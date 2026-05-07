อ่านเพิ่มเติม
08:34 · 7 พฤษภาคม 2026

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin ปรับตัวขึ้น และกำลังเข้าใกล้โซนแนวต้านสำคัญ

Bitcoin ปรับตัวขึ้นแตะระดับเกือบ $83,000 ในวันนี้ ก่อนจะเข้าใกล้โซนแนวต้านสำคัญที่กำหนดโดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 200 ช่วงเวลา (EMA200, เส้นสีแดง) หลังจากแตะระดับดังกล่าว บรรยากาศตลาดเริ่มอ่อนลง และราคาย่อตัวลงราว $1,000 โดยขณะนี้ BTC ซื้อขายอยู่แถว $81,400 ต่อเหรียญ

  • คำถามสำคัญในตอนนี้คือ ฝั่งกระทิงยังมีแรงพอหรือไม่ที่จะดันราคาทะลุแนวต้านทางเทคนิคนี้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างแนวโน้มขาลงในภาพใหญ่ กับโอกาสของการกลับเข้าสู่ภาวะขาขึ้น
  • การฟื้นตัวที่ยั่งยืนของตลาดคริปโตมีแนวโน้มต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติม เช่น ราคาน้ำมันที่ลดลง และความเสถียรของสถานการณ์ตะวันออกกลางมากขึ้น ซึ่งยังคงเป็นไปได้ แต่ความน่าจะเป็นยังยากต่อการประเมิน โดยเฉพาะเมื่อข่าวจากสื่อสหรัฐฯ เช่น Axios ยังสะท้อนความคาดหวังเชิงบวก ขณะที่ฝั่งอิหร่านมีท่าทีระมัดระวังและไม่ค่อยตอบรับเชิงบวก
  • ในทางกลับกัน หากอิหร่านยอมรับข้อเรียกร้องสำคัญบางส่วนของสหรัฐฯ เช่น การควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ เสรีภาพการเดินเรือ และการกำกับดูแลโครงการนิวเคลียร์และการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม ก็อาจกลายเป็นปัจจัยกระตุ้นเชิงบวกเพิ่มเติมให้ Bitcoin
  • ปัจจัยหนุนอื่นยังรวมถึงสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบในสหรัฐฯ ที่ดีขึ้นหลัง Clarity Act, กระแสเงินไหลเข้า ETF อย่างต่อเนื่อง, ความอ่อนแอเชิงโครงสร้างของดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร รวมถึงการกลับมาของโมเมนตัมในสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับดอลลาร์
  • ในช่วงที่ผ่านมา ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและราคาพลังงานที่สูงขึ้น หากแนวโน้มนี้อ่อนแรงลง สินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin อาจได้รับประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ
  • ในเชิงเทคนิค โซนแนวรับสำคัญของ Bitcoin อยู่บริเวณ $79,000–$80,000 ซึ่งเคยเป็นแนวต้านสำคัญมาก่อนและได้เปลี่ยนบทบาทมาเป็นแนวรับแล้ว แนวรับถัดไปอยู่ที่ $75,000–$76,000 และบริเวณ $70,000
  • ในฝั่งขาขึ้น หากสามารถทะลุ EMA200 ได้อย่างชัดเจน อาจเปิดทางไปสู่ระดับ $90,000 และอาจลบแรงกดดันขาลงที่เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2026 ได้บางส่วน

Bitcoin (D1 interval)

ที่มา: xStation5

7 พฤษภาคม 2026, 14:02

🚨 ข้อมูลภาคการผลิตเยอรมนีออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด!
7 พฤษภาคม 2026, 14:00

การเจรจาสันติภาพสหรัฐฯ–อิหร่าน ภายใต้เงาเส้นตายจาก Trump
7 พฤษภาคม 2026, 08:33

ทองคำพุ่ง 3% จากแรงหนุนดอลลาร์อ่อนค่าและบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ที่ลดลง
7 พฤษภาคม 2026, 08:30

BREAKING: สต็อกน้ำมันเบนซินสหรัฐฯ จาก EIA ลดลงมากกว่าคาด ขณะที่สต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น
crypto
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก