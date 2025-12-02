ข่าวคริปโต: Bitcoin ร่วง 5% 📉 ตลาดกลับเข้าสู่โหมดขายทำกำไรอีกครั้ง

ราคาคริปโตร่วงแรงในเช้าวันจันทร์ ตลาดกลับเข้าสู่โหมดขายทำกำไร
ราคาคริปโตเคอเรนซีปรับตัวลดลงตามทิศทางที่อ่อนแอของฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐ โดย US100 ร่วงเกือบ 1% ก่อนการประกาศตัวเลข ISM Manufacturing เวลา 16:00 น. Bitcoin กำลังทดสอบโซน 85,000 ดอลลาร์ และปรับตัวลดลงเกือบ 5% ขณะที่ Ethereum ถอยลงสู่ระดับ 2,800 ดอลลาร์ ลดลงเกือบ 10% จากจุดสูงสุดของรอบรีบาวด์ล่าสุด
สัญญาณออนเชน: วัฏจักรปี 2021–2022 อาจกำลังเกิดซ้ำ
ข้อมูลออนเชนบ่งชี้ว่าตลาดอาจกำลังกลับไปสู่รูปแบบเดียวกับช่วงปลายปี 2021 ถึงต้นปี 2022 เมื่อคริปโตเข้าสู่ภาวะหมีเต็มตัว และทำจุดต่ำสุดประมาณ 13 เดือน หลังการขายทำกำไรครั้งแรกในพฤศจิกายน 2021 — หากแพตเทิร์นนี้เกิดซ้ำ การฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญของตลาดคริปโตอาจต้องรอถึง พฤศจิกายน 2026
ในทางทฤษฎี Bitcoin อาจร่วงลงต่ำกว่าระดับออนเชนสำคัญบริเวณ 81,000 ดอลลาร์ และอาจลงไปได้ถึง 55,000 ดอลลาร์ หากราคาหลุดต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์ ความเสี่ยงในสถานการณ์นี้จะเพิ่มขึ้นทันที
อย่างไรก็ตาม หาก BTC สามารถดีดกลับขึ้นเหนือ 90,000 ดอลลาร์ และที่สำคัญ 100,000 ดอลลาร์ ได้ ภาพรวมแนวโน้มหลักยังคงเป็นตลาดกระทิงต่อเนื่อง
มุมมองกราฟ (D1): BTC และ ETH ต้องปรับขึ้นเกือบ 30% เพื่อทดสอบ EMA200
ทั้ง Bitcoin และ Ethereum จะต้องฟื้นตัวเกือบ 30% เพื่อกลับไปทดสอบเส้น EMA200 (เส้นแดง) ซึ่งหมายความว่ามูลค่าตลาดรวมของทั้งสองเหรียญต้องเพิ่มขึ้นราว 700 พันล้านดอลลาร์ (คิดเป็นกระแสเงินไหลเข้าบวกจริงหลายร้อยพันล้านดอลลาร์ทั่วทั้งตลาด)
หากบรรยากาศใน Wall Street ไม่ฟื้นตัวอย่างยั่งยืน ตลาดคริปโตอาจเผชิญความยากลำบากในการกู้โมเมนตัม ขณะที่แรงขายทำกำไรจากผู้ถือรายใหญ่และความต้องการเฮดจ์ผ่านอนุพันธ์ (Options & Futures) ยังคงเป็นตัวถ่วงสำคัญ
Net inflows into Bitcoin ETFs have recently been positive, but the scale of these inflows can be considered minimal compared to demand during the previous two deeper corrections, when the market was much more aggressive in buying the dips. This may also be a sign of demand exhaustion.
แม้กระแสเงินไหลเข้า (inflows) ของ Ethereum จะแข็งแกร่งกว่า แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยผลกระทบจากเดือนพฤศจิกายนที่ย่ำแย่ ซึ่งมีการไถ่ถอนหุ้นจากกองทุน ETF Ethereum แบบสปอตในสหรัฐฯ มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
