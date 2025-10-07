อ่านเพิ่มเติม
08:38 · 7 ตุลาคม 2025

Bitcoin (BTC): ปรับตัวขึ้นใกล้ โซน All-Time High (ATH) Ethereum (ETH): พุ่ง +3%

ประเด็นหลัก

  • Bitcoin (BTC): พุ่ง มากกว่า 1% ใกล้ $125,000

  • Ethereum (ETH): ขึ้น เกือบ 3.5% ทะลุ $4,700 — สูงสุดตั้งแต่ 18 กันยายน

  • แม้ ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น แต่ แรงซื้อในตลาดคริปโตยังไม่หยุด

  • แนวโน้มตลาด: ราคาคริปโตปรับตัวสูงขึ้น โดย Bitcoin มีความต้องการเพิ่มขึ้น และ ส่วนของกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealized profits) ของนักลงทุนลดลง ทำให้แรงขายจำกัด

  • ปัจจัยขับเคลื่อน:

    1. ความต้องการตลาดสปอต (Spot Market)

      • เพิ่มขึ้นตั้งแต่ กรกฎาคม

      • ปัจจุบันเกิน 62,000 BTC/เดือน

      • เป็นสัญญาณบ่งชี้ ความพร้อมสำหรับรอบการขึ้นราคาขนาดใหญ่ (เช่น 2020, 2021, 2024)

    2. การสะสมของ “วาฬ” (Whales)

      • จำนวนเหรียญรวม เพิ่มขึ้น 331,000 BTC ต่อปี

      • เทียบกับ 255,000 BTC ใน Q4 2024 และ 238,000 BTC ช่วงต้น Q4 2020

      • สะสมยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว และ ยังไม่ถึงจุดอิ่มตัว

  • แรงขายจากวาฬลดลง ตามข้อมูล On-chain จาก CryptoQuant

สรุป: ตลาด Bitcoin ได้รับแรงหนุนจาก ความต้องการสปอตและการสะสมของวาฬ ซึ่งช่วยลดแรงขายและเพิ่มโอกาสให้เกิด รอบการขึ้นราคาครั้งใหญ่

Source: xStation5

  • เงินไหลเข้าคริปโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

  • ความต้องการสถาบัน (Institutional demand) ผ่าน ETFs ในสหรัฐฯ คาดว่าจะช่วย หนุนตลาดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

  • ใน ไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว

    • ETFs เพิ่มการถือครอง 213,000 BTC

    • เพิ่มขึ้น มากกว่า 70% YoY

สรุป: การไหลเข้าของเงินทุนทั้งจากนักลงทุนทั่วไปและสถาบัน พร้อมแรงสนับสนุนจาก ETFs ยังคงเป็นปัจจัยบวกสำหรับตลาดคริปโตระยะกลางถึงยาว

Source: CryptoQuant

  • ราคาปรับตัว ขึ้นไปยังระดับสูงสุดตั้งแต่ครึ่งหลังของเดือนกันยายน

  • หากแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง

    • เป้าหมายถัดไป: ประมาณ $4,800

    • ซึ่งตรงกับ จุดสูงสุดของปีนี้

Source: xStation5

