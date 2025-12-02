ตลาดเด่น - Bitcoin

อ่านเพิ่มเติม
ราคาของ Bitcoin กำลังฟื้นตัวเล็กน้อยหลังจากการขายออกเกือบ 6% เมื่อวานนี้ โดยปรับขึ้นมาที่ประมาณ 86,500 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม หากดูจากการปรับตัวลดลงสองครั้งก่อนหน้านี้ในตลาดขาขึ้นนี้ จะเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะทดสอบจุดต่ำสุดในพื้นที่ท้องถิ่น ซึ่งไม่ควรเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ

การปรับตัวลงต่ำกว่า 81,000 ดอลลาร์อาจทำให้เกิดแรงขายรอบใหม่อย่างรุนแรง เนื่องจากระดับเทคนิคสำคัญ (ราคาปฏิกิริยาก่อนหน้า) และสัญญาณบนเชน รวมถึงตัวชี้วัดหลักของ Glassnode ที่เรียกว่า “true market mean” ซึ่งเป็นตัวแทนของราคาซื้อ Bitcoin เฉลี่ยของนักลงทุน

ระดับแนวต้านสำคัญยังคงอยู่ที่ 92,000 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับจุดสูงสุดล่าสุดในพื้นที่ท้องถิ่น และ 100,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นทั้งแนวจิตวิทยาสำคัญและพื้นที่ที่มีความสนใจสูงในตลาดออปชัน
