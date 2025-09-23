ข่าวคริปโต: Bitcoin และ Ethereum ร่วง ท่ามกลางแรงขายทำกำไรและความต้องการป้องกันความเสี่ยง 📉

คริปโตเคอเรนซีเปิดการซื้อขายวันจันทร์ด้วยการร่วงลงอย่างหนัก หลังแรงขายทำให้เกิดการลิควิดกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลงมากกว่า 0.2% ในวันนี้ แต่ไม่ได้ช่วยให้ราคาบิทคอยน์ฟื้นตัวได้ ตรงกันข้ามกับราคาทองคำที่พุ่งขึ้นกว่า 1% แตะเหนือ 3,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่บิทคอยน์ไม่สามารถตามแนวโน้มขาขึ้นเดียวกันได้
แม้จะไม่มีปัจจัยชัดเจนที่กดดันตลาด แต่สาเหตุหลักมาจากความต้องการป้องกันความเสี่ยง (hedging) ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าแรงซื้อเก็งกำไร แม้ว่าจะมีการลดดอกเบี้ยจากเฟดและวอลล์สตรีทโดยรวมยังบวกก็ตาม การร่วงของคริปโตวันนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนต่อตลาดหุ้นด้วยเช่นกัน ข้อมูลจาก Deribit ชี้ว่ามีความต้องการป้องกันความเสี่ยงใกล้ระดับ 110,000 ดอลลาร์มากขึ้น เนื่องจาก dealer’s gamma ติดลบ
Bitcoin ภายใต้แรงกดดัน
ราคาบิทคอยน์กลับลงมาใกล้ระดับต้นทุนเฉลี่ยของนักลงทุนระยะสั้นอีกครั้ง ระดับ “สมดุล” ที่สำคัญของตลาดอยู่ราว 110,000 ดอลลาร์ การหลุดต่ำกว่าระดับนี้อาจกระตุ้นการลิควิดจากนักลงทุนระยะสั้นที่ถอนเงินออกจาก BTC และเพิ่มความต้องการป้องกันความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว
กระแสเงินไหลเข้ากองทุน ETF เริ่มกลับมา
แม้ว่ากองทุน ETF ในสหรัฐฯ จะมีเงินไหลเข้าเชิงบวก แต่ทั้ง Bitcoin และ Ethereum ยังไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ เมื่อวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ผ่านมา หลังการตัดสินใจของเฟด Ethereum ดึงดูดเงินไหลเข้ามากกว่า 130 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ Bitcoin มีเงินไหลเข้ามากกว่า 300 ล้านดอลลาร์
กราฟ (Bitcoin, Ethereum – กรอบเวลา D1)
บิทคอยน์ปรับฐานลงมาที่ราว 112,000 ดอลลาร์ โดยมีแนวรับสำคัญจาก Fibonacci Retracement อยู่ใกล้ 111,000 ดอลลาร์ ซึ่งยิ่งตอกย้ำว่าโซน 110,000 ดอลลาร์ เป็นระดับชี้ชะตาทิศทางในอนาคต การดีดกลับขึ้นเหนือ 115,000 ดอลลาร์ อาจมีความสำคัญอย่างมากในมุมมองของ Price Action
Ethereum, meanwhile, has once again tested its local lows from August 21, dropping to $4,100 per ETH.
