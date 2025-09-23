อ่านเพิ่มเติม

ข่าวคริปโต: Bitcoin และ Ethereum ร่วง ท่ามกลางแรงขายทำกำไรและความต้องการป้องกันความเสี่ยง 📉

08:26 23 กันยายน 2025

คริปโตเคอเรนซีเปิดการซื้อขายวันจันทร์ด้วยการร่วงลงอย่างหนัก หลังแรงขายทำให้เกิดการลิควิดกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลงมากกว่า 0.2% ในวันนี้ แต่ไม่ได้ช่วยให้ราคาบิทคอยน์ฟื้นตัวได้ ตรงกันข้ามกับราคาทองคำที่พุ่งขึ้นกว่า 1% แตะเหนือ 3,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่บิทคอยน์ไม่สามารถตามแนวโน้มขาขึ้นเดียวกันได้

แม้จะไม่มีปัจจัยชัดเจนที่กดดันตลาด แต่สาเหตุหลักมาจากความต้องการป้องกันความเสี่ยง (hedging) ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าแรงซื้อเก็งกำไร แม้ว่าจะมีการลดดอกเบี้ยจากเฟดและวอลล์สตรีทโดยรวมยังบวกก็ตาม การร่วงของคริปโตวันนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนต่อตลาดหุ้นด้วยเช่นกัน ข้อมูลจาก Deribit ชี้ว่ามีความต้องการป้องกันความเสี่ยงใกล้ระดับ 110,000 ดอลลาร์มากขึ้น เนื่องจาก dealer’s gamma ติดลบ

Bitcoin ภายใต้แรงกดดัน

ราคาบิทคอยน์กลับลงมาใกล้ระดับต้นทุนเฉลี่ยของนักลงทุนระยะสั้นอีกครั้ง ระดับ “สมดุล” ที่สำคัญของตลาดอยู่ราว 110,000 ดอลลาร์ การหลุดต่ำกว่าระดับนี้อาจกระตุ้นการลิควิดจากนักลงทุนระยะสั้นที่ถอนเงินออกจาก BTC และเพิ่มความต้องการป้องกันความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว

กระแสเงินไหลเข้ากองทุน ETF เริ่มกลับมา
แม้ว่ากองทุน ETF ในสหรัฐฯ จะมีเงินไหลเข้าเชิงบวก แต่ทั้ง Bitcoin และ Ethereum ยังไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ เมื่อวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ผ่านมา หลังการตัดสินใจของเฟด Ethereum ดึงดูดเงินไหลเข้ามากกว่า 130 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ Bitcoin มีเงินไหลเข้ามากกว่า 300 ล้านดอลลาร์

กราฟ (Bitcoin, Ethereum – กรอบเวลา D1)
บิทคอยน์ปรับฐานลงมาที่ราว 112,000 ดอลลาร์ โดยมีแนวรับสำคัญจาก Fibonacci Retracement อยู่ใกล้ 111,000 ดอลลาร์ ซึ่งยิ่งตอกย้ำว่าโซน 110,000 ดอลลาร์ เป็นระดับชี้ชะตาทิศทางในอนาคต การดีดกลับขึ้นเหนือ 115,000 ดอลลาร์ อาจมีความสำคัญอย่างมากในมุมมองของ Price Action

Ethereum, meanwhile, has once again tested its local lows from August 21, dropping to $4,100 per ETH.

หุ้น:
26.09.2025
09:46

ข่าวเด่นวันนี้: ความเชื่อมั่นบนวอลล์สตรีทอ่อนตัว 📉 บิทคอยน์ร่วงต่ำกว่า 110,000 ดอลลาร์

ในยุโรป ดัชนีหลักปรับตัวลดลง DAX ร่วงมากกว่า 0.5% ขณะที่ FTSE ของสหราชอาณาจักรลดลงเกือบ 0.4% หุ้นของ H&M ประเทศสวีเดนปรับตัวขึ้นเกือบ 7% หลังรายงานกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น...

 09:44

📉 ราคาช็อกโกแลต (Cocoa) ร่วงเกือบ 2% ต่ำกว่า 7,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางฝนตกในแอฟริกา

ราคาช็อกโกแลตร่วงมากกว่า 40% จากจุดสูงสุดเกือบ 13,000 ดอลลาร์ต่อตันในปี 2024 ขณะนี้ซื้อขายต่ำกว่าโซนสำคัญทั้งเชิงจิตวิทยาและเชิงเทคนิคที่ 7,000 ดอลลาร์ต่อตัน การปรับตัวลงเกิดขึ้นจากการคาดการณ์อุปทานที่ดีขึ้นและความต้องการที่อ่อนแรง...

 09:34

ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐสูงกว่าคาดการณ์

ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐ (เดือนสิงหาคม) อยู่ที่ระดับ 4 ล้านหลัง เทียบกับคาดการณ์ 3.95 ล้านและเดือนก่อนหน้า 4.01 ล้าน (ลดเพียง -0.2% ต่อเดือน เทียบกับคาดการณ์...
