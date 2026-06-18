อุตสาหกรรมยานยนต์ยุโรปเผชิญแรงกดดัน ขณะที่ BMW ร่วงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2020

หุ้นยานยนต์ยุโรปร่วงยกแผง หลัง BMW หั่นคาดการณ์ผลประกอบการปี 2026
- หุ้นผู้ผลิตรถยนต์ยุโรปเผชิญแรงขายอย่างหนักในวันพุธ หลัง BMW ปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการทางการเงินสำหรับปี 2026 อย่างมีนัยสำคัญ
- คำเตือนจากผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของเยอรมนีไม่ได้ส่งผลกระทบต่อหุ้น BMW เพียงบริษัทเดียว แต่ยังสร้างความกังวลต่อผู้เล่นรายอื่นในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ Mercedes-Benz และ Volkswagen
- ล่าสุด หุ้น BMW ปรับตัวลดลงมากกว่า 6% ขณะที่ Mercedes-Benz ร่วงกว่า 3% และ Volkswagen ลดลงมากกว่า 1%
- การปรับตัวลงพร้อมกันของทั้งกลุ่มสะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนไม่ได้มองปัญหาของ BMW เป็นเพียงปัจจัยเฉพาะบริษัท แต่กำลังมองว่าเป็นสัญญาณเตือนต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ยุโรปโดยรวม
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BMW หั่นคาดการณ์กำไร เหตุเศรษฐกิจจีนชะลอตัวหนัก
- BMW ปรับลดคาดการณ์อัตรากำไร EBIT ของธุรกิจยานยนต์สำหรับปี 2026 ลงเหลือเพียง 1-3% จากเดิมที่คาดไว้ 4-6%
- นอกจากนี้ บริษัทยังคาดว่ากำไรขั้นต้นของกลุ่มจะลดลงมากกว่า 15% ซึ่งถือว่าแย่กว่าที่ตลาดและบริษัทเคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้อย่างมาก
- สาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในตลาดรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) ซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้สำคัญของบริษัท
- อีกหนึ่งปัจจัยกดดันคือความขัดแย้งในอิหร่าน ซึ่ง BMW ระบุว่าทำให้ต้นทุนพลังงานปรับตัวสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั่วโลกมากกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้
Mercedes อาจเป็นรายต่อไปที่ได้รับผลกระทบ
- นักวิเคราะห์จาก Barclays มองว่า Mercedes-Benz อาจเผชิญแรงกดดันในลักษณะเดียวกัน เนื่องจากมีการพึ่งพาตลาดจีนในระดับใกล้เคียงกับ BMW และมีความอ่อนไหวต่อการชะลอตัวของอุปสงค์ในตลาดรถยนต์พรีเมียมทั่วโลก
- อย่างไรก็ตาม Mercedes-Benz ยังไม่ได้ปรับปรุงหรือทบทวนคาดการณ์ผลประกอบการของบริษัทแต่อย่างใด
จีนกลายเป็นความเสี่ยงเชิงโครงสร้างของผู้ผลิตรถยุโรป?
- การปรับลดประมาณการกำไรครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 2 ปีที่ BMW ต้องทบทวนแนวโน้มธุรกิจเนื่องจากปัจจัยจากจีน
- เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มกระทบต่อภาพลักษณ์เดิมของ BMW ที่เคยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ยุโรปที่มีความมั่นคงสูง และยังทำให้เกิดคำถามสำคัญเกี่ยวกับอนาคตของผู้ผลิตรถยนต์ยุโรปในตลาดจีน
- นักลงทุนเริ่มกังวลมากขึ้นว่า บริษัทจากยุโรปอาจเผชิญความยากลำบากในการแข่งขันกับผู้ผลิตรถยนต์ท้องถิ่นของจีนที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และมีความได้เปรียบด้านต้นทุนรวมถึงเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อย ๆ
ตลาดกังวลปัญหาอาจไม่ใช่แค่ชั่วคราว
- ตลาดกำลังให้น้ำหนักมากขึ้นกับความเป็นไปได้ที่แรงกดดันจากการแข่งขันในจีน ความต้องการรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปที่อ่อนแอลง และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น จะกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมยานยนต์ยุโรป มากกว่าการชะลอตัวเพียงชั่วคราว
- หากแนวโน้มดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไป ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของยุโรปอาจต้องเผชิญความท้าทายด้านการเติบโตและความสามารถในการทำกำไรในระยะยาวมากขึ้น
BMW.DE (D1)
ในมุมมองทางเทคนิค ภาพรวมของหุ้น BMW ยังคงดูค่อนข้างอ่อนแอ โดยนับตั้งแต่ทำจุดสูงสุดในช่วงต้นปี ราคาหุ้นได้ปรับตัวลดลงแล้วมากกว่า 30%
สัญญาณ “Death Cross” ที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นการที่เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว ได้เร่งแรงกดดันฝั่งขายและส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2020
อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่นักลงทุนควรจับตาเช่นกัน เนื่องจากดัชนี RSI ได้ปรับตัวลงสู่ระดับ Oversold อย่างรุนแรงที่ 24.6 ซึ่งถือเป็นระดับที่สะท้อนว่าหุ้นอาจถูกขายมากเกินไปในระยะสั้น
สัญญาณดังกล่าวสนับสนุนความเป็นไปได้ที่ราคาหุ้น BMW อาจเกิดการรีบาวด์ทางเทคนิคหรือฟื้นตัวชั่วคราวได้ แม้แนวโน้มหลักในระยะกลางถึงระยะยาวจะยังคงเผชิญแรงกดดันอยู่ก็ตาม
ที่มา: xStation5
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