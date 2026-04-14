19:01 · 14 เมษายน 2026

📈 กำไร BlackRock โตแกร่งในไตรมาส 1

บริษัทการลงทุนรายนี้ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 ก่อนตลาดเปิด โดย CEO ระบุว่านี่เป็นหนึ่งในช่วงเริ่มต้นปีที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท ขณะที่ราคาหุ้นปรับขึ้นราว 3% ในการซื้อขายหลังปิดตลาด

ในรายงานครั้งนี้ แทบไม่พบสัญญาณความกังวลเกี่ยวกับภาวะของตลาด private equity / private credit แต่อย่างใด

ไฮไลต์ผลประกอบการ

  • รายได้: 6.7 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาด (~6.4 พันล้านดอลลาร์)
  • กำไรจากการดำเนินงาน: +31% แตะ 2.67 พันล้านดอลลาร์
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: เพิ่มเป็น 44.5%
  • EPS: 12.53 ดอลลาร์ สูงกว่าคาด (~11.5 ดอลลาร์)
  • สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM): +27% เป็น 13.89 ล้านล้านดอลลาร์
  • เงินไหลเข้าสุทธิ: 130 พันล้านดอลลาร์
  • การเติบโตค่าธรรมเนียมพื้นฐานแบบ organic: +10%

ฝ่ายบริหารเน้นย้ำถึง “ขนาด แรงส่ง และคุณภาพ” ของการเติบโต AUM เพื่อคลายความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากธุรกิจ private equity / private credit โดยแม้จะมีความกังวลเรื่องการระงับหรือจำกัดการไถ่ถอนในกองทุนลักษณะดังกล่าว แต่ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เงินไหลเข้าสุทธิของบริษัทสูงถึง 744 พันล้านดอลลาร์

ไตรมาส 1 ปี 2026 ยังเป็นสถิติสูงสุดของธุรกิจ ETF ของบริษัท ขณะที่แพลตฟอร์ม “Aladdin” ก็เติบโตแข็งแกร่ง โดยรายได้จาก subscription เพิ่มขึ้น 22% YoY

โดยรวมแล้ว ตัวเลขชี้ว่าไตรมาสนี้เป็นไตรมาสที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 2 ในประวัติศาสตร์บริษัท รองจากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดก่อนหน้านี้

BLK.US (D1)

 

ในช่วง sell-off ล่าสุด ราคาหุ้น BlackRock ร่วงลงลึกสุดประมาณ 22% จากจุดสูงสุด แต่ฝั่งผู้ซื้อสามารถป้องกันแนวรับตามเส้นแนวโน้มได้สำเร็จ และราคากำลังเริ่มฟื้นตัวกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง

➡️ ภาพรวม: เป็นการ “retest แนวรับสำคัญ” ที่ยังไม่เสียโครงสร้างขาขึ้นหลัก และแรงซื้อเริ่มกลับมาเด่นอีกครั้งในระยะสั้น

