80,000 ดอลลาร์อาจยืนยันแรงส่งขาขึ้นที่แข็งแกร่งขึ้น แต่ต้องอาศัยแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากความต้องการในตลาด spot ที่ชัดเจน อารมณ์ตลาดในตลาดออปชันที่ดีขึ้น และธุรกรรมขนาดใหญ่จากวาฬ

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ตลาดออปชันยังคงมีความระมัดระวัง ขณะที่ตลาด spot ยังไม่เข้าสู่ภาวะคึกคักเต็มที่ โดยปัจจัยบวกหลักยังคงเป็นกระแสเงินไหลเข้า ETF ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

22 เมษายน 2026, 14:19

ตลาดเด่นรายวัน 📈 S&P 500 ขยายตัวต่อเนื่อง ได้แรงหนุนจากการเข้าซื้อของกองทุน CTA
22 เมษายน 2026, 14:10

ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาสุนทรพจน์ของผู้ว่าการธนาคารกลาง และผลประกอบการของ Tesla
22 เมษายน 2026, 13:40

Morning wrap 🗽 ดัชนี Wall Street ยังคงปรับตัวขึ้น หลังการหยุดยิงสหรัฐฯ–อิหร่านถูกขยายเวลา (22.04.2026)
22 เมษายน 2026, 08:45

ข่าวเด่นวันนี้ 22 เม.ย.
