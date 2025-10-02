อ่านเพิ่มเติม
ตลาดเด่นวันนี้ - Bitcoin

Bitcoin สามารถไต่ขึ้นเหนือระดับ $118,000 ได้ หลังได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย รวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เกิดจากการปิดทำการของรัฐบาล รายงานตลาดแรงงาน NFP ที่หลายคนรอคอยในวันศุกร์จะไม่ถูกปล่อย ขณะที่ข้อมูลเอกชน เช่น รายงาน JOLTS เดือนสิงหาคม (สูงกว่าที่คาดเล็กน้อย) และรายงาน ADP เดือนกันยายน (ต่ำกว่าที่คาดมาก แสดงให้เห็นการลดลงของการจ้างงาน) กลับกลายเป็นเหตุผลให้ Fed พิจารณาปรับลดดอกเบี้ย

ตลาดคาดว่า Fed จะปรับลดดอกเบี้ยอีกสองครั้งในปีนี้ แม้ว่าข้อมูลด้านอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับตลาดแรงงานจะยังคงแข็งแกร่ง และไม่แสดงสัญญาณปัญหาในการบริโภคของสหรัฐฯ ดังนั้นดอลลาร์จึงอ่อนค่าภายใต้สภาวะที่ค่อนข้าง “แข็งแรง” (ไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย) ซึ่งช่วยหนุนตลาดหุ้นวอลล์สตรีทและคริปโตเคอร์เรนซี ทั้งคู่ได้รับประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงและความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงที่สูงขึ้น การไหลเข้าของเงินทุนใน ETF ของ ETH และ BTC เพิ่มขึ้นอีกครั้ง สำหรับ Bitcoin เพียงอย่างเดียว เงินทุนไหลเข้าวันสุดท้ายของเดือนกันยายนสูงถึง $429 ล้าน ยืดต่อโมเมนตัมเชิงบวก

ในมุมมองทางเทคนิค Bitcoin ปัจจุบันซื้อขายอยู่เหนือราคาจริงของผู้ถือระยะสั้น (STH Realized Price) ประมาณ 5% และพบแนวรับแข็งแกร่งที่ระดับสำคัญ $110,000 ซึ่งมีนัยสำคัญทั้งด้านเทคนิคและ on-chain ปัจจัยพื้นฐานตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นการพยายาม “โจมตี” จุดสูงสุดตลอดกาลใกล้ $123,000 โดยเฉพาะหากความเชื่อมั่นในวอลล์สตรีทยังคงเป็นบวก นอกจากนี้ยังเกิดรูปแบบ double-bottom รอบ $108,000–$110,000 ซึ่งช่วยยืนยันโมเมนตัมเชิงบวกและแนวโน้มขาขึ้น อย่างไรก็ตาม หาก Bitcoin ร่วงกลับไปใกล้ $100,000 โอกาสที่จะทดสอบโซน $98,000–$100,000 จะสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

