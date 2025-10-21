ข่าวคริปโต: Bitcoin และ Ethereum ปรับตัวขึ้นอีกครั้ง 📈

- Bitcoin ดีดตัวเหนือโซนแนวต้าน EMA200
- คริปโตกลับมามีโมเมนตัมอีกครั้งท่ามกลางความเชื่อมั่นในวอลล์สตรีท
การปรับตัวลดลงล่าสุดบน วอลล์สตรีท และความกังวลเรื่อง สงครามการค้ากับจีน ได้กระตุ้นให้เกิด แรงขาย Bitcoin อย่างรุนแรง
ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม มูลค่าตลาดรวมคริปโต ลดลงมากกว่า 600 พันล้านดอลลาร์
การปรับโครงสร้างทางการเงินขนาดใหญ่ครั้งนี้อาจทำหน้าที่เหมือน “การรีเซ็ต” โครงสร้างภายในของตลาด
อย่างไรก็ตาม Bitcoin เริ่มสัปดาห์ใหม่ด้วยการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง กลับขึ้นไปใกล้ 111,000 ดอลลาร์ ตามความเชื่อมั่นโลกในหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ
Ethereum ก็ฟื้นตัวเช่นกัน สามารถ ทะลุแนวต้านสำคัญที่ 4,000 ดอลลาร์
โปรไฟล์ความผันผวนที่แตกต่างและ ขาดผู้ซื้อระบบใหญ่ เช่น ธนาคารกลางในตลาดทองคำ ทำให้ BTC ทำผลงานด้อยกว่าทองคำในปีนี้
หาก Bitcoin ปิดเดือนตุลาคมที่ระดับปัจจุบัน จะเป็น ตุลาคมที่อ่อนแอที่สุดในรอบ 8 ปี บ่งชี้ถึง การผิดปกติด้านฤดูกาล
แม้ Bitcoin จะมี สัปดาห์ที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่มีนาคม แรงซื้อกลับใหม่ก็ช่วยดันราคากลับ เหนือ 110,000 ดอลลาร์
ตลาดอนุพันธ์และการรีเซ็ตเลเวอเรจ
-
อัตรา put-to-call บน Deribit เพิ่มขึ้นเป็น 1.33 บ่งชี้ถึง ความต้องการป้องกันความเสี่ยงด้านลบและความระมัดระวังในตลาด
-
หลังความตื่นตระหนกล่าสุดในตลาดคริปโต ตำแหน่ง Bitcoin แบบ leverage จำนวนมากถูกปิด ทำให้ราคาลดลงอย่างรวดเร็ว
-
BTC ร่วงต่ำกว่า EMA 200 วัน เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนเมษายน 2025
-
ทั้งในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน Bitcoin เคยร่วงต่ำกว่าระดับทางเทคนิคนี้เพียงชั่วคราว ซึ่งสนับสนุนแนวคิดเรื่อง “แนวโน้มเปิดกว้าง”
-
อย่างไรก็ตาม รอบนี้ แรงขายเริ่มแรกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่าครั้งก่อน
จนกว่าตลาดจะ กลับมามั่นใจในความยั่งยืนของการฟื้นตัววอลล์สตรีท และ ความสัมพันธ์ทางการค้าสหรัฐ-จีน Bitcoin อาจ ประสบปัญหาในการกลับมาเป็นผู้นำในสินทรัพย์เสี่ยง
ในทางกลับกัน BTC กลับขึ้นเหนือ EMA 200 วันได้อย่างรวดเร็ว ขณะนี้ซื้อขายสูงขึ้น ประมาณ 7% จากจุดต่ำสุดท้องถิ่น
Source: xStation5
XTB Research
เงินไหลเข้า ETF และการถือครองของสถาบัน
ใน สัปดาห์ที่ผ่านมา เงินไหลเข้ากองทุน ETF ของ Bitcoin และ Ethereum ลดลง แต่ดูเหมือนจะเป็น การปรับตัวตามหลังเงินไหลเข้าขนาดใหญ่ก่อนหน้านี้
ทั้งสองกรณี ยอดสุทธิของกิจกรรม ETF ยังคงเป็นบวก ส่งผลให้ สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานของราคา
กองทุน iShares Bitcoin Trust (IBIT) ของ BlackRock ปัจจุบันถือครอง Bitcoin กว่า 800,000 BTC ซึ่งคิดเป็น ประมาณ 4% ของจำนวน Bitcoin ทั้งหมดที่จะมีอยู่ (ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม)
Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
สภาพคล่อง, อุปทานเงิน และภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค
ทุกสัญญาณชี้ให้เห็นว่า อุปทานเงิน M2 โลกจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป
ในทางทฤษฎี การเพิ่มขึ้นของ M2 หมายถึงสภาพคล่องที่มากขึ้น ซึ่งอาจ สนับสนุนความต้องการ Bitcoin
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบขึ้นอยู่กับ ทิศทางของสภาพคล่องเพิ่มเติมนี้
-
หากเงินใหม่ยังคง ถูกล็อกอยู่ในขาดดุลงบประมาณหรือพันธบัตรรัฐบาล แทนที่จะไหลเข้าสู่ เศรษฐกิจจริง การขยายตัวของ M2 เพียงอย่างเดียวอาจ ไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึง Bitcoin
ในขณะเดียวกัน Swissblock Bitcoin Liquidity Index ซึ่งติดตาม กิจกรรม on-chain, การไหลของเงินในตลาดแลกเปลี่ยน และความต้องการซื้อขาย spot
พบว่า ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง บ่งชี้ถึง สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของราคา
Source: XTB Research,Macrobond
Source: Swissblock Technologies
