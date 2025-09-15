อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

16:47 15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์

Fed มีแนวโน้มสูงที่จะลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps ในวันพุธ

ความเชื่อมั่นในคริปโตยังคงไวต่อความเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้น

ในด้านบวก หากตลาดกระทิงสหรัฐยังดำเนินต่อและราคาทองคำยังเพิ่มขึ้น (ควบคู่กับผลตอบแทนพันธบัตรลดลงและการลดดอกเบี้ยของ Fed) มีโอกาสสูงที่ Bitcoin อาจทำจุดสูงสุดใหม่ภายในปีนี้ อย่างไรก็ตาม หุ้นสหรัฐส่วนใหญ่ “ซื้อเกินไป” และตลาดอาจปรับมุมมองรอสัญญาณจาก Fed และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศ ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าความท้าทายของตลาดแรงงานอาจไม่ได้ “คลี่คลายอย่างรวดเร็วด้วยการลดดอกเบี้ย” เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะถดถอย — ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อ Bitcoin และตลาดหุ้นสหรัฐ

เงินไหลเข้ากองทุน Bitcoin ETF เร่งตัว
สัปดาห์ที่ผ่านมา มีเงินไหลเข้าสุทธิของ Bitcoin ETF เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ขับเคลื่อนจากความคาดหวังเชิงบวกของ Wall Street ดอลลาร์ที่อ่อนค่า และความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ Fed Fed มีแนวโน้มสูงที่จะลดดอกเบี้ยในวันพุธ แต่รูปแบบในอดีตไม่รับประกันว่าการตัดสินใจนี้จะช่วยให้ดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้นในระยะสั้น ในทางทฤษฎี ตลาดทองคำที่อยู่ในขาขึ้นควรสนับสนุน Bitcoin ในระยะกลาง เนื่องจากราคาของ BTC มักตามหลังทองคำประมาณ 3 เดือน

On the other hand, on Friday we saw net outflows from ETFs on Ethereum.

 

กราฟ Bitcoin & Ethereum (ช่วง D1)
Bitcoin กำลังพยายามรักษาตัวเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA50, เส้นสีส้ม) ใกล้ระดับ 114,500 ดอลลาร์ หากโมเมนตัมยังคงอยู่ การปรับตัวขึ้นเหนือ 120,000 ดอลลาร์ยังคงเป็นไปได้ ในด้านลบ หากราคาหลุด EMA50 อาจเปิดทางไปทดสอบที่ 108,000 ดอลลาร์ และ EMA200 วัน

แนวโน้มทางเทคนิคของ Ethereum ก็ยังผสมผสาน
หากแรงขายเร่งตัวจากระดับปัจจุบัน การลดลงไปยัง 4,100 ดอลลาร์ (แนวคอ) มีแนวโน้มที่จะยืนยันการเบรกเอาท์ของรูปแบบ หัว-ไหล่ (Head & Shoulders) แบบขาลง

หุ้น:
