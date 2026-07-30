Meta Preview: ธุรกิจโฆษณาจะเป็นแรงหนุนการลงทุน AI ได้หรือไม่?
Meta จะรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 หลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในวันนี้ โดยบริษัทเข้าสู่การประกาศงบครั้งนี้ท่ามกลางความคาดหวังที่สูงของตลาด แต่ก็เผชิญแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ การลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
จนถึงขณะนี้ นักลงทุนยังคงยอมรับการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายด้านการลงทุน เพราะ AI ช่วยสนับสนุนธุรกิจหลักของ Meta อย่าง ธุรกิจโฆษณา ผ่านระบบแนะนำคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่แม่นยำขึ้น และการสร้างแคมเปญโฆษณาแบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยเพิ่มทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน จำนวนการแสดงโฆษณา และมูลค่าของโฆษณา
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ตลาดต้องการเห็นในวันนี้มีมากกว่านั้น Meta จำเป็นต้องพิสูจน์ว่า การลงทุนมหาศาลในศูนย์ข้อมูล (Data Centers) กำลังประมวลผล และการพัฒนาโมเดล AI ของบริษัทเอง จะสามารถสร้างแหล่งรายได้ใหม่ได้ในอนาคต
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษกับรายงานที่ระบุว่า Meta กำลังพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน AI ของตนเอง และอาจเปิดให้ลูกค้าภายนอกสามารถใช้กำลังประมวลผลดังกล่าวได้ หากเกิดขึ้นจริง จะเปิดโอกาสให้ Meta ก้าวเข้าสู่ธุรกิจที่มีลักษณะคล้าย บริการ AI Cloud พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังสร้างขึ้นสำหรับโมเดลและผลิตภัณฑ์ AI ของบริษัท
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า Meta กำลังพัฒนา ชิปประมวลผล AI ของตนเอง ซึ่งในระยะยาวอาจช่วยลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์ภายนอก และเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนของโครงสร้างพื้นฐาน AI
อย่างไรก็ตาม ในระยะนี้ ตลาดยังต้องการข้อมูลที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับ กรอบเวลา (Timeline) ขนาดของโครงการ (Scale) และ การนำไปใช้งานจริง (Practical Applications) ของโครงการเหล่านี้ เพราะเพียงการประกาศแผนงานยังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนมุมมองของตลาดต่อความคุ้มค่าของการลงทุนขนาดใหญ่
ดังนั้น ผลประกอบการในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงบททดสอบของ ธุรกิจโฆษณา เท่านั้น แต่ยังเป็นบทพิสูจน์ถึง ความน่าเชื่อถือของกลยุทธ์ AI ระยะยาวของ Meta อีกด้วย
Meta Preview: ธุรกิจโฆษณาจะเป็นแรงหนุนการลงทุน AI ได้หรือไม่?
ตัวเลขสำคัญที่ตลาดคาดการณ์
- รายได้: 60.24 พันล้านดอลลาร์
- รายได้จากโฆษณา: 59.07 พันล้านดอลลาร์
- รายได้จากกลุ่ม Family of Apps: 59.77 พันล้านดอลลาร์
- รายได้จาก Reality Labs: 428.7 ล้านดอลลาร์
- รายได้อื่น ๆ: 863.3 ล้านดอลลาร์
- กำไรจากการดำเนินงาน: 21.50 พันล้านดอลลาร์
- กำไรจากการดำเนินงานของ Family of Apps: 26.11 พันล้านดอลลาร์
- ผลขาดทุนจากการดำเนินงานของ Reality Labs: 4.45 พันล้านดอลลาร์
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 35.6%
- กำไรต่อหุ้น (EPS): 7.15 ดอลลาร์
- การเติบโตของจำนวนการแสดงผลโฆษณา (Advertising Impressions): ประมาณ 14.6% YoY
- การเติบโตของราคาโฆษณาเฉลี่ย: ประมาณ 11.7% YoY
คาดการณ์ไตรมาสถัดไป
- รายได้ไตรมาส 3 ที่คาดการณ์: 63.17 พันล้านดอลลาร์
- CapEx ไตรมาส 3 ที่คาดการณ์: 38.88 พันล้านดอลลาร์
- CapEx ทั้งปีที่คาดการณ์: 135.79 พันล้านดอลลาร์
- ต้นทุนรวมทั้งปีที่คาดการณ์: 163.02 พันล้านดอลลาร์
ตลาดคาดไตรมาสที่แข็งแกร่งมาก แต่ Meta ต้องแสดงให้เห็นมากกว่าตัวเลขที่ดี
ตามคาดการณ์ของตลาด Meta มีแนวโน้มสร้างรายได้ในไตรมาส 2 ประมาณ 60.2 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้นคาดอยู่ที่ 7.15 ดอลลาร์
รายได้ส่วนใหญ่ยังคงมาจากธุรกิจโฆษณา โดยนักวิเคราะห์คาดว่ารายได้จากโฆษณาจะอยู่ที่ประมาณ 59.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนว่า แม้ AI จะมีบทบาทเพิ่มขึ้น แต่รากฐานสำคัญของ Meta ยังคงเป็น ขนาดของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และความสามารถในการสร้างรายได้จากฐานผู้ใช้งานจำนวนมหาศาล
ตลาดยังคาดหวังว่าจำนวนการแสดงผลโฆษณาและราคาโฆษณาเฉลี่ยจะเติบโตขึ้นพร้อมกัน ซึ่งอาจช่วยผลักดันการเติบโตของรายได้อย่างแข็งแกร่ง
อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังที่สูงหมายความว่า การทำได้เพียงตามประมาณการอาจไม่เพียงพอ นักลงทุนจะมองหาสัญญาณบวกที่ชัดเจน ทั้งด้านรายได้ กำไรต่อหุ้น และมุมมองของผู้บริหารต่อไตรมาสถัดไป
Meta จำเป็นต้องพิสูจน์ว่า AI ไม่ได้เพียงช่วยสนับสนุนโมเดลธุรกิจโฆษณาปัจจุบัน แต่กำลังเพิ่มศักยภาพการเติบโตระยะยาวของบริษัท
ธุรกิจโฆษณายังคงเป็นรากฐาน AI ต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น
แหล่งรายได้สำคัญที่สุดของ Meta ยังคงเป็นกลุ่ม Family of Apps ซึ่งประกอบด้วย Facebook, Instagram, Messenger และ WhatsApp
ระบบนิเวศของ Meta มีขนาดมหาศาล โดยตลาดคาดว่าจำนวนผู้ใช้งานรายวันเฉลี่ยของบริการในกลุ่ม Family of Apps จะอยู่ที่ประมาณ 3.61 พันล้านคน
ฐานผู้ใช้งานขนาดนี้ทำให้ Meta มีข้อได้เปรียบด้านข้อมูล การกระจายคอนเทนต์ และความสามารถในการนำ AI มาใช้งานในวงกว้าง
AI สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจโฆษณาของ Meta ได้หลายด้าน เช่น
- ปรับปรุงระบบแนะนำคอนเทนต์
- เพิ่มเวลาการใช้งานบนแพลตฟอร์ม
- ช่วยผู้ลงโฆษณาสร้างแคมเปญ
- เพิ่มประสิทธิภาพการยิงโฆษณา
ดังนั้น ผลประกอบการด้านโฆษณาจะเป็นบททดสอบแรกของ มูลค่าทางเศรษฐกิจจาก AI
หาก Meta สามารถแสดงให้เห็นว่าจำนวนโฆษณาที่แสดงเพิ่มขึ้น พร้อมกับราคาโฆษณาเฉลี่ยที่สูงขึ้น ตลาดอาจมองว่าการลงทุนในโมเดล AI และโครงสร้างพื้นฐานเริ่มสร้างผลตอบแทนที่จับต้องได้แล้ว
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนจะวิเคราะห์ด้วยว่า การปรับปรุงประสิทธิภาพของโฆษณาเกิดจาก AI อย่างแท้จริง หรือเป็นเพียงผลจากภาวะตลาดโฆษณาดิจิทัลที่เอื้ออำนวย
“AI Cloud” อาจสร้างแหล่งรายได้ใหม่ให้ Meta
หนึ่งในประเด็นที่น่าจับตามองจากการประกาศงบครั้งนี้คือ ความเห็นของ Mark Zuckerberg เกี่ยวกับโอกาสในการเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าถึงกำลังประมวลผลและโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ Meta
ปัจจุบัน Meta กำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อรองรับโมเดล AI ระบบแนะนำคอนเทนต์ และผลิตภัณฑ์ AI ของบริษัทเอง
หากบริษัทสามารถนำทรัพยากรบางส่วนไปให้บริการแก่ลูกค้าภายนอกได้ อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กำลังประมวลผล และสร้างรายได้ใหม่ในลักษณะเดียวกับธุรกิจ AI Cloud
อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่ธุรกิจดังกล่าวจะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจครั้งสำคัญ Meta จะต้องมีทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ และข้อเสนอที่สามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ได้
ตลาดจึงต้องการข้อมูลที่ชัดเจน เช่น
- Meta กำลังพูดคุยกับลูกค้าที่สนใจหรือไม่
- รูปแบบการเข้าถึงกำลังประมวลผลจะเป็นอย่างไร
- บริษัทจะเปิดให้ใช้โมเดล AI ของตัวเองหรือไม่
- ธุรกิจใหม่นี้จะเริ่มสร้างรายได้เมื่อใด
- โครงสร้างพื้นฐานที่สร้างขึ้นสามารถนำไปใช้กับลูกค้าภายนอกได้มากน้อยเพียงใด
ในปัจจุบัน ธุรกิจ AI Cloud ของ Meta ยังถือเป็น โอกาสเชิงกลยุทธ์ระยะยาว หากผู้บริหารสามารถนำเสนอแผนที่ชัดเจน ตลาดอาจเริ่มประเมิน Meta ใหม่ ไม่ใช่เพียงบริษัทโฆษณาดิจิทัล แต่เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน AI ในอนาคต
ชิป AI ของตัวเองอาจเปลี่ยนเศรษฐศาสตร์ของ AI แต่ตลาดต้องการรายละเอียด
Meta ได้รับความสนใจจากรายงานเกี่ยวกับการพัฒนา ชิปประมวลผล AI ของตัวเอง
ในเชิงกลยุทธ์ แนวทางนี้มีเหตุผล เพราะชิปที่ออกแบบเองอาจช่วยให้ Meta:
- ปรับโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะ
- ลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์ภายนอก
- ลดต้นทุนการประมวลผล AI ในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์ดังกล่าวยังอยู่ในระยะไกล การออกแบบและนำชิปของตัวเองมาใช้งานจริงต้องใช้เวลาหลายปี รวมถึงต้องมีเทคโนโลยีการผลิตและระบบซอฟต์แวร์ที่รองรับ
ดังนั้น นักลงทุนควรมองข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาว มากกว่าจะเป็นปัจจัยที่จะเปลี่ยนแปลงผลประกอบการในระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม รายงานวันนี้อาจให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ:
- กรอบเวลาการพัฒนาชิป
- การใช้งานจริง
- ผลกระทบต่อ CapEx ในอนาคต
CapEx จะเป็นบททดสอบความอดทนของตลาด
หากไม่มีเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ ความเสี่ยงหลักยังคงอยู่ที่ ระดับการลงทุน
ก่อนหน้านี้ Meta ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ CapEx ทั้งปีขึ้นใกล้ระดับ 145 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนว่าบริษัทกำลังขยาย Data Centers และโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างจริงจัง
เช่นเดียวกับ Microsoft ตลาดอาจยอมรับ CapEx ที่สูงขึ้น หากการลงทุนดังกล่าวนำไปสู่:
- รายได้โฆษณาที่เติบโต
- ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น
- โอกาสสร้างรายได้ใหม่จาก AI
แต่หากการลงทุนยังเพิ่มขึ้นโดยไม่มีหลักฐานชัดเจนของผลตอบแทน นักลงทุนอาจเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับความเร็วในการขยายโครงสร้างพื้นฐาน
ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่าง CapEx กับการเติบโตของรายได้ในอนาคต จะเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของการประชุมกับนักวิเคราะห์
การใช้จ่ายสูงไม่จำเป็นต้องเป็นปัญหา หาก Meta สามารถแสดงให้เห็นว่ากำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการจริง และมีแผนสร้างรายได้จากการลงทุนดังกล่าว
Reality Labs ยังคงกดดันผลประกอบการ
อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องจับตาคือ Reality Labs
ตลาดคาดว่าธุรกิจนี้จะสร้างรายได้ประมาณ 428.7 ล้านดอลลาร์ แต่ยังขาดทุนจากการดำเนินงานราว 4.45 พันล้านดอลลาร์
Reality Labs ยังคงเป็นธุรกิจที่ใช้ต้นทุนสูงและกดดันความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของ Meta
อย่างไรก็ตาม Meta ยังสามารถรองรับการลงทุนดังกล่าวได้ เนื่องจากความสามารถในการทำกำไรของ Family of Apps โดยตลาดคาดว่ากำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มนี้จะอยู่ที่ประมาณ 26.1 พันล้านดอลลาร์
วิสัยทัศน์ระยะยาวของ Reality Labs ยังคงเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ Meta แต่ในระยะสั้น นักลงทุนจะประเมินว่าการเพิ่มขึ้นของต้นทุนมีเหตุผลเพียงใด และบริษัทเริ่มเห็นโอกาสสร้างรายได้ใหม่หรือไม่
Meta ต้องแสดงให้เห็นมากกว่าแค่ผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
ผลประกอบการครั้งนี้อาจแบ่งออกเป็น 3 ฉากทัศน์หลัก
ฉากทัศน์เชิงบวก
- ผลประกอบการสูงกว่าคาดอย่างชัดเจน
- ธุรกิจโฆษณาแข็งแกร่ง
- จำนวนการแสดงผลโฆษณาและราคาโฆษณาเพิ่มขึ้น
- แนวโน้มไตรมาสถัดไปดี
- มีแผน AI Cloud และการสร้างรายได้จาก AI ที่ชัดเจน
ในกรณีนี้ แม้ CapEx จะเพิ่มขึ้น ตลาดอาจมองว่า Meta กำลังลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการจริง และมีโอกาสเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน AI ให้กลายเป็นแหล่งรายได้ใหม่
ฉากทัศน์เป็นกลาง
- ผลประกอบการตามคาด
- ธุรกิจโฆษณายังคงแข็งแกร่ง
- ไม่มีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการสร้างรายได้จาก AI
รายงานลักษณะนี้อาจไม่เพียงพอ โดยเฉพาะหากผู้บริหารปรับเพิ่มแนวโน้มการใช้จ่ายอีกครั้ง
ฉากทัศน์เชิงลบ
- รายได้โฆษณาอ่อนแอ
- อัตรากำไรลดลง
- CapEx เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยไม่มีแผนสร้างรายได้ที่ชัดเจน
สถานการณ์นี้อาจเพิ่มความกังวลว่า ต้นทุนการพัฒนา AI กำลังเพิ่มเร็วกว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับ
Meta จะเริ่มเห็นผลตอบแทนจากการลงทุนหรือไม่?
Meta ยังคงเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีตำแหน่งดีที่สุดในการได้รับประโยชน์จาก AI
บริษัทมี:
- ฐานผู้ใช้งานขนาดมหาศาล
- ธุรกิจโฆษณาที่ทำกำไรสูง
- ความสามารถในการนำ AI ไปใช้งานกับผู้ใช้งานหลายพันล้านคน
แต่ในขณะเดียวกัน ขนาดของการลงทุนกำลังเพิ่มขึ้นจนตลาดต้องการเห็นหลักฐานที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับผลตอบแทนในอนาคต
คำถามสำคัญจากรายงานวันนี้ ได้แก่
- AI ยังคงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจโฆษณาของ Meta หรือไม่
- การเติบโตของจำนวนโฆษณาและราคาโฆษณาแข็งแกร่งเพียงพอหรือไม่
- Meta มีแผนสร้างรายได้จากกำลังประมวลผลที่เพิ่มขึ้นอย่างไร
- AI Cloud จะกลายเป็นแหล่งรายได้ใหม่ได้หรือไม่
- แผนพัฒนาชิปของตัวเองเป็นอย่างไร
- การเพิ่มขึ้นของ CapEx มีรายได้รองรับมากเพียงใด
Meta อาจรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งในวันนี้ แต่หากต้องการให้ตลาดตอบรับในเชิงบวกอย่างชัดเจน บริษัทน่าจะต้องแสดงให้เห็นมากกว่านั้น ได้แก่ ผลประกอบการเหนือคาดอย่างมีนัยสำคัญ หลักฐานว่า AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจโฆษณา และข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสร้างรายได้จากโครงสร้างพื้นฐาน AI ในอนาคต
Source: xStation5
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