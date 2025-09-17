💡 Bloom Energy ทำมูลค่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังประกาศความร่วมมือกับ Oracle

หุ้น Bloom Energy ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 73.29 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นกว่า 200% นับตั้งแต่ต้นปี 2025 สาเหตุหลักมาจากความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Oracle ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงไปใช้ในศูนย์ข้อมูลที่สนับสนุน AI
หลังข่าวนี้ นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหุ้น Bloom Energy เป็น 85 ดอลลาร์ ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตเพิ่มเติม
Source: xStation5
ความร่วมมือกับ Oracle เปิดโอกาสใหม่ให้ Bloom Energy เติบโตอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถส่งมอบโซลูชันพลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิงไปยังศูนย์ข้อมูลสำคัญที่สนับสนุนระบบ AI ขั้นสูง ในยุคที่ความต้องการพลังงานคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการโครงสร้างพื้นฐาน IT ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้ช่วยให้ Bloom Energy สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ด้วยโซลูชันพลังงานสะอาด เสถียร และปรับขนาดได้
เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในตลาด บริษัทประกาศแผนขยายกำลังการผลิตเป็น 2 กิกะวัตต์ภายในสิ้นปี 2026 โดยจะลงทุน 100 ล้านดอลลาร์ ในการพัฒนาเทคโนโลยี ขยายโรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การดำเนินการเหล่านี้ช่วยให้สามารถตอบสนองคำสั่งซื้อได้เร็วขึ้น และปรับตัวเข้ากับความต้องการของลูกค้าในภาคเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมได้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นถึงการปรับปรุงผลการดำเนินงานทางการเงินของ Bloom Energy ในไตรมาส 2 ปี 2025 บริษัทรายงาน รายได้ 401.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 19.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) เพิ่มจาก 20.4% เป็น 26.7% และ อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Margin) ขยับขึ้นเป็น 7.1% พร้อมทั้งทำ กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) เป็นบวก 33 ล้านดอลลาร์ แสดงถึงความสามารถทำกำไรที่ดีขึ้น