Bitcoin (BTC): ปรับตัวขึ้นใกล้ โซน All-Time High (ATH) Ethereum (ETH): พุ่ง +3%

Bitcoin (BTC): พุ่ง มากกว่า 1% ใกล้ $125,000
Ethereum (ETH): ขึ้น เกือบ 3.5% ทะลุ $4,700 — สูงสุดตั้งแต่ 18 กันยายน
แม้ ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น แต่ แรงซื้อในตลาดคริปโตยังไม่หยุด
แนวโน้มตลาด: ราคาคริปโตปรับตัวสูงขึ้น โดย Bitcoin มีความต้องการเพิ่มขึ้น และ ส่วนของกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealized profits) ของนักลงทุนลดลง ทำให้แรงขายจำกัด
ปัจจัยขับเคลื่อน:
ความต้องการตลาดสปอต (Spot Market)
เพิ่มขึ้นตั้งแต่ กรกฎาคม
ปัจจุบันเกิน 62,000 BTC/เดือน
เป็นสัญญาณบ่งชี้ ความพร้อมสำหรับรอบการขึ้นราคาขนาดใหญ่ (เช่น 2020, 2021, 2024)
การสะสมของ “วาฬ” (Whales)
-
จำนวนเหรียญรวม เพิ่มขึ้น 331,000 BTC ต่อปี
-
เทียบกับ 255,000 BTC ใน Q4 2024 และ 238,000 BTC ช่วงต้น Q4 2020
สะสมยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว และ ยังไม่ถึงจุดอิ่มตัว
แรงขายจากวาฬลดลง ตามข้อมูล On-chain จาก CryptoQuant
สรุป: ตลาด Bitcoin ได้รับแรงหนุนจาก ความต้องการสปอตและการสะสมของวาฬ ซึ่งช่วยลดแรงขายและเพิ่มโอกาสให้เกิด รอบการขึ้นราคาครั้งใหญ่
Source: xStation5
เงินไหลเข้าคริปโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ความต้องการสถาบัน (Institutional demand) ผ่าน ETFs ในสหรัฐฯ คาดว่าจะช่วย หนุนตลาดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ใน ไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
ETFs เพิ่มการถือครอง 213,000 BTC
เพิ่มขึ้น มากกว่า 70% YoY
สรุป: การไหลเข้าของเงินทุนทั้งจากนักลงทุนทั่วไปและสถาบัน พร้อมแรงสนับสนุนจาก ETFs ยังคงเป็นปัจจัยบวกสำหรับตลาดคริปโตระยะกลางถึงยาว
Source: CryptoQuant
ราคาปรับตัว ขึ้นไปยังระดับสูงสุดตั้งแต่ครึ่งหลังของเดือนกันยายน
หากแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง
เป้าหมายถัดไป: ประมาณ $4,800
ซึ่งตรงกับ จุดสูงสุดของปีนี้
Source: xStation5
