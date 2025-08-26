ปฏิทินเศรษฐกิจ: คำสั่งซื้อสินค้าคงทน/คำปราศรัยเฟดและ BoC

การซื้อขายในวันอังคารของตลาดการเงิน เริ่มต้นด้วยการปรับตัวลดลงของสัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงจากดัชนียุโรปที่สำคัญ ซึ่งบ่งชี้ว่าการซื้อขายในยุโรปอาจซบเซาอย่างน้อยในช่วงเริ่มต้นการซื้อขาย ขณะนี้ เงินยูโรแข็งค่ามากที่สุด ในบรรดาสกุลเงินหลัก ในขณะที่ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) อ่อนค่าลงอย่างเห็นได้ชัด นักลงทุนกำลังตอบสนองต่อรายงานการประชุมของ RBA และรอข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าคงทนจากสหรัฐฯ
เหตุการณ์สำคัญของวันนี้ได้แก่:
-
คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ (กรกฎาคม)
-
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Conference Board (สิงหาคม)
-
คาดการณ์ GDP จากเฟดแอตแลนตา
-
บันทึกการประชุม Riksbank
-
การตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางฮังการี (NBH)
-
การเจรจาโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน
-
การกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่เฟดและ BoE
-
การประมูลพันธบัตรในอิตาลีและสหรัฐฯ
ตารางเวลารายละเอียด:
-
01:30 น. BST, สหรัฐฯ – สมาชิก FOMC Barkin กล่าวสุนทรพจน์
-
01:30 น. BST, สหรัฐฯ – คำสั่งซื้อสินค้านอกภาคป้องกัน (ไม่รวมอากาศยาน) ก.ค.
คาดการณ์ 0.3% MoM; ก่อนหน้า -0.7% MoM
-
01:30 น. BST, สหรัฐฯ – คำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods) ก.ค.
- ไม่รวมการป้องกัน: คาดการณ์ -3.8% MoM; ก่อนหน้า -9.3% MoM
- Core Durable Goods Orders: คาดการณ์ 0.2% MoM; ก่อนหน้า 0.2% MoM
- ยอดรวม: คาดการณ์ -9.4% MoM; ก่อนหน้า -9.4% MoM
-
02:00 น. BST, สหรัฐฯ – ดัชนีราคาบ้าน S&P/CS HPI Composite-20 (มิ.ย.)
ก่อนหน้า 0.4% MoM
-
02:00 น. BST, สหรัฐฯ – ดัชนีราคาบ้าน (มิ.ย.)
ก่อนหน้า 434.4
-
02:00 น. BST, สหรัฐฯ – S&P/CS HPI Composite-20 (มิ.ย.)
คาดการณ์ 2.1% YoY; ก่อนหน้า 2.8% YoY
-
02:00 น. BST, สหรัฐฯ – ดัชนีราคาบ้าน (มิ.ย.)
ก่อนหน้า 2.8% YoY
-
02:00 น. BST, สหรัฐฯ – ดัชนีราคาบ้าน (มิ.ย.)
คาดการณ์ -0.1% MoM; ก่อนหน้า -0.2% MoM
-
02:00 น. BST, สหรัฐฯ – S&P/CS HPI Composite-20 (ปรับตามฤดูกาล) มิ.ย.
ก่อนหน้า -0.3% MoM
-
03:00 น. BST, สหรัฐฯ – ดัชนีการขนส่งการผลิตริชมอนด์ (ส.ค.)
ก่อนหน้า -18
-
03:00 น. BST, สหรัฐฯ – ดัชนีการผลิตริชมอนด์ (ส.ค.)
คาดการณ์ -11; ก่อนหน้า -20
-
03:00 น. BST, สหรัฐฯ – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค CB (ส.ค.)
คาดการณ์ 96.4; ก่อนหน้า 97.2
-
03:00 น. BST, สหรัฐฯ – ดัชนีบริการริชมอนด์ (ส.ค.)
ก่อนหน้า 2
-
04:30 น. BST, สหรัฐฯ – ข้อมูล GDP
Atlanta Fed GDPNow (Q3): คาดการณ์ 2.3%; ก่อนหน้า 2.3%
-
05:00 น. BST, สหราชอาณาจักร – สมาชิก BoE MPC Mann กล่าวสุนทรพจน์
-
06:00 น. BST, สหรัฐฯ – การประมูลพันธบัตรอายุ 2 ปี
ก่อนหน้า 3.920%
-
07:30 น. BST, แคนาดา – ผู้ว่าการ BoC Macklem กล่าวสุนทรพจน์
-
09:30 น. BST, สหรัฐฯ – ข้อมูล EIA
API สต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์: ก่อนหน้า -2.400M
-
09:30 น. BST, สหรัฐฯ – ปริมาณเงิน M2 (ก.ค.)
ก่อนหน้า 22.02T MoM