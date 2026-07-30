Microsoft พิสูจน์ว่า Data Center สร้างรายได้ได้จริง การลงทุน AI เริ่มให้ผลตอบแทน

Microsoft พิสูจน์ Data Center สร้างรายได้จริง การลงทุน AI เริ่มให้ผลตอบแทน
ขณะที่ผลประกอบการของ Meta สร้างความกังวลให้กับตลาดเกี่ยวกับความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนด้าน AI และกดดันให้สัญญา Nasdaq ปรับตัวลงแรงขึ้น ฝั่งสำนักงานใหญ่ของ Microsoft ในเมืองเรดมอนด์ กลับมีเหตุผลที่จะเฉลิมฉลอง
Microsoft ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์รายใหญ่ที่สุดของโลก หรือในปัจจุบันอาจเรียกได้ว่าเป็นบริษัทด้าน Cloud มากขึ้น ได้เผยแพร่ผลประกอบการไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ 2026 โดยแสดงให้เห็นว่า การลงทุนมหาศาลใน Data Center สามารถเดินหน้าควบคู่ไปกับการทำผลประกอบการที่เหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์ในทุกตัวชี้วัดสำคัญ
ปฏิกิริยาของนักลงทุนเกิดขึ้นทันที โดยราคาหุ้น Microsoft ในการซื้อขายหลังตลาดปิด (After-hours Trading) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 3%–5% และในช่วงหนึ่งเข้าใกล้ระดับ 410 ดอลลาร์ต่อหุ้น
แม้ว่าหุ้น Microsoft อาจผ่านจุดต่ำสุดบริเวณ 350 ดอลลาร์ต่อหุ้น ไปแล้ว แต่ราคาปัจจุบันยังมีโอกาสฟื้นตัวได้อีกประมาณ 1 ใน 3 ของเส้นทางกลับไปสู่ระดับสูงสุดในอดีตบริเวณ 550 ดอลลาร์ต่อหุ้น
ผลประกอบการ Q4 FY2026: ความแข็งแกร่งในทุกกลุ่มธุรกิจ
แตกต่างจากคู่แข่งบางราย Microsoft ไม่จำเป็นต้องอธิบายแรงกดดันด้านอัตรากำไร หรือค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าคาด เนื่องจากตัวเลขทางการเงินสามารถสะท้อนความแข็งแกร่งได้อย่างชัดเจน
รายได้รวม (Total Revenue):
- อยู่ที่ 90.01 พันล้านดอลลาร์
- เติบโต 18% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY)
- สูงกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ระดับ 87.6–87.72 พันล้านดอลลาร์
กำไรต่อหุ้น (EPS):
- อยู่ที่ 4.81 ดอลลาร์
- EPS ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EPS) อยู่ที่ 4.74 ดอลลาร์
- สูงกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ระดับ 4.24–4.25 ดอลลาร์ อย่างมีนัยสำคัญ
กำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit):
- อยู่ที่ 40.60 พันล้านดอลลาร์
- สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 39.02 พันล้านดอลลาร์
กำไรสุทธิ (Net Profit):
- อยู่ที่ 35.8 พันล้านดอลลาร์ ในไตรมาสเดียว
Cloud และ AI กลายเป็นเครื่องยนต์หลักของการเติบโต
รายได้จาก Microsoft Cloud:
- อยู่ที่ 59.3 พันล้านดอลลาร์
- สูงกว่าคาดการณ์ที่ 58.71 พันล้านดอลลาร์
กลุ่ม Intelligent Cloud:
- รายได้อยู่ที่ 39.31 พันล้านดอลลาร์
- สูงกว่าคาดการณ์ที่ 38.17 พันล้านดอลลาร์
กลุ่ม Productivity and Business Processes:
- รายได้อยู่ที่ 37.85 พันล้านดอลลาร์
- สูงกว่าคาดการณ์ที่ 37.27 พันล้านดอลลาร์
กลุ่ม More Personal Computing:
- รายได้อยู่ที่ 12.85 พันล้านดอลลาร์
- สูงกว่าคาดการณ์ที่ 12.17 พันล้านดอลลาร์
ผลประกอบการครั้งนี้ส่งสัญญาณสำคัญว่า การลงทุนด้าน AI Infrastructure และ Data Center ของ Microsoft เริ่มเปลี่ยนจากภาระด้านต้นทุน ไปสู่แหล่งสร้างรายได้ที่จับต้องได้ โดยเฉพาะผ่านธุรกิจ Cloud อย่าง Azure ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ AI ของบริษัท
หลังจากได้รับแรงหนุนจากกำไรพิเศษในไตรมาสก่อน บริษัทสามารถรักษาผลงานที่แข็งแกร่ง โดยรายงานกำไรที่สูงกว่า 32 พันล้านดอลลาร์
Source: Bloomberg Finance LP, XTB
ปัจจัยความสำเร็จอยู่ที่ไหน? Azure ทำสถิติใหม่ และ Copilot เริ่มเข้าสู่ตลาดวงกว้าง
สิ่งที่ Wall Street กังวลมากที่สุดก่อนประกาศผลประกอบการ คือการชะลอตัวของธุรกิจ Cloud หลักอย่าง Azure
อย่างไรก็ตาม Microsoft แสดงให้เห็นว่า ความต้องการด้านกำลังประมวลผล AI ภายใต้ระบบนิเวศของบริษัทกำลังเติบโตเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
Azure เติบโตอย่างแข็งแกร่งถึง 43%
รายได้จาก Azure และบริการ Cloud อื่น ๆ (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) เพิ่มขึ้นถึง 43% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY)
ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าคาดการณ์เฉลี่ยของนักวิเคราะห์ที่ประมาณ 39.6%
Azure สร้างสถิติใหม่
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่รายได้ประจำปีจากบริการ Cloud ของ Azure ทะลุระดับ 100 พันล้านดอลลาร์
ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังเปลี่ยนเป็นรายได้เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม
Copilot เริ่มได้รับการใช้งานในวงกว้าง
จำนวนผู้สมัครใช้งานแบบชำระเงินของผู้ช่วย AI หลักอย่าง Microsoft 365 Copilot เพิ่มขึ้นเกิน 30 ล้านราย
ตัวเลขนี้แสดงให้เห็นว่า ในตลาด AI ไม่ได้มีเพียงความสามารถของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ แต่โมเดลการขายและการนำไปใช้งานจริงในองค์กรก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน
นอกจากนี้ยังเป็นหลักฐานที่ชัดเจนสำหรับนักลงทุนที่เคยสงสัยว่า บริษัทต่าง ๆ พร้อมจ่ายเงินจริงสำหรับการนำ Generative AI มาใช้งานในองค์กรหรือไม่
CapEx แตะ 41 พันล้านดอลลาร์: การลงทุนที่เริ่มสร้างผลตอบแทน
ความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการใช้เงินจำนวนมหาศาลไปกับเซิร์ฟเวอร์และชิป AI ก็ส่งผลกระทบต่อ Microsoft เช่นกัน
แต่ในกรณีนี้ บริษัทสามารถสนับสนุนกลยุทธ์ของตนเองด้วยผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจน
CapEx เพิ่มขึ้น 70%
รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditures: CapEx) ในไตรมาส 4 เพียงไตรมาสเดียวเพิ่มขึ้นเป็น 41 พันล้านดอลลาร์
เพิ่มขึ้นถึง 70% เมื่อเทียบกับปีก่อน
การลงทุนดังกล่าวสะท้อนถึงการขยาย Data Center ครั้งใหญ่ เพื่อรองรับความต้องการด้าน AI
กำไรจากการลงทุนใน Anthropic
ผลประกอบการไตรมาสนี้ยังได้รับแรงหนุนจากกำไรจำนวน 3.2 พันล้านดอลลาร์ จากการถือหุ้นในบริษัท AI Startup อย่าง Anthropic
ความแตกต่างระหว่าง Microsoft และ Meta
ความแตกต่างสำคัญระหว่าง Microsoft และ Meta อยู่ที่ความสามารถในการเปลี่ยนการลงทุน AI ให้กลายเป็นรายได้
ขณะที่ Meta สูญเสียความเชื่อมั่นจากนักลงทุน เนื่องจากอัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลง และยังไม่มีความชัดเจนในการสร้างรายได้จากโครงสร้างพื้นฐาน AI ใหม่ นอกเหนือจากธุรกิจโฆษณาหลัก
Microsoft กลับพิสูจน์ให้เห็นว่า การขยาย Cloud สามารถสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ใหม่ที่มีอัตรากำไรสูงได้ทันที
Microsoft แสดงให้เห็นวิธีเปลี่ยน AI Tokens ให้กลายเป็นรายได้จริง
Satya Nadella ซีอีโอของ Microsoft สรุปผลประกอบการไตรมาสนี้ว่า บริษัทกำลังผลักดันประสิทธิภาพด้านต้นทุน เพื่อให้ “ลูกค้าทุกคนสามารถเปลี่ยน AI Tokens ให้กลายเป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่แท้จริง”
รายงานผลประกอบการครั้งนี้เป็นสัญญาณสำคัญต่อตลาด:
นักลงทุนไม่ได้กังวลกับการลงทุน AI CapEx มหาศาล หากการลงทุนดังกล่าวมาพร้อมกับ:
- การเติบโตของ Cloud ที่ระดับ 43%
- ผลประกอบการที่สูงกว่าคาด
- การพิสูจน์ว่า AI สามารถสร้างรายได้จริง
Microsoft กำลังแสดงให้เห็นว่า ในการแข่งขันเพื่อทำให้ AI กลายเป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์ บริษัทแห่งนี้ยังคงเป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นที่สุดในตลาด
MSFT ยังไม่สามารถทะลุระดับ 400 ดอลลาร์ได้ในช่วง 3 เซสชันที่ผ่านมา ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดวันพรุ่งนี้ อย่างไรก็ตาม ควรจับตาว่า Sentiment ของตลาดยังคงอ่อนแออย่างมาก สะท้อนจากการปรับตัวลงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100
Source: xStation5
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