หุ้น SpaceX พุ่ง 6% ในช่วงพรีมาร์เก็ต 📈

SpaceX เดินหน้าทะยานต่อ หุ้นบวกอีก 6% ในช่วงพรีมาร์เก็ต และกำลังเข้าใกล้ระดับ 170 ดอลลาร์ต่อหุ้น หลังจากสร้างประวัติศาสตร์ IPO ที่ร้อนแรงที่สุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ปัจจุบันมูลค่าตลาดของบริษัททะลุ 2 ล้านล้านดอลลาร์ไปแล้ว จุดกระแสถกเถียงอย่างหนักว่า “มูลค่าระดับนี้สมเหตุสมผลหรือไม่” และอนาคตของหุ้นที่ร้อนแรงที่สุดในตลาดตัวนี้จะไปได้ไกลแค่ไหน
📌 SpaceX จะเติบโตทันมูลค่าหรือไม่?
SpaceX ปิดปี 2025 ด้วยผลขาดทุนมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพียงไตรมาสแรกของปี 2026 บริษัทใช้เงินลงทุนถึง 10.1 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 4.1 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI
ฝั่งผู้สนับสนุนมองว่า SpaceX มีความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีและมี “กำแพงการแข่งขัน” ที่สูงมาก อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่าจากรายได้ที่อาจเกิดขึ้นในอีก 15-20 ปีข้างหน้า ย่อมเต็มไปด้วยความคาดหวังและการเก็งกำไร
เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น หากหุ้น SpaceX จะปรับตัวขึ้นอีกเท่าตัวจากระดับปัจจุบัน มูลค่าตลาดของบริษัทจะต้องแซง Alphabet (Google) ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นเรื่องที่ยากจะอธิบายได้ เมื่อเทียบกับขนาดธุรกิจปัจจุบันของ SpaceX
CFRA เริ่มวิเคราะห์หุ้น SpaceX ด้วยคำแนะนำ “Sell” พร้อมให้ราคาเป้าหมายที่ 115 ดอลลาร์ สะท้อน Downside เกือบ 30% จากราคาปิดวันศุกร์ โดยมองว่านักลงทุนกำลัง “มองโลกในแง่ดีเกินไป” และประเมินความเสี่ยงด้านการดำเนินงานต่ำเกินจริง
ด้าน Morningstar ยิ่งมองลบกว่า โดยประเมินมูลค่ายุติธรรมของ SpaceX ไว้เพียง 63 ดอลลาร์ต่อหุ้น หรืออาจมี Downside มากถึง 70%
📌 คำถามใหญ่: วิสัยทัศน์จะเปลี่ยนเป็นกระแสเงินสดได้หรือไม่?
นักลงทุนจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามว่า SpaceX จะสามารถเปลี่ยนโปรเจกต์สุดทะเยอทะยานให้กลายเป็นรายได้จริงได้เมื่อใด โดยเฉพาะแผนสร้าง Data Center บนอวกาศเพื่อรองรับงาน AI ซึ่งยังไม่มีรายละเอียดเชิงพาณิชย์ที่ชัดเจน
ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์บางส่วนยังชี้ว่า เอกสาร IPO ของบริษัทเปิดเผยความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและธรรมาภิบาลค่อนข้างจำกัด และเมื่อมูลค่าบริษัทเพิ่มสูงขึ้น ตลาดก็จะยิ่งคาดหวัง “ความโปร่งใส” มากขึ้นเช่นกัน
📌 แต่ตลาดกระทิงยังเชื่อว่า “SpaceX ประเมินมูลค่ายาก”
แม้จะมีเสียงวิจารณ์ แต่ยังมีนักวิเคราะห์อีกฝั่งที่เชื่อว่า หากมองในกรอบเวลา 20-25 ปี มูลค่าปัจจุบันของ SpaceX อาจสมเหตุสมผล
NewStreet Research ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่ 165 ดอลลาร์ โดยมองว่า SpaceX ไม่ควรถูกประเมินแบบหุ้นทั่วไป เพราะบริษัทกำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกในอุตสาหกรรมอวกาศ
สิ่งที่ทำให้หลายคนยังเชื่อมั่นคือ ความได้เปรียบเชิงเทคโนโลยีที่คู่แข่งตามได้ยากมาก ตัวอย่างล่าสุดคือ Blue Origin ของ Jeff Bezos ที่ต้องเผชิญปัญหาหลังจรวด New Glenn ระเบิด ซึ่งอาจทำให้โครงการล่าช้าไปอีกหลายเดือน
เหตุการณ์ลักษณะนี้สะท้อนว่า การแข่งขันในอุตสาหกรรมอวกาศไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องใช้ทั้งเงินทุนมหาศาล ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ความสามารถในการรับความเสี่ยง และประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน
นักวิเคราะห์บางรายประเมินว่า SpaceX อาจนำหน้าคู่แข่งด้านเทคโนโลยีถึง 10 ปี และภายใน 4-5 ปีข้างหน้า บริษัทอาจครองสัดส่วนกำลังการปล่อยจรวดของโลกสูงถึง 90-95%
ขณะเดียวกัน Starship ถูกคาดหวังว่าจะเพิ่มศักยภาพการขนส่งสู่วงโคจรได้มหาศาล ซึ่งจะกลายเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการขยายเครือข่าย Starlink รวมถึงโครงการ Direct-to-Cell และ Data Center AI ในอวกาศในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ยังประเมินได้ยากคือ “การแข่งขันจากจีน” ที่กำลังเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศอย่างรวดเร็ว และอาจกลายเป็นตัวแปรสำคัญในระยะยาว
SPCX stock chart (M5)
Source: xStation5
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