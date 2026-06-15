โกโก้ฟิวเจอร์สพุ่ง 6% ท่ามกลางความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ 📈

โกโก้ฟิวเจอร์สพุ่งกว่า 6% วันนี้ ทะลุระดับ 4,100 ดอลลาร์ต่อตัน นับเป็นการปรับตัวขึ้นที่แรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายสัปดาห์ หลังตลาดเริ่มกลับมากังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสภาพอากาศอีกครั้ง โดยเฉพาะความเป็นไปได้ของ “เอลนีโญ” ที่อาจกระทบผลผลิตโกโก้ในฤดูกาลถัดไป
📌 ตลาดเริ่มบีบ Short หลังกองทุนเดิมพันขาลงหนักเกินไป
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผลักดันราคาวันนี้คือ “แรงซื้อปิดสถานะ Short” หลังรายงาน Commitment of Traders ระบุว่า กองทุนเพิ่มสถานะ Short สุทธิในต้นเดือนมิถุนายนแตะ 21,111 สัญญา สูงที่สุดในรอบกว่า 3 ปี
เมื่อฝั่งตลาดเทไปทางขาลงมากเกินไป เพียงแค่มีข่าวลบด้านอุปทานหรือ Sentiment เปลี่ยน นักลงทุนจำนวนมากก็อาจรีบปิด Short พร้อมกัน ส่งผลให้ราคาดีดตัวรุนแรง หรือที่เรียกว่า Short Covering Rally
และครั้งนี้ ตัวกระตุ้นสำคัญก็คือ “ความเสี่ยงจากเอลนีโญ”
📌 เอลนีโญกลับมา? ตลาดเริ่มกลัวผลผลิตโกโก้ปีหน้า
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยืนยันในสัปดาห์นี้ว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญได้ก่อตัวขึ้นแล้วในมหาสมุทรแปซิฟิก ขณะที่ NOAA ของสหรัฐประเมินว่ามีโอกาสถึง 67% ที่จะเกิด “Super El Niño” ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในรอบที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมา
สำหรับตลาดโกโก้ เรื่องนี้สำคัญมาก เพราะแอฟริกาตะวันตก ซึ่งผลิตโกโก้ราว 70% ของโลก มักเผชิญอากาศร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นในช่วงเอลนีโญ ส่งผลให้ผลผลิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้ การสำรวจเบื้องต้นของฤดูกาล 2026/27 ยังพบว่า “cherelle formation” หรือการติดผลอ่อนของต้นโกโก้อยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตือนว่า ผลผลิตหลักในช่วงปลายปีนี้อาจต่ำกว่าคาด
📌 แต่ข้อมูลปัจจุบันยังสะท้อนว่า Supply ดีขึ้น
ก่อนหน้านี้ ตลาดยังถูกกดดันจากข้อมูลอุปทานที่แข็งแกร่ง โดยไอวอรีโคสต์รายงานว่า ปริมาณโกโก้ที่ส่งถึงท่าเรือตั้งแต่ต้นฤดูกาล 2025/26 เพิ่มขึ้นเกือบ 19% เมื่อเทียบรายปี แตะ 1.95 ล้านตัน
รัฐบาลยังปรับเพิ่มคาดการณ์ผลผลิตทั้งฤดูกาลเป็น 2.2 ล้านตัน จากเดิม 1.8-1.9 ล้านตัน เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยและผลเก็บเกี่ยวดีกว่าคาด
ICCO หรือ International Cocoa Organization ยังประเมินว่า ผลผลิตโกโก้โลกปี 2024/25 จะเพิ่มขึ้น 8.3% แตะ 4.723 ล้านตัน ซึ่งอาจเป็น “ภาวะเกินดุลครั้งแรก” หลังตลาดขาดดุลต่อเนื่องมา 4 ปี
📌 สต็อกเพิ่ม แต่ตลาดยังไม่มั่นใจ
แม้สต็อกโกโก้ที่ ICE ติดตามจะเพิ่มขึ้นเหนือ 2.93 ล้านกระสอบ สูงสุดในรอบเกือบ 2 ปี แต่นักวิเคราะห์หลายรายมองว่า นี่อาจเป็นเพียงการฟื้นตัวชั่วคราว
เพราะตลาดโกโก้ยังมีความเสี่ยงเชิงโครงสร้างสูง เนื่องจากอุปทานส่วนใหญ่มาจากไม่กี่ประเทศในแอฟริกาตะวันตก ทำให้ราคายังคงไวต่อปัจจัยสภาพอากาศ โรคพืช และปัญหาด้านโลจิสติกส์
📌 ความต้องการช็อกโกแลตยังแข็งแกร่งกว่าที่คิด
แม้ราคาที่สูงจะสร้างความกังวลเรื่อง Demand แต่ผลประกอบการของผู้ผลิตช็อกโกแลตรายใหญ่ เช่น Hershey และ Mondelez กลับออกมาดีกว่าคาด สะท้อนว่าผู้บริโภคยังคงยอมรับราคาที่สูงขึ้นได้
อย่างไรก็ตาม ข้อมูล Cocoa Grindings หรือการบดเมล็ดโกโก้ ซึ่งสะท้อนอุปสงค์จริง ยังชะลอตัวในหลายภูมิภาค:
• อเมริกาเหนือ ลดลง 3.8%
• ยุโรป ลดลง 7.8% ต่ำสุดในรอบ 17 ปี
• เอเชีย กลับเพิ่มขึ้น 5.2% สวนทางคาดการณ์ตลาด
สิ่งนี้ชี้ว่า Demand ในประเทศกำลังพัฒนาอาจเริ่มเข้ามาชดเชยการชะลอตัวของประเทศพัฒนาแล้ว
📌 ตลาดเริ่มลดคาดการณ์ภาวะเกินดุล
StoneX ปรับลดคาดการณ์โกโก้ส่วนเกินปี 2026/27 ลงเหลือ 149,000 ตัน จากเดิม 267,000 ตัน เนื่องจากความเสี่ยงจากเอลนีโญ
ICCO ก็ลดคาดการณ์ส่วนเกินปี 2024/25 ลงเหลือ 48,000 ตัน จาก 75,000 ตันเช่นกัน
ขณะเดียวกัน ไนจีเรีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตโกโก้อันดับ 5 ของโลก รายงานว่าส่งออกเดือนเมษายนลดลง 20% YoY และคาดว่าผลผลิตฤดูกาลหน้าอาจลดลงอีก 11%
📌 ต้นทุนขนส่งและนโยบายรัฐยังเป็นแรงหนุนราคา
ความตึงเครียดด้านการเดินเรือผ่านช่องแคบ Hormuz ยังดันต้นทุนขนส่ง น้ำมัน และประกันภัยเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนการนำเข้าโกโก้สูงขึ้นทั่วโลก
ขณะเดียวกัน กานาปรับลดราคารับซื้อโกโก้จากเกษตรกรเกือบ 30% ส่วนไอวอรีโคสต์ลดลงถึง 57% สำหรับผลผลิตกลางฤดูกาล ซึ่งอาจกระทบแรงจูงใจในการผลิตระยะยาว
📌 การรีบาวด์ครั้งนี้สะท้อนว่า ตลาดยังไม่เชื่อว่าปัญหา Supply จะจบง่าย ๆ
แม้ผลผลิตเพิ่มขึ้น สต็อกฟื้นตัว และตลาดยังอยู่ในภาวะเกินดุลเชิงเทคนิค แต่เพียงแค่สัญญาณเตือนด้านสภาพอากาศไม่กี่อย่าง ก็เพียงพอจะทำให้ราคาโกโก้พุ่งแรงอีกครั้ง
ทั้งหมดนี้ตอกย้ำว่า “โกโก้” ยังคงเป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่อ่อนไหวต่อสภาพอากาศและความเสี่ยงด้านอุปทานมากที่สุดในโลก
COCOA chart (D1)
Source: xStation5
Eryk Szmyd XTB Financial Markets Analyst
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