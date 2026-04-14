📈 กำไร BlackRock โตแกร่งในไตรมาส 1

บริษัทการลงทุนรายนี้ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 ก่อนตลาดเปิด โดย CEO ระบุว่านี่เป็นหนึ่งในช่วงเริ่มต้นปีที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท ขณะที่ราคาหุ้นปรับขึ้นราว 3% ในการซื้อขายหลังปิดตลาด
ในรายงานครั้งนี้ แทบไม่พบสัญญาณความกังวลเกี่ยวกับภาวะของตลาด private equity / private credit แต่อย่างใด
ไฮไลต์ผลประกอบการ
- รายได้: 6.7 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาด (~6.4 พันล้านดอลลาร์)
- กำไรจากการดำเนินงาน: +31% แตะ 2.67 พันล้านดอลลาร์
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: เพิ่มเป็น 44.5%
- EPS: 12.53 ดอลลาร์ สูงกว่าคาด (~11.5 ดอลลาร์)
- สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM): +27% เป็น 13.89 ล้านล้านดอลลาร์
- เงินไหลเข้าสุทธิ: 130 พันล้านดอลลาร์
- การเติบโตค่าธรรมเนียมพื้นฐานแบบ organic: +10%
ฝ่ายบริหารเน้นย้ำถึง “ขนาด แรงส่ง และคุณภาพ” ของการเติบโต AUM เพื่อคลายความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากธุรกิจ private equity / private credit โดยแม้จะมีความกังวลเรื่องการระงับหรือจำกัดการไถ่ถอนในกองทุนลักษณะดังกล่าว แต่ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เงินไหลเข้าสุทธิของบริษัทสูงถึง 744 พันล้านดอลลาร์
ไตรมาส 1 ปี 2026 ยังเป็นสถิติสูงสุดของธุรกิจ ETF ของบริษัท ขณะที่แพลตฟอร์ม “Aladdin” ก็เติบโตแข็งแกร่ง โดยรายได้จาก subscription เพิ่มขึ้น 22% YoY
โดยรวมแล้ว ตัวเลขชี้ว่าไตรมาสนี้เป็นไตรมาสที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 2 ในประวัติศาสตร์บริษัท รองจากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดก่อนหน้านี้
BLK.US (D1)
ในช่วง sell-off ล่าสุด ราคาหุ้น BlackRock ร่วงลงลึกสุดประมาณ 22% จากจุดสูงสุด แต่ฝั่งผู้ซื้อสามารถป้องกันแนวรับตามเส้นแนวโน้มได้สำเร็จ และราคากำลังเริ่มฟื้นตัวกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง
➡️ ภาพรวม: เป็นการ “retest แนวรับสำคัญ” ที่ยังไม่เสียโครงสร้างขาขึ้นหลัก และแรงซื้อเริ่มกลับมาเด่นอีกครั้งในระยะสั้น
