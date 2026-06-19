🚩 หุ้น BMW ร่วงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2020 — ค่ายรถเยอรมันกำลังเผชิญแรงกดดันรอบใหม่?

BMW ร่วงสู่จุดต่ำสุดในรอบกว่า 5 ปี หลังหั่นคาดการณ์กำไรแรงกว่าคาด
หุ้น BMW ปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2020 หลังบริษัทเปิดเผยผลประกอบการที่อ่อนแอกว่าคาด พร้อมปรับลดแนวโน้มธุรกิจครั้งใหญ่ ท่ามกลางแรงกดดันจากยอดขายในจีนที่ชะลอตัว ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และความสามารถในการทำกำไรที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
หั่นเป้ากำไรครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี
BMW ระบุว่ากำไรก่อนหักภาษี (EBT) ในปี 2026 จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากระดับ 10.2 พันล้านยูโรในปี 2025 ซึ่งถือเป็นการปรับลดมุมมองที่รุนแรงกว่าที่เคยคาดไว้ก่อนหน้านี้
ตัวเลขสำคัญที่ถูกปรับลด ได้แก่:
• อัตรากำไร EBIT ของธุรกิจรถยนต์ ลดจาก 4–6% เหลือเพียง 1–3%
• ผลตอบแทนจากเงินทุนที่ใช้ (ROCE) ลดจาก 6–10% เหลือ 1–5%
การปรับลดดังกล่าวสะท้อนว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่ยอดขายที่อ่อนตัว แต่ยังรวมถึงความสามารถในการรักษาอัตรากำไรระดับพรีเมียม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เคยสนับสนุนมูลค่าหุ้น BMW มาโดยตลอด
ความขัดแย้งกับอิหร่านเพิ่มแรงกดดันด้านต้นทุน
BMW ชี้ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางส่งผลกระทบมากกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ โดยราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูงได้เพิ่มต้นทุนการดำเนินงาน และลดความต้องการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยของผู้บริโภค
แม้ว่ายอดขายในยุโรปและสหรัฐฯ จะยังเติบโต แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยความอ่อนแอของตลาดเอเชีย โดยเฉพาะจีน ซึ่งเป็นตลาดสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของบริษัท
เร่งลดต้นทุน รับมือภาวะตลาดที่ย่ำแย่
BMW เตรียมเร่งดำเนินมาตรการปรับโครงสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยผู้บริหารระบุว่าบริษัทจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่ “แย่ลงอย่างรุนแรง”
อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวจะสร้างแรงกดดันต่อผลประกอบการในระยะสั้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อกำไรในช่วงครึ่งหลังของปี 2026
จุดแข็งที่ยังเหลืออยู่ และหุ้นเริ่มน่าสนใจหรือยัง?
แม้แนวโน้มธุรกิจจะอ่อนแอลง แต่ BMW ยังคงยืนยันนโยบายตอบแทนผู้ถือหุ้น โดยคาดว่าจะสร้างกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) จากธุรกิจรถยนต์ได้มากกว่า 2.5 พันล้านยูโร พร้อมรักษา:
• อัตราจ่ายเงินปันผล 30–40% ของกำไรสุทธิ
• โครงการซื้อหุ้นคืน (Share Buyback) ที่กำลังดำเนินอยู่
ปัจจุบัน BMW ซื้อขายที่ระดับ P/E เพียงประมาณ 5 เท่า ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนสาย Value ได้บ้าง อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงกังวลต่อการชะลอตัวของธุรกิจหลัก ทั้งยอดขายในจีนที่อ่อนแอ ต้นทุนที่สูงขึ้น และการแข่งขันที่รุนแรงจากผู้ผลิตรถยนต์จีน
สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือรายได้ของบริษัทยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนว่าปัญหาของ BMW ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องอัตรากำไร แต่กำลังลุกลามไปสู่ศักยภาพการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวอีกด้วย
Source: XTB Research, Bloomberg Finance LP
ที่มา: XTB Research, Bloomberg Finance LP
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: BMW.DE (กรอบเวลา D1)
ปัจจุบันหุ้น BMW ซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 200 วัน (EMA200 - เส้นสีแดง) ราว 40% สะท้อนถึงความรุนแรงของแนวโน้มขาลง และความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลงอย่างมาก
แรงขายเร่งตัวต่อเนื่องตลอดปี 2026 จากหลายปัจจัยลบที่กดดันพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นราคาพลังงานในยุโรปที่อยู่ในระดับสูง การดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางยุโรป (ECB) รวมถึงอุปสงค์ที่อ่อนแออย่างต่อเนื่องในจีน ซึ่งเป็นตลาดสำคัญของบริษัท
ปัจจัยเหล่านี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อ BMW เท่านั้น แต่ยังสร้างแรงกดดันต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของเยอรมนีโดยรวม ทำให้ภาคส่วนนี้กลายเป็นหนึ่งในตัวฉุดสำคัญของดัชนีตลาดหุ้นเยอรมันในปีนี้อีกด้วย
Source: xStation5
Eryk Szmyd Financial Markets Analyst, XTB
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