ปฏิทินเศรษฐกิจ: คำสั่งซื้อสินค้าคงทน/คำปราศรัยเฟดและ BoC

15:02 26 สิงหาคม 2025

การซื้อขายในวันอังคารของตลาดการเงิน เริ่มต้นด้วยการปรับตัวลดลงของสัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงจากดัชนียุโรปที่สำคัญ ซึ่งบ่งชี้ว่าการซื้อขายในยุโรปอาจซบเซาอย่างน้อยในช่วงเริ่มต้นการซื้อขาย ขณะนี้ เงินยูโรแข็งค่ามากที่สุด ในบรรดาสกุลเงินหลัก ในขณะที่ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) อ่อนค่าลงอย่างเห็นได้ชัด นักลงทุนกำลังตอบสนองต่อรายงานการประชุมของ RBA และรอข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าคงทนจากสหรัฐฯ

เหตุการณ์สำคัญของวันนี้ได้แก่:

  • คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ (กรกฎาคม)

  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Conference Board (สิงหาคม)

  • คาดการณ์ GDP จากเฟดแอตแลนตา

  • บันทึกการประชุม Riksbank

  • การตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางฮังการี (NBH)

  • การเจรจาโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน

  • การกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่เฟดและ BoE

  • การประมูลพันธบัตรในอิตาลีและสหรัฐฯ

ตารางเวลารายละเอียด:

  • 01:30 น. BST, สหรัฐฯ – สมาชิก FOMC Barkin กล่าวสุนทรพจน์

  • 01:30 น. BST, สหรัฐฯ – คำสั่งซื้อสินค้านอกภาคป้องกัน (ไม่รวมอากาศยาน) ก.ค.
      คาดการณ์ 0.3% MoM; ก่อนหน้า -0.7% MoM

  • 01:30 น. BST, สหรัฐฯ – คำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods) ก.ค.
      - ไม่รวมการป้องกัน: คาดการณ์ -3.8% MoM; ก่อนหน้า -9.3% MoM
      - Core Durable Goods Orders: คาดการณ์ 0.2% MoM; ก่อนหน้า 0.2% MoM
      - ยอดรวม: คาดการณ์ -9.4% MoM; ก่อนหน้า -9.4% MoM

  • 02:00 น. BST, สหรัฐฯ – ดัชนีราคาบ้าน S&P/CS HPI Composite-20 (มิ.ย.)
      ก่อนหน้า 0.4% MoM

  • 02:00 น. BST, สหรัฐฯ – ดัชนีราคาบ้าน (มิ.ย.)
      ก่อนหน้า 434.4

  • 02:00 น. BST, สหรัฐฯ – S&P/CS HPI Composite-20 (มิ.ย.)
      คาดการณ์ 2.1% YoY; ก่อนหน้า 2.8% YoY

  • 02:00 น. BST, สหรัฐฯ – ดัชนีราคาบ้าน (มิ.ย.)
      ก่อนหน้า 2.8% YoY

  • 02:00 น. BST, สหรัฐฯ – ดัชนีราคาบ้าน (มิ.ย.)
      คาดการณ์ -0.1% MoM; ก่อนหน้า -0.2% MoM

  • 02:00 น. BST, สหรัฐฯ – S&P/CS HPI Composite-20 (ปรับตามฤดูกาล) มิ.ย.
      ก่อนหน้า -0.3% MoM

  • 03:00 น. BST, สหรัฐฯ – ดัชนีการขนส่งการผลิตริชมอนด์ (ส.ค.)
      ก่อนหน้า -18

  • 03:00 น. BST, สหรัฐฯ – ดัชนีการผลิตริชมอนด์ (ส.ค.)
      คาดการณ์ -11; ก่อนหน้า -20

  • 03:00 น. BST, สหรัฐฯ – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค CB (ส.ค.)
      คาดการณ์ 96.4; ก่อนหน้า 97.2

  • 03:00 น. BST, สหรัฐฯ – ดัชนีบริการริชมอนด์ (ส.ค.)
      ก่อนหน้า 2

  • 04:30 น. BST, สหรัฐฯ – ข้อมูล GDP
      Atlanta Fed GDPNow (Q3): คาดการณ์ 2.3%; ก่อนหน้า 2.3%

  • 05:00 น. BST, สหราชอาณาจักร – สมาชิก BoE MPC Mann กล่าวสุนทรพจน์

  • 06:00 น. BST, สหรัฐฯ – การประมูลพันธบัตรอายุ 2 ปี
      ก่อนหน้า 3.920%

  • 07:30 น. BST, แคนาดา – ผู้ว่าการ BoC Macklem กล่าวสุนทรพจน์

  • 09:30 น. BST, สหรัฐฯ – ข้อมูล EIA
      API สต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์: ก่อนหน้า -2.400M

  • 09:30 น. BST, สหรัฐฯ – ปริมาณเงิน M2 (ก.ค.)
      ก่อนหน้า 22.02T MoM

 

หุ้น:
12.09.2025
20:00

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
