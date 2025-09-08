Bitcoin พยายามฟื้นโมเมนตัม 📈 Ethereum ปรับตัวนิ่งหลังการไหลออกของ ETF

คริปโตเคอร์เรนซีเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่อย่างสงบ แต่ในโทนบวก โดย Bitcoin ซื้อขายเหนือ 111,000 ดอลลาร์ และ Ethereum อยู่ราว 4,300 ดอลลาร์ การปรับตัวลดลงใน Wall Street เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเริ่มคลี่คลาย ฟิวเจอร์สดัชนีปรับตัวขึ้น และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัว จุด “เจ็บปวด” ที่ใหญ่ที่สุดของตลาดคริปโตยังคงเป็นการขาย BTC ต่อเนื่องจากวาฬ การถือครอง BTC เฉลี่ยต่อที่อยู่ลดต่ำกว่า 500 BTC — ต่ำสุดตั้งแต่ปี 2018
Bitcoin และ Ethereum ซื้อขายต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลประมาณ 10% ขณะที่ความเชื่อมั่นต่อ Altcoins ยังคงเงียบ หลัง BTC ฟื้นตัวจากราว 108,000 ดอลลาร์ไปเหนือ 111,000 ดอลลาร์ ตลาดรอสัญญาณโมเมนตัมที่ชัดเจน วาฬขาย BTC ประมาณ 115,000 เหรียญ มูลค่า 12.7 พันล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม — การไหลออกมากที่สุดตั้งแต่ปี 2022
ตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลง 7 วันของที่อยู่ BTC ขนาดใหญ่ทำสถิติใหม่ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 การขายของวาฬค่อยๆ ชะลอตัว: การเปลี่ยนแปลงอุปทาน BTC รายสัปดาห์ลดลงจาก 95,000 BTC ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 3 กันยายน เหลือ 38,000 BTC ระหว่าง 3–6 กันยายน
ตลาดตอนนี้รอข้อมูล CPI ของสหรัฐในวันพฤหัสบดี — หากต่ำกว่าคาดการณ์ อาจเป็นปัจจัยบวกต่อคริปโต ขณะเดียวกัน MicroStrategy (MSTR.US) ยังคงไม่ได้รวมในดัชนี S&P 500 — หุ้นลดลงกว่า 2.5% ในการซื้อขายก่อนตลาด
กฎระเบียบใหม่ของ Nasdaq มุ่งไปที่บริษัท “Treasury” ที่สะสมคริปโตผ่านการออกพันธบัตร (หนี้) กฎนี้ไม่ได้ห้าม แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและยืดกระบวนการออกไป
ความยากในการขุด Bitcoin แตะระดับสูงสุดใหม่เหนือ 136 ล้านล้าน แสดงถึงการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ห้าตั้งแต่เดือนมิถุนายน รายได้ของนักขุดลดลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน ทำให้ความสามารถในการทำกำไรของการขุด BTC ถูกกดดัน
ตัวชี้วัด LTH NUPL สำหรับ ETH ร่วมกับค่า Coin Days Destroyed สูงสุดในสองเดือน บ่งชี้ว่ามีการทำกำไรของนักลงทุน ETF ที่อิง Ethereum มีการไหลออกสุทธิ 5 วันติดต่อกัน สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อความเสี่ยงและตลาดคริปโตโดยรวม คำถามสำคัญคือ: การเปลี่ยนแปลงนี้จะยั่งยืนหรือไม่
Bitcoin และ Ethereum (D1)
สำหรับ BTC เราเห็นราคากำลังเคลื่อนไหวภายในช่องขาลงระยะสั้น ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2025 BTC ได้ทำการเบรกเอาท์ขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า การเบรกเอาท์เหนือ 115,000 ดอลลาร์ อาจดัน Bitcoin ไปสู่จุดสูงสุดใหม่ ขณะที่การลดลงต่ำกว่า 107,000 ดอลลาร์ อาจส่งราคากลับไปยังโซน 95,000–100,000 ดอลลาร์ ซึ่งเคยเกิดปฏิกิริยาก่อนหน้า สิ่งสำคัญคือ ราคาล่าสุดเด้งกลับจากราคาสำคัญบนเชน STH Realized Price ราว 109,000 ดอลลาร์ แสดงว่าผู้ถือระยะสั้นกำลังทำกำไรเล็กน้อยแบบยังไม่ตัดสินใจขาย แต่หากราคากลับต่ำกว่า 108,000 ดอลลาร์ อาจกระตุ้นให้กลุ่มนี้เกิด “Capitulation”
The M2 money supply across major central bank balance sheets is rising, which supports gold and, with some lag, should also support BTC.
ETF inflows weakening
The situation in Bitcoin ETFs points to some selling, though volumes remain relatively small. Overall activity in this group has slowed and currently does not exert a decisive impact on prices. On the other hand, a strong rise in net inflows could help Bitcoin climb to new ATHs. For now, whale supply is not being sufficiently “absorbed.”
Looking at Ethereum, we see five consecutive net outflow days. This should not be surprising, considering the scale of ETF accumulation in recent weeks. BlackRock’s ETF alone sold over $300 million worth of ETH. Still, this is not a reliable price predictor — around August 20 we saw a similar situation, followed by rising net inflows in subsequent sessions. All this suggests that the current cooling phase is natural and does not signal a strategic withdrawal of capital from crypto.
