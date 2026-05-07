การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin ปรับตัวขึ้น และกำลังเข้าใกล้โซนแนวต้านสำคัญ

Bitcoin ปรับตัวขึ้นแตะระดับเกือบ $83,000 ในวันนี้ ก่อนจะเข้าใกล้โซนแนวต้านสำคัญที่กำหนดโดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 200 ช่วงเวลา (EMA200, เส้นสีแดง) หลังจากแตะระดับดังกล่าว บรรยากาศตลาดเริ่มอ่อนลง และราคาย่อตัวลงราว $1,000 โดยขณะนี้ BTC ซื้อขายอยู่แถว $81,400 ต่อเหรียญ
- คำถามสำคัญในตอนนี้คือ ฝั่งกระทิงยังมีแรงพอหรือไม่ที่จะดันราคาทะลุแนวต้านทางเทคนิคนี้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างแนวโน้มขาลงในภาพใหญ่ กับโอกาสของการกลับเข้าสู่ภาวะขาขึ้น
- การฟื้นตัวที่ยั่งยืนของตลาดคริปโตมีแนวโน้มต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติม เช่น ราคาน้ำมันที่ลดลง และความเสถียรของสถานการณ์ตะวันออกกลางมากขึ้น ซึ่งยังคงเป็นไปได้ แต่ความน่าจะเป็นยังยากต่อการประเมิน โดยเฉพาะเมื่อข่าวจากสื่อสหรัฐฯ เช่น Axios ยังสะท้อนความคาดหวังเชิงบวก ขณะที่ฝั่งอิหร่านมีท่าทีระมัดระวังและไม่ค่อยตอบรับเชิงบวก
- ในทางกลับกัน หากอิหร่านยอมรับข้อเรียกร้องสำคัญบางส่วนของสหรัฐฯ เช่น การควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ เสรีภาพการเดินเรือ และการกำกับดูแลโครงการนิวเคลียร์และการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม ก็อาจกลายเป็นปัจจัยกระตุ้นเชิงบวกเพิ่มเติมให้ Bitcoin
- ปัจจัยหนุนอื่นยังรวมถึงสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบในสหรัฐฯ ที่ดีขึ้นหลัง Clarity Act, กระแสเงินไหลเข้า ETF อย่างต่อเนื่อง, ความอ่อนแอเชิงโครงสร้างของดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร รวมถึงการกลับมาของโมเมนตัมในสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับดอลลาร์
- ในช่วงที่ผ่านมา ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและราคาพลังงานที่สูงขึ้น หากแนวโน้มนี้อ่อนแรงลง สินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin อาจได้รับประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ
- ในเชิงเทคนิค โซนแนวรับสำคัญของ Bitcoin อยู่บริเวณ $79,000–$80,000 ซึ่งเคยเป็นแนวต้านสำคัญมาก่อนและได้เปลี่ยนบทบาทมาเป็นแนวรับแล้ว แนวรับถัดไปอยู่ที่ $75,000–$76,000 และบริเวณ $70,000
- ในฝั่งขาขึ้น หากสามารถทะลุ EMA200 ได้อย่างชัดเจน อาจเปิดทางไปสู่ระดับ $90,000 และอาจลบแรงกดดันขาลงที่เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2026 ได้บางส่วน
Bitcoin (D1 interval)
ที่มา: xStation5
